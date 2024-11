Jaime Urrutia, en concierto en Granada dentro de los 'Especiales del Falla'

Este 9 de noviembre Jaime Urrutia ofrecerá un concierto dentro del ciclo 'Los Especiales del Falla', que se celebra en el Auditorio Manuel de Falla de Granada. Este concierto pondrá cierre a su gira 'La culpa es mía' con el que ha girado este 2024.

Jaime Urrutia termina un proyecto altamente ilusionante, con nueva banda madrileña y su fiel compañero Ambite quien lleva al bajo junto a Jaime desde que este comienza su carrera en solitario, con Patente de Corso.

Jaime ha regresado a los escenarios después de un pequeño parón, para realizar una gira en la que interpreta con un guiño en su título a la 'culpa' de ser el autor del repertorio que sonará en este nuevo directo, todos sus grandes éxitos. Un repertorio conocido, querido, escuchado y bailado por varias generaciones. Y, sobre todo, respetado y admirado por sus compañeros músicos y un público fiel a estos temas en la voz cálida e inimitable de Jaime. 'El Calor de Amor en un Bar', 'Camino Soria', 'Tócala Uli', '¿Dónde estás?', '¡Qué Barbaridad!' y otros títulos conocidos proponen un viaje por las mejores canciones en la memoria tan presentes como el primer día. Y posiblemente el futuro traerá más.

Hablar de Urrutia es sin duda y de ley decir que es el artista con el más amplio repertorio en activo, de Gabinete Caligari a Lo que no está escrito, siempre ha tenido el don de crear verdaderos himnos que no tienen miedo al tiempo. Poco prolífico en estudio, ha transitado por todo tipo de conceptos, discos de estudio, directos y por último analógicos como es el caso de 'Lo que no está escrito'. Igualmente, en cada grabación siempre se encuentran esas canciones mágicas que confirman ese repertorio de catálogo.

El camino que hoy transita Jaime es nuevo para él. Le acompañarán otros músicos que velarán por preservar el sonido que ha llevado Urrutia en el estuche de su Telecaster hasta hoy: `Cuatro rosas´, `¿Dónde estás?´, `Camino Soria´, `Que Dios reparta suerte´, `¡Qué barbaridad!´, `Castillos en el aire´, `Al calor del amor en un bar´ y `La culpa fue del cha-cha-chá´, entre otras muchas. Desde los tiempos de Gabinete Caligari – en el ya lejano 1981– hasta ahora, con la colaboración en el single de siete pulgadas, junto con Doctor Explosion, con los cortes `Ella no eres tú´ y `Pitusa´. Esta última perteneciente al disco `El muchacho Eléctrico´ su segundo disco en solitario.

Tras la separación de Gabinete Caligari a finales de 1999, en los albores del nuevo milenio, Jaime Urrutia comenzó a trabajar en un primer álbum que vio la luz en 2002. Aquel elepé, titulado `Patente de corso´ (Warner, 2002) –reeditado en vinilo en este 2024–, contenía una colección de canciones que nacieron y se han convertido en auténticos clásicos no sólo del repertorio de Jaime Urrutia sino del rock and roll nacional: de ahí surgieron las célebres colaboraciones con Artistas como Loquillo, Calamaro y Bunbury en `¿Dónde Estás?´ o esa joya de guitarra de Ariel Rot en `¡Qué barbaridad!´.

Las entradas se encuentran a la venta en el canal oficial de RedEntradas (web, 958108181, taquilla Palacio de Congresos, Kiosco Acera del Darro, taquilla del Teatro Isabel la Católica y en la taquilla de Auditorio Manuel de Falla).