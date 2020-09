Illa avisa: “O atajamos el incremento de casos o las cifras de hospitalización comprometerán al SNS”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avisado de que o se ataja el incremento de casos de contagios de coronavirus en España o las cifras de hospitalización por Covid-19, la enfermedad que provoca el virus, van a comprometer al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Y es que, según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad este lunes, el 9,5 por ciento de las camas hospitalarias de toda España están ocupadas por enfermos de Covid-19, aunque existen importantes diferencias entre comunidades.

“Aunque la situación actual no es comparable a la de marzo o abril, no quiere decir que no sea una situación preocupante, por lo que o atajamos el incremento de casos o, aunque sea un incremento paulatino, vamos a ir viendo cifras de hospitalización que podrían llegar a comprometer nuestro SNS, por lo que hay que tomarse esto muy en serio”, ha comentado Illa en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En este sentido, el ministro ha recordado la existencia de planes de contingencia en los hospitales para hacer frente a un posible incremento de la presión hospitalaria, si bien ha insistido en la necesidad de poner “el foco de actuación” en atajar el incremento de casos, para lo cual se requiere, en el caso de la ciudadanía, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Reforzar los servicios asistenciales

Respecto a la escasez del número de profesionales sanitarios en el sistema sanitario, como así lo han avisado diversos colectivos de médicos y enfermeros e, incluso, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el ministro ha reconocido que se deben reforzar todos los servicios asistenciales contratando a más personal, pero ha recordado que el año pasado el Ministerio ofertó un 15 por ciento más de plazas de formación médica especializada.

“Ante este problema hay soluciones a corto plazo y a medio plazo. Las condiciones laborales pueden ser atajadas a corto plazo y, a medio plazo se pueden crear más plazas y reforzar todas las de formación médica especializada”, ha aseverado Illa, para recalcar que las plazas MIR que oferta el Ministerio son las que les piden las comunidades autónomas.

Asimismo, y respecto al lugar al que tiene que acudir una comunidad autónoma que, por la actual pandemia, requiera de más profesionales sanitarios, Illa se ha limitado a señalar que tendrá que acudir al mercado laboral y a recordar que España tiene 4,33 médicos por cada 1.000 habitantes, situándose “por encima” de otros países.