Haza Grande pide mejoras en materia de movilidad y la renovación del asfaltado de sus calles

En las alturas de Granada, por encima incluso del Albayzín, se encuentra el barrio de Haza Grande, cuyos residentes viven en un entorno idílico muy cercano a algunos puntos atractivos de la ciudad, como el Mirador de San Miguel Alto. Sus vecinos reclaman al Consistorio mejoras en materia de movilidad para desplazarse más y mejor. Por otro lado, inciden en la necesidad de acometer trabajos de asfaltado en sus calles. En una nueva entrega de 'Los barrios de Granada hablan', Raquel Díaz, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Haza Grande detalla sus preocupaciones y sus peticiones de cara al futuro tras las elecciones municipales.

Uno de los aspectos positivos de mantener lo mejor posible la cultura vecinal de barrio es conseguir que el civismo sea la norma del día a día. "Aquí nos conocemos todos y nos respetamos", expresa Raquel, que incluye en ese ánimo de buena convivencia a las personas que llegan a vivir a Haza Grande. Su única demanda a sus vecinos es acabar con acciones como "tirar la basura fuera de los cubos" o no recoger los excrementos de sus perros, una práctica que, por desgracia, se da con excesiva frecuencia en toda la ciudad. La portavoz recuerda que hace tiempo existió un proyecto para poner un pipican, pero que "quedó en el olvido".

"Nos han dejado encerrados"

La movilidad es el apartado en el que Raquel hace mayor hincapié. “Nos han dejado encerrados”, critica la representante vecinal, que se acuerda especialmente de las personas más mayores que dependen en gran medida del transporte público para desplazarse. “No podemos ni llegar al centro sin trasbordo”, indica la vicepresidenta de la asociación, que añade otros ejemplos de destinos como el PTS. "A los que tenemos niños también nos han hecho daño", reconoce. Raquel explica que en muchas ocasiones opta por no ir al centro con tal de no dar "más vueltas".

El cuidado de sus calles es otra prioridad para Haza Grande. “Tenemos todas las calles con alcantarillas hundidas y fatal de asfalto”, apunta la portavoz, que ha realizado algunas llamadas para pedir su arreglo porque "son peligrosas" en ese estado. Además, detalla que durante el invierno se quemaron bancos de algunas placetas y "no se han repuesto". En los últimos tiempos si se ha efectuado el arreglo de un parque, pero Raquel señala que "lo han puesto de chinos". Asimismo, explica que esa arena debe ser cuidada para no convertirse de forma no deseada en un pipican.

De cara al futuro, la Asociación de Vecinos de Haza Grande tiene claras sus propuestas. Tras ver resueltos sus problemas de luz con la instalación de un nuevo transformador, la organización pone el foco en la necesidad de llevar a cabo políticas de empleo. "Para jóvenes y no tan jóvenes", incide Raquel. Por último, la representante espera que la sostenibilidad sea una prioridad del Consistorio gobierne quien gobierno tras el 28 de mayo.