Investigado por robar un móvil de las manos de una niña de un año y medio en Almuñécar

La Guardia Civil ha investigado en Almuñécar a un vecino de esa localidad de 52 años, y sin antecedentes policiales previos, como presunto autor del robo de un teléfono móvil valorado en más de mil euros que le quitó de las manos a una niña de un año y medio cuando estaba en la puerta de un supermercado en su carro.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la víctima estaba con sus dos hijas en la puerta de un supermercado de Almuñécar y la más pequeña, de un año y medio, estaba en un carricoche entretenida viendo dibujos animados en el teléfono móvil del padre; mientras que la mayor entró al supermercado a comprar una botella de agua.

El padre, para no abandonar a la más pequeña, se giró a indicar a su hija qué botella de agua debía comprar y al volverse comprobó que la niña ya no tenía el teléfono en la mano. Miró debajo del carro, por si se le había caído al suelo, pero no había sido así y se dio cuenta de que se lo habían robado.

La víctima acudió al acuartelamiento de la Guardia Civil de Almuñécar a denunciar el robo del teléfono y se abrió una investigación para tratar de identificar al autor del robo.

Los investigadores siguieron la pista del IMEI del teléfono móvil y tras numerosas pesquisas con las compañías telefónicas que operan en España averiguaron que la persona investigada era quien había tenido todo el tiempo en su poder el teléfono robado.