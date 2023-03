Cuenca mantiene al grueso de sus ediles en una lista que incorpora a Joan Carles March

El alcalde de Granada y secretario local del PSOE, Paco Cuenca, irá acompañado de la mayor parte de su actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento en la lista con la que se presentará a la reelección en los comicios municipales del próximo 28 de mayo, incorporando a, entre otros, el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March, y la histórica militante feminista María Arnedo. El primero es actual colaborador de GranadaDigital y presentador del espacio Salud a Todo Twitch en el canal que el diario líder nativo digital tiene en esta red social.

Son nombres que figuran en la lista, consultada por Europa Press, que aprobaba la ejecutiva del PSOE en Granada capital, a propuesta de Cuenca, en la noche de este pasado jueves, y que se lleva a la asamblea local socialista, que se reúne este viernes de forma extraordinaria a partir de las 18:00 horas en el Teatro Isidro Olgoso del Centro Cívico del Zaidín

En la propuesta, figuran la actual primera teniente de alcalde y presidenta del PSOE en la provincia, Ana Muñoz, junto con el portavoz del equipo de gobierno, Jacobo Calvo, el edil de Ciencia y catedrático de la Universidad de Granada, Francisco Herrera, y los concejales de Economía, de Turismo, de Derechos Sociales y de Cultura, Raquel Ruz, Eduardo Castillo, Nuria Gutiérrez y María de Leyva, respectivamente.

Como anunciaba él mismo esta semana, sale el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, y también la de Juventud, Sandra Rodríguez, la primera edil trans en la historia de la corporación granadina y la última en incorporarse al gobierno local tras el fallecimiento de José María Corpas. Entran el jefe de gabinete del alcalde, Juan José Ibáñez, y la que fuera directora del Palacio de Exposiciones y Congresos, Eva Fernández.

Ni el exalcalde Luis Salvador ni su hombre de confianza, el edil de Deportes, José Antonio Huertas, ambos provenientes de Ciudadanos, y que gobernaron con el PP en la primera parte del mandato, y luego pasaron a apoyar al PSOE y a Cuenca en la Alcaldía desde julio de 2021, se incorporan a la lista que ve para su refrendo la asamblea local socialista este viernes, y que posteriormente quedará ordenada tal y como irá en la papeleta que encabezará el alcalde.

Joan Carles March: "Cuenca quiere que esté en una posición que me permita salir elegido"

En declaraciones a este periódico, el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública Joan Carles March ha agradecido a Paco Cuenca, "una persona que ha hecho una defensa de Granada que vale la pena destacar", que haya contado con su figura para elaborar la lista del PSOE de cara al 28M. March admite desconocer qué lugar ocupará, aunque a tenor de lo que le habría trasladado Cuenca, su inclusión no sería ni mucho menos meramente representativa: "Lo único que Paco me ha dicho es que quiere que esté en un sitio para salir elegido y elaborar una de las líneas que le decía".

Esas línea pasan por "intentar trabajar aspectos de forma transversal en los ámbitos de la salud, la calidad de vida, el medio ambiente o la contaminación atmosférica". "Los ayuntamientos tienen posibilidades de hacer muchas cosas en el ámbito de salud. La salud tiene una parte ligada a los centros sanitarios. Pero la mayor parte va ligada a los estilos de vida y al medio ambiente. Trabajar desde un ayuntamiento que está cerca de los ciudadanos significa que podemos hacer una ciudad amable para ellos. Hay que favorecer el ejercicio físico y estilos de vida saludables, por un lado, y, por otro, trabajar en el tema del medio ambiente. Tenemos que disminuir la contaminación atmosférica y avanzar en el ámbito metropolitano para abordar esos temas", abunda el profesor de la EASP.

"Hace dos días del acuerdo. Paco me escribió la semana pasada para decirme que le apetecía incorporarme a su equipo. Esta semana hemos hablado y me planteó la posibilidad de estar en una candidatura con él. Tiene un planteamiento de la ciencia muy importante, intentó traer la AESIA y es una pena que no haya podido ser. Pero el equipo del PSOE es un equipo sólido que trabaja para una Granada mejor, con muchas pequeñas obras para y haciendo una ciudad mejor. Tiene una alta capacidad de trabajo y una cercanía importante, algo que yo valoro. En ese sentido, doy gracias a Paco y al resto del equipo municipal que conozco: Jacobo Calvo, Juanjo Ibáñez o Ana Muñoz. Creo que Granada necesita políticos de altura y Paco Cuenca ha salvado la ciudad dos veces, por lo que merece tener una representación que le permita gobernar como elemento fundamental", subraya.

Militante del PSOE desde hace menos de medio año, Joan Carles March se define como alguien "capaz de trabajar por sumar y con una visión de la vida y la política como un espacio abierto en lugar de cerrado". "Me gusta hablar con todos los entorno. Mi padre, que era un hombre conservador, tenía como norma fundamental de trabajo la honestidad. Era una persona íntegra que estaba siempre abierto a la conversación", remarca.

Precisamente su padre, Martí March, recogió en 1979 una larga herencia política de la familia. Fue el primer alcalde democrático de Pollença, municipio del que es originario Joan Carles, con la UCD y, posteriormente, volvería a presentarse en 1987 con Unió Mallorquina tras una legislatura en la que decidió no concurrir. Igualmente, Miquel Àngel March, hermano del colaborador de Salud a Todo Twitch, también tuvo el bastón de mando de este municipio, en este caso como independiente dentro de una coalición con PSOE-PSIB, Més y Esquerra. Por último, Xavier Martí March, también hermano del profesor de la EASP, es el actual conseller de Educación del Gobierno de Francina Armengol en Islas Baleares y antes ocupó cargos como el de director general de Universidades en esta comunidad.