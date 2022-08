Isma Ruiz ha puesto fin a su etapa en el Granada CF. Así lo ha hecho saber en una carta de despedida que ha publicado en su cuenta personal de Instagram y que, a los minutos de compartirla, ha eliminado. El gojeño, que tenía muy complicado su futuro esta temporada en el cuadro nazarí debido a la llegada de refuerzos en esa posición, saldrá en busca de minutos.

El futbolista ha despertado el interés de varios equipos de Segunda División, por lo que su futuro podría continuar ligado a la competición de plata. El Ibiza es una de las entidades que mejor se ha posicionado por hacerse con sus servicios, aunque el Mirandés no desiste en su empeño.

De esa manera, Isma Ruiz, que ya estuvo el pasado curso en dinámica con el primer equipo, no ha tenido excesivas oportunidades en estos años y, con el deseo de seguir progresando como futbolista, ha decidido emprender nuevos retos.

Fuentes del club consultadas por GranadaDigital aseguran que ha habido precipitación con dicho anuncio y que todavía se está gestionando la salida del centrocampista.

Pese a todo, esta es su carta de despedida:

Mi ciudad y mi equipo. No sé ni por dónde empezar. Me gustaría expresar el privilegio por haberme formado y jugado en el Granada CF, un club inmenso. Desde los minutos en etapas formativas hasta el tiempo con el primer equipo que he disfrutado al máximo.

De pequeño, soñaba con momentos como los que hemos vivido y solo tengo palabras de agradecimiento a cada una de las personas involucradas en el club que lo han hecho posible. Entrenadores, compañeros, cuerpo técnico y empleados. El Granada es grande y es gracias a vosotros.

A mis compañeros, que me han aconsejado y guiado en todo momento, gracias de corazón. Os deseo el mayor de los éxitos esta temporada. No tengo ninguna duda de que el regreso a Primera División es más fácil cuando tienes un grupo lleno de grandes personas.

Granada, os merecéis lo mejor. Ha sido un placer, pronto volveremos a vernos.