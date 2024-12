Los clientes de CaixaBank e Imagin de todo el país se han encontrado con un grave problema a primera hora de la tarde de este jueves 19 de diciembre. Al querer hacer algún tipo de gestión mediante la aplicación de la entidad bancaria, se han encontrado con un mensaje que les indican que no puede abrirse la sesión y que deben intentarlo más tarde. La caída generalizada en toda España ha dejado a miles de usuarios sin poder operar, ya que este problema afecta tanto a la banca online como a la aplicación móvil, imposibilitando también los pagos con tarjeta así como la retirada de efectivo en cajeros automáticos.

Pese a no ser la primera vez que esto ocurre, la situación para miles de personas desde el inicio del problema está siendo plasmada por los mismo en redes sociales, donde están trasladando sus problemas para hacer gestiones en unas fechas tan complejas y señaladas para no poder hacer ningún tipo de operación con su dinero. Desde 12:38 horas de la mañana se han comenzado a iniciar las quejas y problemas sobre el acceso a CaixaBank.

Los problemas técnicos del servicio no han trascendido más allá de no poder iniciar sesión, aunque como es habitual, cabe esperar que este inconveniente esté solventado por su propio equipo técnico en las próximas horas. A nivel de usuario no podemos hacer nada al respecto más allá de esperar a que arreglen el problema. Hasta el momento ninguna de las entidades bancarias se ha pronunciado en redes sobre lo ocurrido. En el caso de que se requiera una operación de urgencia, la compañía sigue ofreciendo servicio vía telefónica como se puede ver en su web.