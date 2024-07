El Granada regresa de las vacaciones y se enfrenta a su primer día de clase

Se acabaron las vacaciones para el Granada CF. El cuadro rojiblanco vuelve a ponerse el mono de trabajo y, a partir de este lunes, da comienzo a la pretemporada veraniega preparatoria para la temporada 2024-25. Con Guille Abascal a los mandos, el conjunto granadinista comenzará a planificar el comienzo de la campaña. Los jugadores, que irán llegando para realizar los chequeos que den el visto bueno a su situación, pasarán a enrolarse en una rutina de entrenos con los que se pondrán a punto.

El curso liguero, que dará el pistoletazo de salida el jueves 15 de agosto a las 20:30 horas con el Granada-Albacete, será exigente e igualado, por lo que desde el club quieren apostar por una pretemporada que refleje un gran trabajo físico y técnico del primer equipo de cara a ese objetivo.

Con fechas por confirmar de partidos amistosos e incluso de si habrá algún 'stage' como en anteriores veranos, el Granada se citará con un total de 19 jugadores de la primera plantilla, lo que confirma que desde la dirección deportiva todavía queda mucho trabajo por hacer.

A día de hoy, el cuadro nazarí solo ha anunciado las incorporaciones de Pablo Insua, central que recaló a mediados del mes pasado con carta de libertad, y de Luca Zidane, que se hizo oficial este pasado viernes. Pese a ello, el Granada mantiene en funcionamiento la estructura deportiva dirigida por Matteo Tognozzi.

La situación del equipo ahora mismo se encuentra así, principalmente, debido a que ha ha habido un total de once salidas durante estas últimas semanas. Sin contar a los cedidos que han regresado a sus clubes de propiedad, las finalizaciones de contrato de Raúl Fernández, Antonio Puertas, Víctor Díaz, Raúl Torrente y Bruno Méndez, las rescisiones de contrato de Alberto Soro, José Callejón, Dionkou, y las ventas de Njegos Petrovic al Vojvodina, junto a Víctor Meseguer y André Ferreira al Valladolid han dejado al primer equipo en plena reformación de cara al comienzo de la Segunda División y sin apenas refuerzos.

Un equipo por construir

Con el esbozo de grupo que se quiere generar, Matteo Tognozzi, junto su equipo de trabajo, intentar apuntalar las principales posiciones a reforzar. Con la portería cerrada con la llegada de Luca Zidane desde la SD Eibar, el principal objetivo del italiano queda ya completado.

Tras la salida de Bruno Méndez debido a la activación de su cláusula liberatoria, la defensa queda muy mermada en el flaco diestro, donde se busca a un central hábil con la pierna derecha y a un lateral en esa posición, incluso a un jugador competente y con recursos en ambas posiciones, como era el uruguayo.

En el otro costado, el equipo rojiblanco necesita encontrar un lateral izquierdo de garantías que pueda turnarse y hacer competencia a Carlos Neva, que se ha visto sin perseguidor esta pasada campaña en Primera.

La medular, salvo sorpresa de baja o venta inesperada, parece ser la columna vertebral de este Granada en el que será esencial tener jugadores de gran calidad en dicha ubicación. Para Abascal, el juego combinativo, coral y ofensivo es clave en su idea, por lo que dichas posiciones deben estar bien cubiertas.

En la zona de tres cuartos solo se encuentra un mediapunta: Óscar Melendo. Llamado a tener una gran relevancia en la categoría de plata, el catalán no tiene ahora mismo un competidor con el que pugnar por el puesto, por lo que no sería extraño que llegará algún jugador que rinda en esa posición notablemente.

Los atacantes, que impregnarán pólvora al grupo, parecen ocupar una posición sobrepoblada en la punta con las figuras de Uzuni, Lucas Boyé, Matías Arezo, Shon Weissman y Famara Diédhiou. No sería extraño que los tres últimos buscaran acomodo fuera de tierras nazaríes. No obstante, en las bandas se encuentra otro foco claro con el que se va a tener que trabajar. Las tareas no van a ser sencillas, pero los diferentes mercados internacionales son peinados con el fin de localizar extremos que puedan impregnarle potencia, verticalidad y electricidad a una zona muy mermada desde la salida de Bryan Zaragoza. El despegue de Rodelas, la insurrección de Jozwiak y la presencia de Corbeanu parecen ser reseñables, aunque para una categoría tan guerrera no sería extraño que se buscarán perfiles de distintos tipos.