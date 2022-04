Harry Styles lanza su nueva canción 'As It Was' con vídeo incluido

El cantante británico Harry Styles anunció hace unos días el lanzamiento de su tercer álbum para el 20 de mayo, el cual se titulará 'Harry's House'. Esta noticia sorprendió a los seguidores del artista, mientras que las novedades siguieron con el lanzamiento del primer 'single' del disco. 'As It Was' es el título de la nueva canción del artista, que destaca por su aire nostálgico y estilo indie-pop.

Eso no es todo, la canción ha llegado con vídeo musical incluido. En esta pieza audiovisual Styles juega con diversas tomas de cámara y de vestuario. En la canción se puede apreciar un lado nuevo del cantante que sorprendió. 'As it Was' es un tema que habla sobre el desamor, una relación que agoniza, y la letra expone los sentimientos de la forma más pura posible.

Este es el primer lanzamiento de Styles desde el 13 de diciembre de 2019, fecha en que sacó su segundo álbum 'Fine Line', que lleva más de seis millones de copias vendidas y se estableció dentro de los discos más vendidos entre 2020 y 2021. Durante esta pausa musical el artista entró al mundo de la actuación y se dedicó a grabar varias películas.

Styles tuvo que cancelar su gira en 2019 por causa de la pandemia y ahora ha vuelto con todo. Ya ha pasado por Estados Unidos en 2021 y este año le toca visitar Europa. El aclamado artista actuará en España el próximo 29 julio en Madrid.