Granada recibe más extranjeros, pero no corta la fuga al resto de España

El INE publicó a finales de 2022 las estadísticas de los extranjeros empadronados en España. En el conjunto de la provincia de Granada residen 69.157. Aunque solo 17.631 ciudadanos proceden de otros países de la Unión Europea (un 25%), es el cuarto territorio de Andalucía que más foráneos recibe, por detrás de las costeras Málaga y Almería y con unos números similares a Sevilla. Mientras, es la tercera provincia de la comunidad que más residentes tiene en el resto de España. Se trata, por lo tanto, de una zona que acoge un buen número de ciudadanos del exterior, pero que también tiene a muchos de sus habitantes residiendo fuera. Realidades que ponen de relieve los contrastes de un mercado laboral y estilo de vida atractivos que, sin embargo, no colman las expectativas de quienes aquí se forman.

Dentro de la Unión Europea, los principales países que aportan foráneos a Granada son Rumanía (8.024), Italia (2.291), Francia (1.472) y Alemania (1.390). Entre los comunitarios que viven en la ciudad existen motivos muy variados por los que llegaron aquí. Mientras muchos vienen para encontrar oportunidades que no tuvieron en su país, otros, como los alemanes, los neerlandeses o los noruegos, vienen a disfrutar sus últimos años en una ciudad de las características de Granada.

Mientras, la gran mayoría de extranjeros provienen de fuera de la Unión Europea. Los principales lugares de procedencia son Marruecos (17.439 ciudadanos), Reino Unido (6.689), Colombia (2.988), Senegal (2.657), China (2.182) o Bolivia (2.181). En muchos casos, se tratan de nacionalidades presentes en muchas zonas de España por proximidad o facilidad con el idioma. La excepción serían los británicos, que llegan buscando una calidad de vida o un clima que no encuentran en su país de origen.

Los británicos en Granada después del Brexit

Los ciudadanos del Reino Unido han dejado de pertenecer a la Unión Europea recientemente. Aidan Shearer, un escocés residente en Granada desde 2019, es uno de los más de 6.000 ciudadanos británicos censados en la provincia. Realizó en 2018 su erasmus aquí y, tras casi dos años en Málaga, volvió a la ciudad. "Me gusta el clima, la gente o las vistas que hay. El barrio donde vivo, el Zaidín, es como un pueblo. Y puedes ir andando al centro a altas horas de la madrugada, es seguro", explica para GranadaDigital. Las tapas, la montaña o la cercanía de la playa son algunos de los motivos por los que le gusta la ciudad. También su conocida pasión por el Granada CF, del que destaca su ambiente antes y después de los partidos que siempre va a ver. "Es una ciudad grande con todo lo que necesitas", cuenta.

"El Brexit es una pena para las personas que quieren trabajar y estudiar aquí"

Aidan ha podido vivir en la ciudad antes y después del Brexit. Respecto a ese tema, asegura no haber tenido problemas burocráticos. "Yo tenía el NIE y me dijeron que era mejor cambiarlo por el TIE, que es la tarjeta que tengo", comenta. Gracias a eso, no se le pide un sello en el pasaporte cuando vuelve al Reino Unido. Sin embargo, sus familiares y amigos no corren esa misma suerte. "Cada vez que vienen a visitarme, tienen que ponerse el sello y solo pueden estar noventa días. Antes podían viajar libremente, pero ya no", asegura Aidan. Él tuvo la suerte de realizar el programa Erasmus antes el Brexit. "Es una pena para las personas que quieren trabajar y estudiar aquí", se lamenta.

Al juicio de Aidan, la ciudad "es el mejor lugar en España para los extranjeros. Me siento muy afortunado de vivir en esta ciudad maravillosa. Por eso, mis padres intentan siempre venir a visitarme. No conozco a nadie que no le haya gustado, todo el mundo se enamora de Granada", concluye.

Si se compara con los datos de 2021, el número de extranjeros empadronados en Granada ha aumentado en unas 2.000 personas. Así se ha dado también en prácticamente todas los países donde existe una comunidad significativa. La única nacionalidad que ha reducido su número de ciudadanos considerablemente es Rumanía, perdiendo unos 400 foráneos. Esto se podría deber al asentamiento de la normalidad tras la pandemia. No solo en la forma de vivir, sino también por más facilidades a la hora de viajar y realizar trámites burocráticos respecto al año anterior.

En términos absolutos, el número de extranjeros es similar al de hace una década. En 2012 había censados 68.663, por los 69.157 que existen ahora. Por aquel entonces, el número fue disminuyendo hasta reducirse en 56.000 personas para 2017. Sin embargo, desde ese año la tendencia volvió a aumentar y por eso el número actual se sitúa cercano a las cifras que se registraron hace diez años.

Granada, tercera provincia andaluza que más emigra al resto de España

En la otra cara de la moneda están los granadinos que se marchan en busca de más oportunidades. Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), un 17% de los andaluces que viven fuera de la comunidad autónoma proceden de la provincia de Granada. En ese sentido, solo Jaén (20,7%) le supera y Córdoba (17%) le iguala. Los principales destinos de los ciudadanos de la comunidad que se marchan a otras partes de España son Barcelona y Madrid, además de otros puntos de la costa mediterránea como Alicante, Valencia, Murcia o Palma de Mallorca.

Un 21% de los ciudadanos nacidos en Granada reside fuera de Andalucía. Uno de ellos es Eugenio Hernández, que dejó la ciudad para irse a vivir a Madrid, donde actualmente trabaja como administrativo. Siempre había sido su sueño probar la vida en una gran ciudad. "Lo que más me gusta es la oportunidad cultural y las actividades que te ofrece. Además, siento que estoy donde se encuentra la vida política y social de España. Eso en Granada no se encuentra", reconoce a este periódico.

Sin embargo, vivir en grandes ciudades también tiene sus problemas. "Vivir aquí es difícil por el tema de los alquileres. A no ser que tengas un buen sueldo, lo vas a pasar mal", comenta. Sin embargo, a nivel de oportunidades "es la mejor ciudad del mundo, porque tienes de lo que quieras cuando quieras. Y a nivel laboral, puedes llegar a puestos muy altos", afirma. Y aunque admite que en Granada también existen todas esas cosas, se encuentran "a menor escala, y muchas veces se nota".

Sin embargo, confiesa que echa de menos Granada. "Intento volver todo lo que puedo. Mi ciudad me encanta y la echo muchísimo de menos. Y Madrid, aunque tiene muchas cosas interesantes, es inhabitable en mucho sentidos", manifiesta. Como muestran los datos, el porcentaje de granadinos y andaluces en ciudades como Madrid es alto. Y Eugenio explica que ya tenía otros amigos de Granada ahí, asegurando que se encuentran bastantes andaluces.