El Granada femenino completa la fiesta en Los Cármenes (3-1)

El ambiente festivo en Los Cármenes esta tarde de martes se respiraba ya desde antes de comenzar el encuentro y el pitido final lo ratificó con un triunfo claro del Granada CF femenino ante el Real Betis (3-1) en la Copa de la Reina. Lo primero que hacían las futbolistas rojiblancas al pisar el césped del escenario del partido previo al calentamiento era inmortalizar el momento. No todos los días se puede jugar en un estadio como este y eso se notaba en cada abrazo, risa y fotografía para inmortalizar la cita. También se dejó ver cuando las jugadoras se retiraban al túnel de vestuarios para escuchar la última charla técnica, donde granadinas y béticas elegían diferentes formas de conjurarse previa a esta vital cita. Las locales lo hacían con una piña y abrazos, mientras las visitantes se reunían en un corrillo con jugadoras y cuerpo técnico.

Los dos equipos arrancaban el encuentro con una idea de juego muy clara. En ese plan comenzaba proponiendo a través de la posesión el Real Betis, mientras las locales salían con un guion muy claro, robar y salir en velocidad para plantarse rápido en área rival. En definitiva plantarse en pocos toques en la meta defendida por Thalmann. Las rojiblancas empezaban dejando que fuera el equipo visitante el que tuviera el esférico para tirar la presión alta con sus delanteras. Pronto al conjunto de Roger Lamesa le iba a reafirmar su plan inicial con un tanto propiciado por pérdida de balón de la zaga bética en los primeros minutos que iba a aprovechar Lauri, pero que sería anulado por fuera de juego.

Ya el propio técnico avisaba desde el once colocando a Pamela y Alicia formando pareja de doble pivote en la medular. El Real Betis pondría la posesión del balón… pero el Granada las ocasiones. La primera iba a estar en las botas de Lauri que ya 'avisaba' con ese tanto en el minuto 3 que sería anulado por fuera de juego. También probarían suerte Ángeles y Laura Pérez, pero sus disparos se marchaban desviados de la meta defendida por Thalmann. La propia Ángeles junto a Lauri eran las encargadas de llevar a cabo esa primera línea de presión que tan buen rédito le iba a dar a las rojiblancas en la primera mitad. El Granada que atacaba en 4-2-4 transformaba su sistema en 4-4-2 para asfixiar el juego del Real Betis. De esta manera, en el 25' le iba llegar el premio al equipo local donde la capitana Lauri, que ya había avisado en los primeros compases de partido, no perdonaría esta vez una mala salida del balón del conjunto bético y anotaría de disparo lejano en un chut que se colaba directo en las mallas blanquiverdes.

El tanto no cambió el devenir del encuentro, sino más bien todo lo contrario. El conjunto de Roger Lamesa se creció reforzado por el gol e, incluso, en algunos momentos le llegó a quitar el balón al Real Betis. Las visitantes se encontraban noqueadas ante la propuesta de las locales y no lograban encontrarse con su juego. Además, los pases filtrados a la espalda de la zaga bética hacían mucho daño constantemente a un Betis que, con el paso de los minutos, plasmaría esa frustración de no dar con la tecla para desactivar a un Granada crecido con imprecisiones como enviar directamente fuera un cambio de dirección aparentemente sencillo. Otra prueba de que las béticas no lograban 'estar' en la primera mitad en Los Cármenes era la dificultad para conectar con una jugadora siempre peligrosa como Babajide. A pesar de ello, las blanquiverdes se marcharían con alguna oportunidad en las botas de Laura Moreno que, como el del minuto 3 del Granada, sería anulado por posición antirreglamentaria y una doble ocasión de Noelia Salazar y Laurina que hicieron a la guardameta Sandra sacar su mejor versión. Las porteras también juegan, pensaría Sandra.

Empezaba a llover sobre Los Cármenes y la afición se trasladaba a las gradas superiores para resguardarse de las gotas. Mientras, el chaparrón sobre el césped se lo llevaba un Real Betis que se marcharía a los vestuarios con ese tanto en contra. A Francis Díaz le tocaba 'lavar la cara' a su equipo y no dudó en mover el banquillo tras el paso por vestuarios. Entraban Ángela Sosa, Montilla y Quiles, pero la dinámica del partido no iba a variar. Respondía Roger Lamesa introduciendo a Noe en punta. De nuevo, las visitantes comenzaron teniendo el balón, pero el Betis no corregiría su ‘gran talón de Aquiles’ de la primera mitad: los balones a la espalda de la zaga. Y así llegó el segundo de las granadinistas en una jugada que nació en un buen pase filtrado de Lauri para Naima que la puso para que Noe solo la tuviera que empujar en el segundo palo.

Con ese tanto más de diferencia, el técnico rojiblanco no tardaría en meter más piernas frescas para reforzar ese plan que estaba saliendo a la perfección. Alba y Carol se retiraban del campo dejando su lugar a Gaste y Postigo. Las visitantes seguirían teniendo el balón, pero la mayor parte en zonas alejadas de la portería de la meta granadinista Sandra. Entonces, movería el árbol otra vez Francis Díaz en el 64' con la entrada de Carmen por Asantewaa. El Granada seguiría a lo suyo y las Noe, Naima y compañía gozarían de más oportunidades para ampliar la ventaja en el marcador. Lo intentaría cerca del 70’, aunque sin éxito, Naima desde posiciones de casi centro del campo para intentar sorprender a Thalmann que estaba ligeramente adelantada. Por su parte, las visitantes lo intentarían con alguna acción aislada como un disparo de Babajide que se marchaba rozando las mallas a la derecha de la portería de Sandra. Sin embargo, el fútbol es impredecible y la guardameta granadinista dejaría un balón muerto que no iba a desaprovechar Babajide para recortar distancias en el marcador (2-1). Tocaba dar el último empujón al equipo para amarrar la victoria y la afición de Los Cármenes respondió con ánimos hasta el final. Era el turno del público y no falló a sus jugadoras que, con ese inesperado gol encajado, no se vinieron abajo. Pudo volver a ampliar la ventaja por medio de intentos como el de Noe que detuvo Thalmann.

Merecía llevarse el partido e iba a ser Naima, otra de las jugadoras destacadas del partido, la que certificase la victoria y diera la eliminatoria a las granadinistas (3-1). El Granada 'se carga' a otro Primera en esta Copa de la Reina y ya van dos, tras hacer lo propio con el Levante Las Planas. Este Granada sigue soñando con la Copa y ha demostrado que motivos para ello no le faltan.

Ficha técnica:

Granada CF Femenino: Sandra, Alba Pérez, Marta Carrasco, Cristina Moreno, Carol, Alicia, Pamela, Laura Pérez, Lauri, Naima y Ángeles.

Real Betis Femenino: Thalmann, Vicky, Leire, L. Moreno, Laurina, Babajide, Nuria, Asantewaa, Matilde, N. Salazar y Lidia S.

Goles: Lauri 25' (1-0), Noe 50' (2-0), Babajide 75' (2-1), Naima 90' (3-1)

Árbitro: Xiomara Díaz García del comité canario.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina, disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes.