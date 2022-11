Las IV Conversaciones Ejército-Ejército España-EEUU se celebran en Granada

En el año 2016, el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra (MADOC) fue elegido como la autoridad delegada para la organización y dirección del principal foro de encuentro entre los Ejércitos de Tierra de España y el de los Estados Unidos de América, el Army to Army Staff Talks.

Este foro, que se celebra periódicamente cada 18 meses, ha tenido lugar en el establecimiento militar de La Merced (Granada), entre los días 14 y 16 de noviembre, y en él han participado representantes de la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del MADOC, personal del Estado Mayor del Ejército, del Mando de Apoyo Logístico y el Agregado Militar en Washington. La delegación americana la lideró el US Army Training and Doctrine Command (TRADOC) con apoyo de representantes del US Army Europe and Africa y la Office of Defense Cooperation en España.

Para ello, se constituyeron tres grupos de trabajo cuyos objetivos principales se focalizaron en el incremento de las reuniones entre los líderes militares de ambos ejércitos, potenciar la interoperabilidad, explorando las oportunidades que ofrecen los programas de modernización (Army 2030 / Ejercito 2035), la construcción de la nueva Base Logística Terrestre y la Transformación digital.

Por último, se impulsó la cooperación, en materia de seguridad, entre la 173 Brigada Aeromóvil de los EEUU y la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra y se exploró la participación en los programas de experimentación 'Project Convergence and WARFIGHTER' y 'Fuerza 35'.

Entre las actividades desarrolladas en la reunión, el jefe de la delegación estadounidense, el General de Brigada L. Linton (Jefe de Estado Mayor del TRADOC) pudo visitar la Brigada 'Guzmán el Bueno' X con sede en Cerro Muriano (Cordoba).