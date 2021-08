Gualchos, al borde del toque de queda el día que se reúne el Comité Provincial

El pico de la quinta ola y por consecuente la fase de descenso no termina de llegar. Cuando parecía que con el avance del proceso de vacunación España tendría un verano más tranquila en relación a la situación epidemiológica, la realidad es que cada semana que pasa los datos empeoran y las medidas vuelven a ser más restrictivas para frenar el avance de la pandemia.

Como cada miércoles, el comité de expertos provincial se reúne para evaluar la situación sanitaria de los municipios. Con las nuevas medidas impuestas por la Junta de Andalucía, aquellas localidades de más de 5.000 habitantes que sobrepasen la tasa 1.000 de incidencia acumulada tendrán toque de queda de 2:00 horas hasta las 7:00 horas. Este fue el caso de Conil de la Frontera y Paterna de Rivera (Cádiz), Punta Umbría (Huelva), Mengíbar, (Jaén), Campillos (Málaga), y Marchena, Tocina y El Cuervo de Sevilla (Sevilla).

Granada se libró la pasada semana de imponer el toque de queda en algunos de sus municipios, pero todo apunta que tras la nueva reunión que mantendrá el comité provincial este miércoles Gualchos deberá adoptar esta medida. La situación de la localidad granadina es muy preocupante. Según los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias el martes 10 de agosto, Gualchos pasó, en apenas 24 horas, de una incidencia acumulada de 1.117,53 a 1.514,4, 400 puntos más.

El brote registrado en la residencia de mayores de Gualchos se presenta como uno de los motivos principales por los que el municipio supera la barrera de los 1.000 casos de incidencia acumulada. Según, Antonia Antequera, alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, “No todos los contagios vienen de la residencia, pero no estaríamos así si no fuese por ese brote. A nivel del municipio es pequeño, somos 5.000 habitantes y se dispara la tasa”.

Ante la posibilidad de tener que implantar el toque de queda a partir de este jueves 12 de agosto, la alcaldesa reconoce que “no podemos cubrir ni garantizar el refuerzo necesario con la Policía Local del municipio”. Al mismo tiempo, Antonia Antequera recuerda que el brote “está controlado” y pide a la Junta que “no lo tenga en cuenta ya que implantar el toque de queda ahora supondría un golpe para el turismo”.

Chauchina también era otro de los municipios granadinos que estaba en riesgo de adoptar nuevas medidas para frenar el avance de la pandemia. Sin embargo, también según los datos del martes 10 de agosto, la localidad bajó 50 puntos su incidencia acumulada, colocándose en los 990,6 casos. Un descenso mínimo, pero que podría evitar, al menos durante una semana, que Chauchina implantase el toque de queda tal y como, probablemente, ocurra en Gualchos.

Además de Chauchina y Gualchos-Castell de Ferro, Granada cuenta con otros municipios con una incidencia acumulada también alarmante. Estos son los casos de Alquife (1.034,5), Dólar (1.114,6), Agrón (3.076,9) y Píñar (1.359,9), aunque estas localidades estarían ‘exentas’ de posibles medidas al tener una población inferior a los 5.000 habitantes.

Hay que recordar que una vez se reúna el comité de expertos provincial y, en el caso de que Gualchos fuese propuesto para adoptar el toque de queda, la medida debería ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Algo que ya hizo la semana anterior al considerar que la medida era “imprescindible para garantizar la salud pública de las personas, erradicando el alto riesgo de contagio”.

Además, en esta reunión también se analizarán los niveles de alerta en los que se encuentran los distintos distritos sanitarios. En el caso de Granada, la provincia no experimentó ningún cambio respecto a la semana anterior y todas las áreas (Área Sanitaria Sur, Distrito Sanitario Granada, Área Metropolitana y Área Sanitaria Nordeste) se encuentran en nivel de alerta 2, algo que podría cambiar este mismo miércoles si así lo ven oportuno los expertos.