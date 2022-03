El ictus y la importancia de acudir a tiempo al hospital se aborda en 'Salud a todo Twitch'

‘Salud a todo Twitch’ ha emitido este miércoles su programa número 25, que ha tratado sobre el ictus. El programa, presentado por Joan Carles March, ha contado con la participación de varios pacientes que han sufrido un ictus, miembros de asociaciones, neurólogos y otros profesionales, quienes han coincidido en la importancia de acudir lo antes posible a un hospital cuando se sufre un ictus para que se pueda actuar a tiempo y sea mejor el tratamiento y la solución. El contenido del programa puede volver a verse en el canal de YouTube de Granada Digital, en Facebook y en el Twitch de GranadaDigital.

Yolanda Torosio, bailarina, actriz y coreógrafa que sufrió un ictus ha sido la primera en contar su experiencia en el programa de ‘Salud a Todo Twitch’. Yolanda Torosio sintió síntomas como “doble visión, falta de equilibrio y mareos” y empezó “a vomitar”. Ha contado que fue al hospital y primero pensaron que era un virus, pero después comprobaron que había sufrido “un derrame cerebral”. Torosio se ha recuperado poco a poco del ictus que sufrió hace cuatro años y, actualmente, está en Madrid para dirigir una escuela de musicales. Para ella, “la actitud es fundamental y hace que llegues al 100% de lo que puedas llegar”. Durante la charla ha recomendado a quienes sufran un ictus que se “descubran” y que no se obsesionen mucho con el tiempo de recuperación, ya que lo importante es “trabajar y no acomodarse, aunque haya momentos de bajón”.

Joan Carles March también ha charlado con María Luisa Vives, una mujer que ha sufrido afasia, una secuela frecuente en los ictus caracterizada por trastornos en el lenguaje e incapacidad o dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica. María Luisa sufrió un ictus hace tres años, cuando tenía 44, mientras estaba en el trabajo. Ella notó al escribir un email que el brazo se le bajaba y que no hablaba bien. Su marido detectó que era un ictus. “Tuve suerte de que Carlos estaba ahí y sabía que era un ictus. Vino una ambulancia de códigos de ictus. Tuve suerte de que fuimos rápidos”, ha recordado. La afasia provocó que solo pudiera decir tres palabras y que la gente no la entendiera. Tras trabajar con muchos logopedas, volvió a poder hablar y a que se le entendiese. “La gente con afasia se queda en el sofá porque no se le entiende, pero hay que vivir. Cuando haces más, vas mejorando”, ha comentado. María Luisa ha destacado que lo importante es “hacer mucho trabajo” y “sacarse ese duelo”.

La periodista de El País Carmen Pérez Lanzac, quien relató su experiencia cuando sufrió un ictus en un artículo, también ha contado en ‘Salud a Todo Twitch’ todo lo que pasó hace nueve años. Carmen ha resaltado la importancia de “la rapidez en actuar”. “Tenía 35 años, estaba bien de salud y nada presagiaba que iba a padecer un ictus. Un día me desperté, estaba en la ducha y mi pareja me habló y yo le contesté y no hablaba bien. Tenía la sensación de que contestaba de manera correcta. Me tumbé y sentí como si tuviese resaca. Mi pareja fue muy rápido. Es fotógrafo y conocía una unidad de ictus y me llevó en taxi al hospital”, ha contado.

Carmen ha explicado que ella no se percataba de lo que le estaba pasando, que se bloqueaba cuando le hicieron repetir una frase y que le intervinieron, tras lo que sintió “una paz enorme”. También ha contado cómo fue su proceso de recuperación y que para prevenir un ictus es importante “no tener niveles de colesterol muy elevados y tener en cuenta que cualquier señal del habla o de no poder mover algo es importantísima y tienes que ir corriendo a un hospital, a poder ser en una ambulancia”. “Cada ictus es distinto. Si pierdes la movilidad de un miembro, puede ser complicado recuperar la movilidad, pero no hay que tirar la toalla con el tema de la rehabilitación. Volví a trabajar, recuperé el habla. Hay que hace un trabajo muy fuerte para que no se te mine la autoestima”, ha resaltado.

En la segunda parte del programa han participado varios profesionales de Neurología como son el director del Plan Andaluz de Atención al Ictus, Joan Montaner; el neurólogo de la Sociedad Española de Neurología Tomás Segura, y la especialista del Virgen de la Macarena de Sevilla Ana Barragán. Todos han coincidido también en la importancia de que los pacientes conozcan los síntomas para acudir pronto al hospital y que se les pueda tratar rápido para que se puedan “curar del todo”. “Cada año, entre 18.000 y 20.000 andaluces tiene un ictus. Es la primera causa de muerte en mujeres en Andalucía”, ha señalado Montaner.

Estos tres profesionales también han comentado qué se puede hacer para prevenir un ictus. “Controlar la presión arterial, el exceso de peso, el sedentarismo, el colesterol elevado… Hay una serie de genes que tienen distintas variantes que condicionan que se tenga más riesgo”, han indicado. También han recomendado “tomarse la presión arterial al menos una vez al año y el pulso, especialmente con más de 60 años, y si es arrítmico, acudir al médico”.

El ictus pediátrico y el aumento de coagulaciones como reacción a las vacunas contra el Covid-19 han sido algunos de los temas tratados también por estos profesionales en ‘Salud a todo Twitch’, que ha continuado con la participación de profesionales de otros ámbitos como Rosa Herrero, del Clínico San Carlos de Madrid, y representante de Sedene (Sociedad Española de Enfermería Neurológica); Francisca Carrión, rehabilitadora de pacientes con ictus del Virgen de las Nieves; Gustavo Cuberos, neuropsicólogo granadino que trabaja con la Asociación de Familiares y Enfermos de Ictus de Granada (Neuroafeic), la terapeuta ocupacional de esta entidad, Trini Baños, y la fisioterapeuta Andrea Alberto Maté. Todos ellos han hablado de su experiencia con pacientes que han sufrido ictus.

Además, Rosi Mesa ha hablado como presidenta de una asociación para pacientes con ictus para destacar la labor tan importante que realizan con los pacientes cuando les dan de alta, a los que les ofrecen servicios como logopeda, terapeuta ocupacional, neuropsicólogos, trabajadores sociales… Y para finalizar, Francisca Carrión, rehabilitadora del Hospital Virgen de las Nieves ha contado cómo es la recuperación de los pacientes con ictus.