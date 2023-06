Granada vibra alto y se escucha fuerte: el renacer de la ciudad de la música

Granada gana presencia en la industria musical apostando por traer a múltiples artistas de renombre. El cartel de artistas que se presentarán en la ciudad este año es simplemente impresionante. Desde leyendas vivientes como Bob Dylan, Raphael y Elvis Costello, hasta estrellas del panorama latino como Quevedo, Manuel Turizo y Eladio Carrión. La capital se ha convertido en un imán para artistas de esta índole.

Tras la pandemia, Granada lucha por reposicionarse contra otros focos clave de la música, como pueden ser Málaga o Sevilla. Como David contra Goliat, compite con los más grandes por reconvertirse en el destino estrella de los amantes de la música y volver a tener esa reputación que comenzó a forjar en los años 60. Y es que, según afirma en declaraciones a GranadaDigital Pepe Rodríguez, director de Proexa, una de las productoras que se encarga de gran parte de los conciertos que se celebran en Granada, "la ciudad ha perdido peso en el sentido de que antes, desde los años 90, hasta principios de 2010, Granada acogía mayoritariamente todos los grandes conciertos internacionales de Andalucía".

"Hablamos de grandes nombres como Sting, Bruce Springsteen, The Cranberries, o The Chemical Brothers. O sea, todas las grandes bandas de los 80 y 90. Todo esto sucedía en Granada", apunta. "Es que si se piensa en grupos de renombre como Depeche Mode o The Cranberries, pues en Andalucía no han tocado nunca en otro sitio que no sea Granada. Y ese es un poco parte del objetivo que nosotros tenemos a nivel profesional: volver a recuperar esa presencia de ciudad líder en la comunidad, a la hora de convocar los grandes nombres internacionales, que en el 90% de las ocasiones, han pasado por Granada", detalla.

Una tierra histórica, musical e inolvidable

Ya lo dijo Hemingway, 'Si tuviéramos que visitar una sola ciudad en España, esa debería ser Granada'. Cada año, más y más turistas eligen Granada como su destino de vacaciones, ya que vienen a deleitarse con el patrimonio cultural de la ciudad. Las productoras y las instituciones se han aprovechado de este hecho haciendo una inversión en la cultura musical, todo para atraer tanto al turismo local como al internacional que viene en busca de experiencias musicales únicas.

A diferencia de otras ciudades, Granada ha optado por un enfoque cultural en la organización de conciertos, apostando por sus monumentos. Lejos de parecerse a las infraestructuras metálicas con macroescenarios impersonales, aquí se apuesta por lugares emblemáticos y con alma como el Teatro del Generalife y la Plaza de Toros. El encanto 'granaíno', mezclado con una esencia nazarí, son las cualidades que logran que se realce la experiencia musical y que se lleve a un punto que roza lo mágico. Junto con esto, no hay que olvidar "la gran pujanza de Granada, que es todo el tejido de salas, pequeños locales y clubes. Con buenos artistas, con artistas emergentes y con las últimas tendencias musicales", señala Pepe Rodríguez.

Este año, Granada además apuesta por la diversidad musical. Desde el 'Granada Latina Festival' hasta el 'Granada Sound', pasando por el ciclo '1001 Músicas-CaixaBank' y la 'Royal Film Concert Orchestra', la capital ofrece una amplia gama de propuestas musicales que satisfacen todos los gustos.

El Teatro del Generalife acoge a los más grandes en sus jardines

La capacidad del territorio para innovar en la escena musical es admirable. Desde la elección de los espacios de conciertos hasta la variedad de géneros musicales que se presentan, la ciudad ha sabido mantenerse a la vanguardia de las tendencias musicales y satisfacer las expectativas de su creciente audiencia.

Próximamente, aprovechando el éxito de las ediciones anteriores, vuelve la tercera edición del ciclo '1001 Músicas-CaixaBank'. En su última entrega generaron un impacto económico de 3 millones de euros, según la página de la productora del evento, Proexa. Tras invertir en la edición de 2022 en traer a grandes nombres de la industria musical internacional, como el grupo escocés Texas, este año el cartel no va a dejar a nadie indiferente. Como ha compartido el director de la productora, el objetivo de '1001 músicas' es "reposicionar a Granada como el destino que siempre ha sido a nivel internacional, como el primero en Andalucía, apostando por ofrecer una experiencia que no se puede tener en otro sitio más que aquí". Ya que, como indica Rodríguez, "ahora mismo no podemos competir con un concierto de Guns N’ Roses en Sevilla, pero sí que podemos competir dando una experiencia única e incomparable como es acudir a un concierto de Bob Dylan en La Alhambra. Esto es un hito para la historia musical de nuestra ciudad".

