IU exige "apostar por una planificación urbana que favorezca la movilidad sostenible"

IU Granada ha anunciado el registro de mociones en Diputación y Ayuntamientos para reforzar la movilidad sostenible en la provincia. Integrantes de la formación han recordado que “para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos, tenemos que promover una movilidad limpia y un transporte urbano sostenible”.

Federico Velázquez de Castro, responsable del Área de Medio Ambiente de IU Granada, ha destacado la particularidad de Granada, “ciudad que se caracteriza por sus altos niveles de contaminación”. Ante ello, ha presentado el objetivo: conseguir implantar el modelo de ciudad de “los quince minutos”. “Se trata de una propuesta que recoge que debe ser posible acceder a todos los servicios esenciales que una persona necesita en este periodo de tiempo”.

Para ello, de Castro ha explicado que “debemos entender la movilidad no solo como planificación del tráfico, si no como una planificación urbana, como un nuevo concepto de ciudad”. Esto es, a través de un menor uso del vehículo privado y la promoción del transporte público no contaminante, además de apostar por la educación medioambiental y vial “para conseguir la armonización del vehículo no motorizado, peatones y coches compartidos”.

Por su parte, la diputada y coordinadora de IU Granada, Mari Carmen Pérez, ha apoyado las iniciativas que se han llevado a cabo en la provincia para celebrar la semana de la movilidad europea y ha exigido al Gobierno andaluz “medidas serias y efectivas para llevar a cabo los proyectos de movilidad sostenible que necesitamos”. Así, ha exigido que el Gobierno andaluz junto a Diputación y Ayuntamiento lleguen a un acuerdo para “establecer líneas coordinadas entre el área metropolitana y la capital y mejorar la movilidad interurbana ahorrando costes”.

Según ha subrayado la diputada granadina, es “ineludible” que desde las administraciones se diseñen y lleven a cabo proyectos “acordes a las necesidades reales de las vecinas y vecinos”. Así, ha recordado que es “vital” mejorar la frecuencia de los autobuses en nuestros pueblos, así como reforzar el transporte público en polígonos industriales, “especialmente en horario de entrada y salida del trabajo, ya que eliminaría los grandes atascos que tanto perjudican a nuestro medio ambiente”.

Entre las propuestas, la diputada granadina ha destacado la ampliación del horario del servicio de metro, “al menos media hora más por las mañanas y por las noches”. Además, ha recalcado que “tiene que aumentarse el uso de las bicicletas, por lo que sería aconsejable disponer de aparcamientos generalizados y antirrobo”.

Pérez ha lamentado que líneas de autobuses urbanos como la 30, 32 y 35 “deben llegar hasta La Caleta, además de conseguir más frecuencia para el 35, que pasa cada media hora”. Del mismo modo, ha sugerido “establecer acuerdos con las AMPAS para establecer caminos escolares seguros y evitar el caos de autobuses y aparcamientos en las horas escolares”.