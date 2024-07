Un inicio de pretemporada para el Granada con una confección de plantilla a fuego lento

El Granada CF ya divisa en el horizonte el comienzo de la pretemporada veraniega. Con la venta en el aire de la entidad, los granadinos deben arrancar una campaña marcada por el gran objetivo de intentar consumar el ascenso que les devuelva de nuevo a la categoría de oro del fútbol español, pese a que todavía no se conozca el devenir a corto plazo del club.

La situación deportiva no es tan difusa como parece en relación con otras campañas. Los intereses y ofrecimientos no cesan en un momento clave de la temporada donde deben ir empezando a cerrar las distintas llegadas y salidas que completen el grupo de futbolistas con los que podrá contar Guille Abascal.

A día de hoy, el cuadro nazarí solo ha anunciado la incorporación de Pablo Insua, central que recaló a mediados del mes pasado con carta de libertad. Pese a ello, el Granada mantiene en funcionamiento la estructura deportiva dirigida por Matteo Tognozzi. De hecho, los nazaríes ya han anunciado la finalización de la relación contractual con la entidad de varios jugadores, dejando un hueco que deberá ocuparse por otros jugadores.

La secretaría técnica no quiere cometer errores del pasado y continúa en negociaciones para estructurar la plantilla lo antes posible de cara a la vuelta a los entrenamientos. Una tarea que parece llevarse en la sombra y que demuestra que desde dentro del club no quieren que se escape ningún detalle en relación a los movimientos que se acometan.

Unos precedentes que evidencian la demora cursos atrás

Sin embargo, la tesitura dentro de las oficinas del Nuevo Los Cármenes no son tan dispares en relación a la pasada campaña. El verano anterior, el interés de compra por parte del grupo inversor americano, dirigido por Andrés Fassi, también salpicó de lleno a lo deportivo. La primera incorporación no llegó en aquellos tiempos hasta mediados de julio, con el fichaje de Jesús Vallejo. Una llegada tardía que puso en jaque toda la estructuración deportiva de un curso que acabó destinado al fracaso con la consumación del fatídico descenso a Segunda.

No obstante, los intereses en distintos jugadores fueron en aumento durante los primeros días veraniegos, evidenciando que dentro de la parcela deportiva no se había parado, pese a que no se volviera a retomar ninguna incorporación más hasta finales de julio, con el fichaje de Gerard Gumbau. Todo en jaque con un proceso de venta que finalmente no se terminó de realizar y que crea actualmente un temor dentro de la hinchada rojiblanca porque se repita lo mismo.

En la última etapa en Segunda División todo fue distinto. Después de una angustiosa pérdida de categoría en 2022, el Granada se rehízo y optó por un cambio total en sus principales parcelas. Con la llegada de Alfredo García Amado a la dirección general y Nico Rodríguez a la dirección deportiva, la política interna fue totalmente diferente, apostando en la secretaría técnica por jugadores contrastados en la categoría de plata o con gran potencial.

De hecho, la primera incorporación en esa temporada llegó el 21 de junio, situación similar a la temporalidad del anuncio del primer fichaje de esta campaña. En ese caso, los anuncios desistieron hasta mediados del mes siguiente, cuando se confirmaron las incorporaciones de Raúl Fernández y André Ferreira, abriendo una veda en la que los fichajes fueron llegando con más asiduidad. Las altas y bajas que hubo también durante ese curso hizo que la tarea de los refuerzos llegara más tarde de lo normal. Operación lógica que acabó con un balance favorable para el Granada CF en lo que respecta a nivel económico.