Será en el mes de junio y septiembre, cuando llegarán artistas de todas las partes del mundo. El invitado estrella es, sin ninguna duda, el inigualable Bob Dylan. Las entradas para ver al eterno trovador se agotaron en media hora, ya que fueron muchos los que se pelearon por vivir esta experiencia de ensueño. Y es que, a pesar de que el artista ya haya pisado la ciudad andaluza, viene una vez más para deleitar a las viejas y nuevas generaciones con sus canciones sin fecha de caducidad. Junto con él vienen otros grandes nombres del panorama internacional, todos en septiembre, como Elvis Costello, Ara Malikian, Andrés Calamaro o Suede. La organización también apoya a la industria nacional, ya que cuentan con grandes artistas de la talla de Luz Casal, 091 y Pablo López. Y como no, uno de los grandes nombres, 'aquel que estando lejos no olvida a Granada', el gran Raphael.

Los ritmos latinos son una de las grandes apuestas de este año

Además de los cantantes eternos, cuyas melodías todos reconocen cuando suenan un domingo en la radio, es imposible negar el éxito que está teniendo la música latina. Por ello, llega al Cortijo del Conde la segunda edición de 'Granada Latina Festival' el 24 de junio. El evento estelar contará con los mejores del panorama actual. Nicky Jam, Myke Towers, Dellafuente, Eladio Carrión, Manuel Turizo, Gente de Zona, Morad, RVFV, Ballesteros y José Delasheras vendrán a reunir a todos en la fusión latina del momento. Además, como evento especial, actuará el 30 de septiembre el canario Quevedo, que seguramente hará que 'la noche caiga' a los pies de Granada.

Y es que Granada sabe la fama y la importancia que tiene este tipo de música en el panorama actual, por lo que aparte del valor histórico que tiene la ciudad, también se invierte en traer a los mejores artistas. Recientemente, el alcalde en funciones de Granada, Paco Cuenca, declaró que el Ayuntamiento está dispuesto a "favorecer la celebración de eventos que por su trascendencia internacional consolidan el prestigio de Granada como la capital de la música en España". Además, este año, el aforo se ampliado de 10.000 a 25.000 localidades respecto a la anterior edición, prometiendo ser durante esos dos días que se celebra el festival "la capital internacional de la música latina, de la que disfrutan millones de jóvenes en España y el resto del mundo”, apuntó.

La Granada más indie, los pequeños eventos y un repertorio de 'cine'

La ciudad tiene un pasado musical ilustre, y ahora, con eventos como el 'Granada Sound', la música indie tiene un representante de peso en la ciudad que vuelve el 15 y 16 de septiembre. Viva Suecia, La M.O.D.A., Vetusta Morla o Amaia, son algunos de los grandes nombres de la industria española que llenarán los corazones de los más amantes del género. Las calles del Albayzín, donde resuenan las guitarras de artistas locales, encuentran en Granada y en el Cortijo del Conde un espacio propicio para florecer y disfrutar entre los suyos. Lejos de la atmósfera y las vibras que flotan en este ambiente alternativo de la ciudad, Granada también dispone de contenido para los más cinéfilos. El 'Royal Film Concert Orchestra' hará un homenaje a los tres grandes de las melodías de los clásicos del cine, Morricone, Williams y Zimmer, el 24 de noviembre. Los granadinos y extranjeros, podrán disfrutar de los sonidos de películas como Gladiator, Cinema Paradiso Suite o Jurassic Parc. Como añadido a todos los ciclos y festivales, por si fuera poco, hay muchos más eventos individuales, de programación mediana y variadísima. Destacan los que se llevarán a cabo en La Plaza de Toros, donde se podrá disfrutar de artistas como Alejandro Sanz, Hombres G, Morat o Joaquín Sabina, entre otros.

Se podría estar todo el día hablando de la infinitud de eventos, conciertos y espectáculos musicales que la ciudad ha venido acogiendo todos estos años anteriores, y que seguramente acogerá en los tiempos venideros. Granada está viviendo un auténtico renacer musical, una transformación que promete consolidarla como un referente cultural y musical en España. La combinación de una rica historia, un enfoque cultural, una amplia variedad de eventos y un cartel de artistas de primer nivel, garantiza que Granada seguirá brillando como un destino musical de primer nivel, hoy, mañana y si sigue a este ritmo, siempre.