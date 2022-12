Loles León: "La vida duele, pero hay que saber entenderla y disfrutarla"

Una noche con ella, en este caso con Loles León, no es suficiente. Se necesita toda una vida para poder saborear cada palabra, enseñanza, anécdota y ocurrencia que la veterana actriz tiene para contar. Escucharla es un deleite y verla actuar en directo, casi un privilegio para los sentidos. Loles León llega este sábado a Granada, al Palacio de Congresos y Exposiciones, con su obra teatral 'Una noche con ella', un espectáculo donde la actriz cuenta su trayectoria desde que era niña hasta la actualidad.

Con una propuesta mitad realidad, mitad ficción y acompañada por, en palabras de la propia Loles León, “dos actores, cantantes y bailarines que son estupendísimos y que están buenísimos también y un pianista igual de guapo y maravilloso”, durante una hora y media, el espectador podrá disfrutar de una obra de diversión, con anécdotas “algunas que pueden ser verdad y otras mentira” y, en definitiva, de un espectáculo diferente donde la catalana muestra su vida convirtiendo el habitual monólogo en una propuesta teatral inigualable.

El proyecto nació hace unos dos años, en pleno confinamiento. Juan Luis Iborra, director de cine y guionista, llamó a Loles León en uno de esos eternos días de encierro y le ofreció una nueva propuesta teatral. Después de rechazar las dos anteriores, la actriz aceptó este nuevo espectáculo que la hizo reír y emocionarse con tan solo cinco páginas escritas. Así nació ‘Una noche con ella’.

A sus 72 años, Loles León es toda una referente. Su forma de ver la vida, de disfrutarla y, sobre todo, su incansable trabajo en cine, televisión y teatro, la han llevado a ser un espejo en el que mirarse para mucha gente, aunque ella no se considere como tal. “No me veo como un referente. Pienso en cuando tenía 24 años y recuerdo que buscaba motivaciones en otras personas, en las huellas que habían dejado. Lo que sí que quiero es estar conectada con todos vosotros, en los trabajos y en la filosofía de vida. No hay límites mientras estés vivo. Esa es la gran oportunidad que tienes, tienes vida, a por ella, ese es mi lema. Disfruto muchísimo con todos vosotros y además me meto en todos los saraos, siempre estoy dispuesta a apoyar a quien sea, me apunto a todo. Me gusta la vida y compartir creo que es de las cosas más bonitas que tiene el ser humano. La vida es un regalo y hay que vivirla intensamente con todo lo que traiga. La vida duele, pero hay que saber entenderla y disfrutarla”.

Su felicidad continua y su sinceridad abrumadora, pero jocosa es lo que más la caracteriza. Tanto es así que al ser cuestionada por qué la hace más feliz, si el teatro o el cine y la televisión, la actriz reconoce entre risas que la mayor felicidad la siente en la cama. “No puedo elegir, mi trabajo me llena muchísimo, da sentido a mi vida, ahí es donde he encontrado mi válvula de escape a mi persona, mi pensamiento, mi corazón y mi espíritu. Yo creo que he venido a este mundo a servir al público, a hacerlos reír, emocionarse, explicarle cosas y eso es lo que me hace feliz, en todos los campos”.

Lejos de los escenarios, Loles León sigue triunfando en la pequeña y la gran pantalla. Con su personaje de Menchu en ‘La que se avecina’, la actriz está disfrutando de una nueva temporada donde ella, junto con Petra Martínez (Fina), revolucionan toda el Contubernio 49. “Los personajes de Menchu y Fina son unas fenomenas, dos mujeres ambiciosas que no van a dejar que nadie les pase por encima. Han cogido las riendas de esa escalera tan señorial, en el centro, en un barrio elegante, donde Menchu, con todas sus aspiraciones y ambiciones está en su salsa. Las dos señoras mayores nos hemos convertido en peligrosas, siempre enredando y eso me encanta”. Lo mejor de todo es que a la dupla Menchu-Fina le queda cuerda para rato porque tal y como ha confirmado en esta entrevista, la siguiente temporada de la comunidad de vecinos más famosa se empezará a rodar en marzo.

Precisamente de esta serie surge el personaje con el que más se identifica la entrevistada. Si se quiere conocer a Loles León, solo hay que fijarse en Menchu. “En este personaje es donde estoy poniendo muchas cosas de mí. Ella es una señora mayor, una aprovechada y una disfrutona y me identifico muchísimo con esto último. Tiene unos condicionantes que me encanta hacerlos y es la que más se parece a mí por lo traviesa que me he convertido ahora”.

La veterana actriz regresa este sábado a Granada, una ciudad que, por sus palabras, le ha robado el corazón. “La última vez que estuve allí fue con ‘Oh Cuba’ en el Generalife, estuve dos meses y no pude ser más feliz allí. Tiene un gran tesoro. Esa maravilla que no solo te alegra la vista, sino que te alegra por dentro, te da algo que solo existe allí. Me encanta Granada, su gente y su gastronomía, esa ensaladilla que no está en ningún lado. Además tengo muchos amigos allí como Antonio Paniza, nuestro peluquero del cine español, con el que ya estamos pensando por donde vamos a salir o Miguel Ríos, íntimo amigo y que cada vez que voy nos soltamos el moño todos”.