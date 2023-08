Un inicio de temporada sin tranquilidad para el Granada

La tranquilidad es lo que más se valora y uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La penúltima vez que el granadinismo acudió a Los Cármenes para ver a su equipo, el 27 de mayo ante el Leganés, disfrutó de un ascenso en una noche mágica. El aficionado rojiblanco era consciente que el regreso a su templo casi tres meses iba a ser complicado en el escenario de Primera División, pero seguramente no imaginaba que la cita iba a llegar tras una posible venta del club en verano, únicamente cuatro caras nuevas en la plantilla y el doloroso adiós de un Samu Omorodion que generó ilusiones durante la pretemporada y en su debut en Primera en el que ya es su nuevo estadio. Para colmo, el postre de este lunes fueron los enfrentamientos en la grada de Los Cármenes en una segunda jornada. No es descabellado decir que arrancar la campaña con dos derrotas no es el mayor problema del Granada.

Si se mira únicamente a lo sucedido sobre el césped en los dos choques ligueros disputados por el equipo, no todo son nubarrones. El bloque de Paco López se mostró firme en Madrid ante uno de los candidatos al título y este lunes tuvo opciones de llevarse los tres puntos ante el Rayo. La falta de efectividad en el área rival, un mal que no sufrió el rival, decidió.

Bryan emerge como líder

La mejor noticia para el equipo en esta segunda jornada fue Bryan Zaragoza. El malagueño, ya sin fiebre, no se cansó de dar dolor de cabeza a los jugadores rivales. El atacante demostró que su talento es de máxima categoría y además tuvo compromiso para trabajar sin balón, un aspecto fundamental. Su tiro al palo pudo cambiar el devenir del duelo, pero el joven dejó claro que su desequilibrio generará caudal ofensivo.

La dupla formada por Gumbau y Sergio Ruiz por delante de la defensa también ha dejado buenas formas en este inicio de temporada rojiblanca. El despliegue de ambos fue destacable y, además, el cántabro lució con el balón en los pies. El paso de las jornadas debe servir para que la sala de máquinas, clave para el fútbol propuesto por Paco López, se engrase más y más. La salida de balón es un apartado importante para el técnico valenciano y sus pupilos sufrieron con la presión alta del Rayo durante algunas fases del choque.

La importancia del mercado

La necesidad de realizar fichajes para el Granada va más allá de sumar a buenos nombres para el plantel rojiblanco. Las incorporaciones que consiga realizar el club deben perseguir también la mejora de lo que Paco López tiene ya en sus filas. El preparador alineó ante el Rayo a Uzuni y Callejón como delanteros en un 4-4-2. Su único ariete puro de referencia, Famara Diédhiou, saltó al campo en el minuto 80. La salida de Samu y la situación del senegalés y Weissman deja a futbolistas como Uzuni con la tarea de bregar con los centrales rivales. La presencia de un '9' más tradicional es un perfil necesario para aprovechar las ventajas generadas por Bryan Zaragoza o para que Uzuni pueda atacar el espacio con mayor libertad.

El movimiento en el mercado y el éxito de la dirección deportiva para dar salida a los futbolistas que no cuentan para el cuerpo técnico marcarán la recta final de la ventana estival de incorporaciones para el Granada, que acostumbra a ser protagonista en las medianoches de cierre de mercado de fichajes. Es posible que Paco López tenga disponible a su plantilla completa para este curso para la cuarta o quinta jornada de competición, una circunstancia dolorosa para un entrenador que está dando la cara con valentía y sinceridad en sus últimas ruedas de prensa.

Los violentos no tienen sitio

Las incorporaciones no son el único trabajo urgente para la entidad. Los enfrentamientos entre aficionados locales este lunes en Los Cármenes fue un triste episodio que no debe volver a suceder. Es tarea del club investigar los hechos y dejar claro que los violentos no tienen sitio, pues es una lástima que en la primera fecha liguera se haya denunciado una agresión a un seguidor del equipo visitantes en los aledaños del estadio. Lograr los tres puntos ante el Mallorca en un clima de paz en el feudo rojiblanco y una buena clausura del mercado de fichajes serían la mejor medicina para que la tranquilidad retorne.