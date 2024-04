Más de 200 personas participan en el dispositivo para buscar al anciano desaparecido en Almuñécar

El alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, ha participado, esta mañana, en el dispositivo de búsqueda de Francisco Pérez Bédmar, que desapareció en Almuñécar el pasado viernes 22 de marzo y que sigue en paradero desconocido.

Organizado por el servicio de emergencias 112 y la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil de Almuñécar, a los que se han unido varios grupos de senderistas y muchos voluntarios sexitanos.

Juanjo Ruiz Joya ha asegurado que “no hemos parado ni un día de buscar a Francisco, por mar y por tierra, y si se encuentra en tierra, con el dispositivo que se está poniendo en marcha hoy, lo encontraremos seguro”.

El alcalde sexitano ha relatado, que “hay imágenes de Francisco que lo sitúan, el día de su desaparición, a las 19:45 horas, saliendo de su vivienda, en la plaza de San Cristóbal, y después, por el paseo marítimo de Cotobro, en una secuencia de la cámara de seguridad del Hotel Aleta ON de la playa de Cotobro, a partir de ahí, se pierde el rastro. Por lo que la Guardia Civil no descarta que no esté en tierra, pero siguen abiertas todas las líneas de investigación”.

Ruiz Joya ha dado ánimos a la familia, “con la estoy en contacto permanente”, y ha agradecido el esfuerzo que están realizando los cuerpos y fuerzas de seguridad, los voluntarios, reiterando que “si Francisco está en tierra, es muy difícil que hoy no lo encontremos”.

El responsable del 112 en Granada, José Manuel Ruiz, ha aclarado que “hoy el dispositivo consiste en peinar las zonas de tierra y playa, cercanas a donde se ve por última vez a Francisco, teniendo en cuenta que el desaparecido tiene 87 años”.

El dispositivo, al que unirá un helicóptero, está formado por la casi totalidad de miembros de Policía Local, Bomberos y Protección Civil de Almuñécar, además de 5 agrupaciones de Protección Civil de poblaciones cercanas, como la de Motril, 14 agentes de la Guardia Civil con sus vehículos, que incluyen motocicletas del servicio del Seprona y el Grupo de Rescate de Montaña, a las que hay que sumar 6 patrullas del cuartel de Almuñécar, más de 50 senderistas de distintos grupos y clubes deportivos, y unos 100 voluntarios particulares, que dividiremos en patrullas de pocas personas, cada patrulla con un responsable que será un agente de seguridad y “tratarán de buscar el cuerpo o algún indicio que nos conduzca a una pista”, ha explicado José Manuel Ruiz del 112.