Lara Dibildos regresa al Teatro Isabel la Católica con la obra 'Estado de Alarma'

El confinamiento por la pandemia del coronavirus dejó escenas peculiares e incluso inolvidables dentro de los hogares españoles. TikTok apareció en la vida de muchas personas con los retos virales, el papel higiénico se convirtió en el objeto de deseo de miles de ciudadanos y muchos sacaron su lado creativo y el alma de "cocinitas" que con el frenesí de la vida cotidiana quedaba siempre en un segundo plano. Por desgracia, aquellos meses también estuvieron marcados por la pérdida de amigos y familiares a causa del maldito virus. Ahora, con la perspectiva que el tiempo otorga, llega a Granada la obra de teatro 'Estado de Alarma', una comedia que transcurre durante la pandemia y que promete 75 minutos de diversión y desconexión.

Protagonizada por César Lucendo, también director de la obra y acompañado por Lara Dibildos, 'Estado de Alarma' aterrizará en el Teatro Isabel la Católica los próximos 15 y 16 de diciembre en dos pases programados para las 20:30 horas y 19:00 horas, respectivamente. Lara Dibildos, que esta ocasión sustituye a Paula Prendes en los espectáculos programados en la ciudad de la Alhambra, ha atendido a este medio para contar de primera mano la emocionante y entretenida historia que podrá verse en el Teatro Isabel la Católica.

El destino ha querido que la actriz madrileña sea la protagonista de la obra en Granada, ciudad en la que realizó su última función de su primera producción ‘La Telaraña’, una adaptación de la creación de Agatha Christie, que precisamente por culpa de la pandemia del coronavirus tuvo que "guardar en un cajón". Ahora, más de tres años después Dibildos regresa a Granada para volver a subirse a sus escenarios con un espectáculo que, reconoce, ha sido su "regalo de Navidad".

Lara Dibildos interpreta a Julia, un personaje que "empieza arrasando por la vida. Ella empieza muy fuerte, con mucho carácter, pero por la cuarentena se ve ligada al personaje de César Lucendo. Poco a poco se va quitando las corazas y las capas que lleva y las mariposas del amor, con todos los pros y los contras, van apareciendo". La actriz madrileña reconoce que interpretar el personaje de Julia ha sido "un auténtico regalo", pero "una locura", dado que "en las sustituciones no se tiene el tiempo normal de ensayo ni de análisis de textos. La comedia, además, para que sea divertida lleva un ritmo frenético. Solo en los ensayos acabo agotada, pero es la única forma de que la gente disfrute".

Dibildos, hija de la mítica actriz, presentadora de televisión, cantante y modelo Laura Valenzuela, reconoce que volver a Granada es un momento muy especial para ella. "He actuado muchas veces en el Teatro Isabel la Católica, pero tengo una tradición que es que siempre que voy a Granada voy a ver a Fray Leopoldo, siempre he tenido devoción por él, me ha ayudado mucho en mi vida y le he dado mucho la lata. Aunque vayamos apretados de tiempo intentaré escaparme para ponerle una velita".

'Estado de Alarma' promete ser un momento de desconexión que sacará "sonrisa y muchas carcajadas" porque "no nos centramos en el virus ni en todo lo que pasó, lo que hacemos ahora es en clave de humor, aunque también hay un poco de verdad, pero recordamos todos los momentos tan divertidos que se vivieron en el confinamiento ya que el humor es lo que nos ayuda a tirar hacia adelante".