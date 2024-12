Un paciente regala 20 décimos de lotería a los sanitarios del Virgen de las Nieves que le salvaron la vida

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha vivido este jueves un emotivo momento de la mano del lotero de la Administración número 13 de Almería, Jesús Ibáñez, que ha querido agradecer su labor a los sanitarios que le salvaron la vida con la entrega de 20 décimos del número 08833 del Sorteo Extraordinario de Navidad.

Ibáñez, que en los últimos años se ha hecho popular por esconder en su barrio de Almería sobres con números del Sorteo de Navidad, se ha encontrado este jueves en Granada con el equipo que lo intervino quirúrgicamente el pasado 14 de octubre: cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, médicos intensivistas y profesionales de enfermería que fueron clave en ese momento tan complejo de su vida.

Se sometió a un cateterismo en el hospital almeriense Torrecárdenas pero, ante la gravedad de la dolencia coronaria, fue trasladado al hospital granadino que es de referencia por la excelencia del servicio de Cirugía Cardiovascular y de Medicina Intensiva, que cuenta con una unidad específica de cuidados intensivos cardíaca.

Un equipo, altamente especializado de Cirugía Cardiovascular y Anestesiología, le efectuó un procedimiento de revascularización miocardíaca con un triple bypass coronario del que Jesús se está recuperando favorablemente. Tras la intervención quirúrgica, que duró seis horas, pasó cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos para luego pasar a planta hospitalaria, donde recibió el alta el 20 de octubre.

"El Gordo me ha tocado a mí"

"Este año, sin duda, 'El Gordo' me ha tocado a mí", señalaba Jesús Ibáñez hace unos días a Europa Press destacando su deseo de reconocer el trato y profesionalidad que recibió en los centros sanitarios públicos en los que fue atendido. "Contamos en nuestra sanidad pública con auténticos ángeles de la guarda que velan por los demás y que muchas veces se maltratan a nivel social e institucional inmerecidamente", destacó.

Jesús Ibáñez, que hace unos días entregó décimos del mismo número en el Hospital Torrecárdenas de Almería, ha llegado este jueves al hospital granadino acompañado por su familia y ha valorado "no sólo la profesionalidad sino también la humanidad del equipo, ya que entonces no sabía a lo que me enfrentaba, pero tenía mucho miedo, y es de resaltar la sensibilidad que tienen cuando tratan con el paciente, pues todo eran palabras de ánimo", ha dicho.

La directora gerente del hospital, María Ángeles García Rescalvo, también ha resaltado "la generosidad, bondad y altruismo de este gesto, de un agradecimiento por ambas partes, que ha brindado una luz de esperanza y de alegría a todos los profesionales hoy reunidos" y ha añadido que "Jesús ha demostrado que la solidaridad y el compromiso social pueden marcar una gran diferencia en la vida de cada uno de nosotros".

"Como sanitarios, siempre, estamos al servicio público por nuestra vocación, tanto a nuestros pacientes como a nuestros profesionales". "Estos décimos son un regalo cargado de ilusión y de esperanza, algo muy importante simboliza la comunidad, el trabajo en equipo, la solidaridad y la generosidad en torno de una única misión que tenemos todos que es cuidar de la salud y del bienestar de nuestros pacientes", ha apostillado la responsable del centro sanitario.