El número de sacerdotes y seminaristas cae en picado en los últimos años

Es un hecho que la religión no es uno de los principales temas en la sociedad actual. La perdida de peso del cristianismo es notable en los últimos años, en parte al desinterés que ha generado en una sociedad donde no se comparten gran parte de las posturas que mantiene la iglesia católica. El número de sacerdotes ha caído en picado y la dificultad para llegar a la sociedad es considerable. Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, alertó de que la escasez de sacerdotes y seminaristas "es algo extraordinario" que no se había evidenciado hasta ahora.

Es lógico que la falta de sacerdotes deriva de una desconexión entre creyentes e iglesia. Esto se puede evidenciar en zonas rurales o despobladas, donde hay varios curas que se encargan de llevar diferentes parroquias e iglesias de distintos pueblos y ciudades, teniendo que recorrer cientos de kilómetros todos los días. Algo inaudito que se está convirtiendo en una normalidad.

Actualmente hay 6.117 sacerdotes menos que parroquias. Es decir, a día de hoy, España mantiene a 16.568 curas para 22.988 iglesias, lo que evidencia la falta de vocación en estos últimos años para tomar posesión de un cargo en el que se trata de difundir la palabra de Dios. Este dato no es algo reciente. La bajada drástica en dicha cifra se comienza a observar a final del siglo pasado. En los últimos 15 años, la cantidad de seminaristas que quieran ocupar las vacantes dejadas por sacerdotes que han fallecido o se han jubilado ha descendido un 27%.

En el curso anterior, en España hubo un total de 811 seminaristas nuevos y 1.028 seminaristas mayores, donde 218 personas se ingresaron entre el año pasado y el actual. Cabe resaltar que, a ese descenso de personas que se apuntan a los seminarios, hay que añadir que muchos abandonos antes de acabar la preparación, una decisión que viene derivada de la incompatibilidad con el estilo de vida de las personas que se alistan o que no entienden que su relación con Dios esté ligada de esa forma.

La palabra de Dios es buscada en el extranjero

Dada esta extraña y anormal situación, se puede observar un notable refuerzo con aspirantes extranjeros. El 10% de los actuales sacerdotes vienen de fuera de España. Las personas que desempeñan estas labores lo hacen principalmente por vocación, ya que el salario no suele sobrepasar los mil euros mensuales, e incluso en algunas diócesis no se llega ni a esa cantidad.

El hecho de que haya también pocas bodas (12.679 matrimonios en este último año), bautizos (100.222), comuniones (161.950) y confirmaciones (79.477), en comparación con tiempo anterior, viene acaecido por este tema. La pérdida de interés por el cristianismo es sustancial, y eso conlleva a que la tendencia para ejercer en algún puesto ligado a la iglesia disminuya.

No solo ocurre esta situación con los sacerdotes. El número de monjas, monjes de clausura y catequistas en España también ha descendido. Actualmente, hay un total de 8.436 monjas y monjes de clausura, mientras que se contabilizan alrededor de 90.000 catequistas, datos ofrecidos por la Conferencia Episcopal Española y que demuestran el poco atractivo para los jóvenes en incorporarse a estas ocupaciones.

Los datos en Granada reflejan una situación similar

En el Seminario Mayor Diocesano San Cecilio de Granada hay 17 seminaristas. De esos, tres han entrado este año. Además, en Granada este curso pasado se ordenaron cinco nuevos presbíteros, es decir, sacerdotes que tienen entre sus funciones principales celebrar misa, anunciar el Evangelio y administrar los distintos sacramentos, entre otros cometidos.

Además, hay otro Seminario Diocesano del Camino Neocatecumenal, llamado 'Remdemtoris Mater', en el que hay alrededor de unos diez seminaristas en la ciudad andaluza.

Granada contaba a finales de 2021 con 294 sacerdotes. La provincia puede presumir de que, hasta esa fecha, había más curas que parroquias (existen 267 edificios religiosos en Granada). No obstante, también se evidencia una tendencia a la baja respecto al número de párrocos y gente que quiera tomar ese legado.