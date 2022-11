"Ilusión" es la palabra más repetida por el presidente y uno de los futbolistas del equipo de una pequeña localidad de algo más de 10.000 habitantes, Huétor Tájar, que está a horas de jugar "el partido de su vida". Hace tiempo que este sábado 12 de noviembre de 2022 está señalado en rojo por pueblo, club, afición y jugadores del cuadro panciverde. Estos días y, prácticamente desde que se confirmó el pasado mes de agosto que el conjunto de los espárragos iba a disputar por primera vez en sus más de 80 años de historia el torneo del KO, en la modesta localidad granadina no se habla de otra cosa. Ayuntamiento, comercios, club y, sobre todo, afición se han volcado para que a las 18:00 horas, cuando eche a rodar el balón, sea el fútbol el que hable y, soñar, por qué no en dar la campanada frente a un histórico de España, el Albacete. No quieren bajar de esa "nube", como afirma el presidente, Luis Daza, en la que se mantiene instalado el equipo desde que supo que jugaría la Copa del Rey.

Ni un Primera, ni duelo granadino… un histórico

Huétor Tájar cuenta ya las horas para el partido que lleva esperando y preparando desde que el sorteo quiso que su primera participación en el torneo del KO se encontrara con el Albacete. El equipo castellano-manchego, histórico de Primera División que milita en la actualidad en Segunda, no era, a priori, el rival soñado por el conjunto granadino. Tanto el presidente Luis Daza como su delantero Manu Daza no esconden que "les hubiera gustado un Primera División", pero también sabían de lo difícil de que eso ocurriera. Los números no fallaban, con siete equipos de Tercera para tan solo dos de Primera, las probabilidades eran mínimas. Sin embargo, la emoción se mantuvo viva hasta el final, porque cuando los emparejamientos expiraban, "quedaba una bola ahí del Atlético de Madrid en la que que podíamos haber salido nosotros", como señala Luis Daza. El presidente panciverde ya empezó a vivir de primera mano lo que suponía la participación de su equipo en esta cita histórica desde que acudió a la Ciudad del Fútbol de las Rozas. De manera no menos especial lo vivió el vestuario, "quedaron todos los jugadores para vivirlo juntos y fue muy bonito".

No pudo ser un Primera, pero sí lo es históricamente un Albacete que ha jugado en la máxima categoría por 7 temporadas. Eso y la cercanía geográfica lo han convertido en un rival que deja muy satisfechos a los panciverdes, que también reconocen que su debut en Copa del Rey contra el Granada CF "hubiera sido un bombazo" para la provincia. Tampoco se dio ese duelo entre conjuntos granadinos, pero, en cualquier caso, lo que no ha fallado ha sido la respuesta de la afición. "A día de hoy tenemos un 80% de las entradas vendidas, 1.700 de las 2.100 que han salido", afirma Luis Daza, que subraya también la gran acogida que tuvo entre los seguidores la camiseta y la bufanda conmemorativa del encuentro: "En 24 horas pedimos 300 camisetas y se vendieron 200 bufandas con los escudos del Albacete y el Huétor Tájar".

El Miguel Moranto ‘se viste’ para la Copa

"Sobrepasa las expectativas del club el acontecimiento", por lo que el Miguel Moranto ha tenido que prepararse para este histórico enfrentamiento. Luis Daza mira ahora hacia el pasado con la satisfacción del trabajo bien hecho y al que la recompensa es más gratificante por todo el trabajo y esfuerzo que ha habido detrás. La posibilidad de disputar este duelo copero en Los Cármenes estuvo sobre la mesa e, incluso, el propio presidente reconoce que "el acuerdo estaba firmado para poder jugar allí". Todo dependía del rival. Si tocaba un Primera, el Miguel Moranto, se quedaría sin su partido más especial. El azar dejó un enfrentamiento, finalmente, frente al cuadro de Rubén Albés y, de nuevo, el estadio panciverde volvió a entrar en escena. Jugar en casa era factible, pero había mucho por hacer para ofrecer unas condiciones a la altura de la cita. No había tiempo que perder, porque tal y como estaba, "el campo no era apto para poder jugar". Entonces, club y Ayuntamiento, como explica el presidente del Huétor Tájar, trabajaron codo con codo para revertir la situación, "empezando por la iluminación, que no daba el mínimo exigido por la Federación, se han derribado muros del campo de fútbol para poder montar las gradas supletorias, se ha tenido que habilitar una zona para los más de 27 medios acreditados que vienen…".

"No estamos concentrados al 100% en nuestra Liga"

La dimensión de este duelo histórico ha extendido su alcance a nivel social, mediático… y también deportivo. El propio presidente panciverde reconocía a GranadaDigital que la celebración de este partido está haciendo que "no estemos concentrados al 100% en nuestra Liga". Las estadísticas dan la razón al máximo mandatario del Huétor Tájar, y es que el balance del equipo en la competición doméstica no está siendo el mejor, como refleja que solo haya cosechado hasta la fecha una única victoria, frente al UD Torre del Mar en la primera jornada del campeonato. Los panciverdes reciben al Albacete a tan solo dos puntos del Maracena, equipo que ahora mismo marca el descenso y con los mismos goles anotados que encajados. La última derrota ante el Atlético Malagueño vino a confirmar que la fragilidad defensiva está castigando al equipo en lo que va de campaña. Tanto es así, que Manu Daza no duda en cuáles están siendo las claves de que no se estén logrando los resultados esperados: "Hay momentos en los que nos falta un poco de intensidad, desconectamos y, en Tercera División, te relajas unos minutos y te cuesta los partidos". Precisamente, el histórico goleador de la categoría confía en recuperar esa intensidad y solidez defensiva que fueron seña de identidad del equipo y "tener el balón" para intentar pasar la eliminatoria. Eso mientras duren ‘las pilas’ a los "once y cinco cambios" afortunados que podrán disputar esta cita histórica. Solo después, cuando las fuerzas fallen será el turno de la afición que llenará el Miguel Moranto para llevar en volandas a su equipo, porque como expresa Manu Daza, "cuando no haya piernas ni cabeza, que el corazón sea el que juegue".