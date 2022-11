El Mundial de Catar arranca este domingo y todos los jugadores están ya concentrados con sus selecciones. En esta edición, ningún jugador de la plantilla actual del Granada ha sido llamado para el torneo. Sin embargo, al echar la vista atrás, hay cinco nombres que sí lo hicieron vistiendo la camiseta del club.

En la actual plantilla del Granada, solo Myrto Uzuni es internacional habitual con su selección, Albania. Su país se quedó cerca de clasificar pero no lo consiguió, por lo que no existen representantes actuales del equipo en el Mundial. Sí hay ex jugadores, como el 'Memo' Ochoa (México), Pierre Kunde y Martin Hongla (Camerún), o Pervis Estupiñán (Ecuador).

El primer granadinista en jugar un Mundial fue el uruguayo Julio Montero, en la edición de Alemania 1974. Este defensa central estuvo dos temporadas en el club, donde era titular en Primera División. En la cita mundialista tan solo jugó la primera jornada de la fase de grupos ante los Países Bajos, en la que fue expulsado. No volvió a participar y su selección acabó última de grupo, con tan solo un empate en tres partidos.

Para encontrar otro futbolista en las filas del Granada y convocado a un Mundial hay que llegar hasta 2010. En el Mundial que ganó la Selección Española, el ghanés Jonathan Mensah fue convocado con su país. Por aquel entonces, el equipo se encontraba en Segunda B. Mensah llegó procedente del Udinese en enero, dentro de la red de jugadores de Gino Pozzo, y acudió a la cita mundialista sin haber jugado un solo minuto con el conjunto rojiblanco. Tenía ficha del filial por lo que, a la práctica, fue convocado a un Mundial desde una quinta división, lo que podría suponer un récord histórico. Respecto a su selección, alcanzó la mejor participación de un club africano, rozando las semifinales y cayendo en los penaltis ante Uruguay. El ghanés jugó tres encuentros y cometió un penalti en octavos de final ante los Estados Unidos.

En el Mundial de Brasil de 2014, acudieron tres futbolistas del Granada. El primero de ellos fue Allan Romeo Nyom, convocado con Camerún e indiscutible en el aquel Granada que jugaba en Primera. En el torneo, solo disputó un partido de la fase de grupos ante la anfitriona. Su selección perdió ese encuentro por 1-4, aunque él dio la asistencia del único gol de los suyos. Camerún se fue a casa con 0 puntos en su haber y solo aquel gol a favor.

En la edición de 2014, también fue convocado el guardameta Orestis Karnezis para defender la portería de Grecia. A pesar de ser el suplente de Roberto Fernández en el Granada, era titular en la selección helena. En el Mundial jugó toda la fase de grupos, exceptuando parte del tercer partido por una lesión en la primera parte. Su país llegó a los octavos de final, donde Karnezis no fue capaz de parar ningún penalti en la tanda ante una sorprendente Costa Rica. Hasta la fecha, esa ha sido la mejor participación de Grecia en un Mundial.

El otro futbolista que estaba en las filas del Granada y fue al Mundial 2014 fue el argelino Yacine Brahimi. En ese momento era uno de los mejores jugadores tanto en el Granada como en la Selección de Argelia. Con su país, anotó un gol ante Corea del Sur y dio una asistencia ante Rusia en la fase de grupos. En octavos de final se encontró a Alemania, a la postre campeona del torneo. Brahimi no jugó de inicio pero los argelinos llevaron el partido a la prórroga, poniendo las cosas muy difíciles a los alemanes. Tras el Mundial y la gran temporada realizada en el Granada, el Porto pagó 6 millones de euros al club por sus servicios.

En la selección de Argelia también fue convocado Hassan Yebda, que jugó la primera parte de la temporada en el Granada. Sin embargo, se fue cedido al Udinese, en uno de los trasvases entre italianos y nazaríes, en enero, por lo que durante el Mundial era jugador del conjunto italiano.