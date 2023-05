Granada será este fin de semana escaparate mundial de arte urbano y graffiti con Meeting of Styles Andalucía

El mayor encuentro de arte urbano y graffiti, Meeting Of Styles Andalucía, llega a Granada este fin de semana. Desde el jueves 18 y hasta el domingo 21 se vivirá uno de los mayores encuentros culturales centrados en el Arte Urbano y el Graffiti del mundo.

Dirigido por María García Diéguez (Maria Die), artista de amplia trayectoria con recorrido y experiencia internacional en países como Alemania, Holanda, Perú, México, Chile, Malasia, etc. Un total de 60 muralistas, 10 artistas nacionales como el escritor Romeo y la artista malagueña Aintzanet, 20 artistas locales como los autores del cartel El Niño de las Pinturas y Rakis y artistas como Mr Chapu y como fuerte reclamo 30 internacionales como Filite, Vic Magia y Ala Crew, referente femenina de stick up que participará regalando su arte en esta importante concentración de fin de semana primaveral.

La sede central será el Polideportivo y la Biblioteca Municipal del barrio granadino de La Chana Este jueves 18, en Blackfemia Tattoo Studio, y para caldear el ambiente, se podrá disfrutar de una exposición colectiva que permanecerá un mes en el local.

Int. Meeting Of Styles es una organización sin ánimo de lucro formada por artistas, amantes del arte urbano y el graffiti y auto gestionado. Desde la fundación de Int. Meeting Of Styles en 1997, se han celebrado más de 400 eventos en todo el mundo que han atraído a cientos de miles de espectadores y han patrocinado a miles de artistas de multitud de países. MOS reúne a la gente, crea publicidad, apoya la red y permite la cooperación intercultural entre las distintas naciones. Todo empezó a mediados de los 90 en la ciudad de Wiesbaden, Alemania, y ya en su primera edición en 1995- 2001, el Int. Wall Street Meeting acogió a más de 25.000 visitantes de toda Alemania, Europa y el resto del mundo para asistir y disfrutar del arte en proceso de creación. Debido a su estilo auténtico y a su mensaje, el encuentro se considera el mejor evento de graffiti jamás celebrado. Su reputación mundial, los enormes comentarios nos inspiraron en 2002 a la fundación del “Int. Meeting Of Styles”, una red internacional de artistas y aficionados al graffiti. Son 25 años de experiencia.

Con espíritu de cooperación y promoción, desde entonces MOS ha puesto en marcha cientos de eventos en muchos países de Europa, Asia y América. Estos eventos han patrocinado a miles de artistas del graffiti de todo el mundo y, a lo largo de los años, han atraído a cientos de miles de espectadores, proporcionando un punto de referencia para la cultura urbana de la calle y el arte del graffiti. Ya en nuestro país se ha celebrado con anterioridad en principales ciudades españolas en la edición del MOS Madrid y MOS Barcelona, con una excepcional acogida y dando la posibilidad a artistas de círculos más cercanos a participar en el evento y abrir el campo a nuevos participantes. En 2023 Sevilla y Granada son sedes mundiales de Meetieng of Styles.