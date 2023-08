La Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios del Clínico San Cecilio consigue la acreditación SEPAR

La Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada certifica su nivel de especialización logrando la acreditación nacional que concede la SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica). Así, mediante esta distinción, el servicio de Neumología del hospital granadino alcanza para la UCRI la catalogación como ‘Unidad Especializada de Alta Complejidad’, el máximo de los tres niveles que otorga la SEPAR: UCRI básica, especializada o de alta complejidad.

Para llevar a cabo el proceso de certificación, que ha durado desde finales de marzo hasta mediados de julio, ha sido preciso aportar documentación que avala la disponibilidad de medios técnicos, materiales y humanos, así como de un volumen concreto de actividad asistencial y docente, junto con la certificación de la cualificación del personal adscrito a la Unidad.

Esta acreditación implica el reconocimiento, por parte de la SEPAR, de que la UCRI cumple con unos estrictos estándares de calidad para la atención a pacientes respiratorios que requieran Soporte Ventilatorio No Invasivo en fase aguda. Además, se reconoce también con ello la alta capacitación del personal de todos los estamentos implicados en la asistencia y la actividad docente e investigadora.

El jefe de servicio de Neumología, Manuel Gallardo, explica: "Los grados de complejidad acreditados implican, por ejemplo, que desde el punto de vista asistencial la Unidad es referencia para consulta o derivación de enfermos de alta complejidad de otras unidades similares, pero de complejidad inferior, por el tipo de tratamiento o técnicas de apoyo complementario, por el manejo de pacientes portadores de traqueostomía y alta dependencia de soporte ventilatorio o por la necesidad de un manejo experto del proceso de retirada del soporte respiratorio de larga duración, procedimientos en los que el equipo asistencial de la UCRI tienen una dilatada experiencia, que ahora se ve refrendada con la reciente Acreditación SEPAR".

Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios video conectada y moderna

En octubre de 2021 el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada puso en marcha su Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI), la primera video conectada de Andalucía, que dispone de monitorización y tecnología de última generación. Desde que entró en funcionamiento más de 250 pacientes se han beneficiado ya de los cuidados y procedimientos que se llevan a cabo en la UCRI. De ellos, aproximadamente un tercio ha evitado ingresar en Cuidados Intensivos, gracias a la asistencia sanitaria que se les ha prestado en esta nueva Unidad ubicada dentro de la sala de hospitalización de Neumología, en la cuarta planta del hospital.

En la UCRI se atiende a pacientes que precisan soporte ventilatorio no invasivo cuando presentan insuficiencia respiratoria aguda, o crónica agudizada. Este tipo de pacientes requiere vigilancia estrecha y monitorización continua, por lo que no pueden ser tratados en una sala de hospitalización convencional, pero tampoco necesitan ingresar en cuidados intensivos. En este sentido, la UCRI se diferencia de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en que sus pacientes, aún dentro de su gravedad, no tienen afectación multiorgánica y no requieren ser intubados. La UCRI supone así un paso intermedio entre una planta de hospitalización normal y la UCI.

Tres neumólogos, una enfermera y una TCAE (técnico en cuidados auxiliares de enfermería) por cada turno integran los profesionales adscritos a la UCRI. La Unidad dispone de cuatro camas específicas para pacientes de UCRI, ampliables en caso de necesidad, hasta seis, que se localizan dentro de la sala de hospitalización de Neumología, en la cuarta planta del Clínico San Cecilio.