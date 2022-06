Impresiones del aceite CBD: lo bueno y lo malo

La marihuana, el cannabidiol y cualquier otro componente de esta planta han sido objeto de rechazo y estigmatización durante años. Sin embargo, en la última década estos sesgos han sido poco a poco desvirtuados. El cannabidiol y el cannabis han adquirido una nueva cara y esta es la medicinal y terapéutica. Las personas se encuentran agotadas de los métodos y la farmacéutica tradicional. Sus altos costos, efectos secundarios y muchas veces ineficacia hacen que exista una inclinación a buscar métodos alternativos que permitan aliviar y tratar afecciones. Quédate en este artículo y te contamos sobre las impresiones del aceite de CBD.

¿Qué es el CBD?

El CBD fue descrito por primera vez en 1940 por Raphael Mechoulam, un químico orgánico y profesor de Química Medicinal en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Es un compuesto del cannabis que comprende aproximadamente el 40% del extracto de esta planta. No es psicoactivo, lo que significa que no produce el tipo de 'colocón' que se experimenta con el THC. Los cannabinoides como el CDB entran en nuestro cuerpo, interactúan con nuestro sistema, uniéndose a los receptores CB1 y/o CB2, e induciendo diversos efectos a los que se les ha visto un potencial para tratar, aliviar o curar diferentes patologías.

Aceite de CBD

Recientemente, el uso de aceites esenciales se ha popularizado. El aceite de CBD de la Fórmula Swiss es de la más alta calidad y se extrae del cáñamo suizo orgánico y se mezcla con aceite de oliva orgánico, semillas de cáñamo o aceite MCT. Está lleno de cannabinoides naturales, terpenos, flavonoides, nutrientes y antioxidantes. Para el año 2020, la revista Forbes reportó un crecimiento del mercado del CBD del 700% y una expansión de las tiendas online para adquirirlo. Puedes conseguir el tuyo fácilmente, visitando su sitio web. Pero ¿es bueno? ¿ O es malo? Te lo aclaramos.

Ventajas del aceite de CBD

El aceite CBD es una opción alternativa y un tratamiento complementario que aporta varios beneficios a personas que sufran de las siguientes condiciones:

Mal de Parkinson

Epilepsia

Esquizofrenia

Estrés

Ansiedad

Trastornos de sueño

Diabetes

Enfermedades cardiovasculares

Afecciones intestinales y estomacales

Lo que debes tener en cuenta

Como todo tratamiento medicinal, el CBD tiene sus efectos y precauciones a tener en cuenta. Con el consumo del aceite CBD las personas pueden experimentar los siguientes efectos secundarios:

Mareos

Sequedad bucal

Somnolencia

Pérdida del apetito

Estos síntomas pueden variar de acuerdo con cada persona. Sin embargo, siempre que se use una dosis adecuada y de forma oral, este medicamento no supone un riesgo para la salud. No es recomendable su consumo para personas en gestación, niños y pacientes con enfermedades hepáticas.

Aceites de CBD en Fórmula Swiss

