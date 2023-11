El lateral y capitán del Granada Carlos Neva ha analizado ante los micrófonos de DAZN la derrota del conjunto rojiblanco este domingo en Mestalla, marcada por la pena máxima que a la postre ha determinado el encuentro. "El equipo vuelve a hacer un trabajo inmenso, sobre todo defensivamente. Es cierto que no generamos como en estas últimas semanas, pero todo se ve empañado por una jugada bastante polémica. Es muy poco para pitar una pena máxima", ha expuesto el zaguero nazarí, quien ha sostenido que los granadinistas se marchan "con una sensación bastante mala".

"No voy a hablar de otros partidos. Debemos centrarnos en lo que ha pasado hoy. Cuando hablo con Torrente y mis compañeros que están más cerca, me dicen que es un leve contacto. Luego lo hemos visto y es muy poco para pitar penalti", ha insistido el gaditano, quien, con temple, ha subrayado que "lo que el fútbol te da una semana te lo quita otra". "Debemos dar un paso adelante todos", ha indicado.

"Merecemos más puntos de los que tenemos. Pensamos ya en el Getafe, en ganar en casa", ha afirmado, si bien considera que la cita del próximo sábado "no es una final porque quedan muchas jornadas". "Es un partido clave porque es en Los Cármenes y ante un rival que consideramos que va a estar en esa parte media baja de la tabla", ha concluido.

Lucas Boyé: "Nos vamos con frustración"

También frente a las cámaras de DAZN ha comparecido Lucas Boyé, quien ha sostenido que los rojiblancos se marchan "con bronca, frustración, sentimientos totalmente negativos". "No podemos levantar cabeza. Estamos trabajando mucho y es muy frustrante cuando las cosas no salen pese a que estás haciendo un buen trabajo. Venimos en esa dinámica", ha lamentado el argentino, algo más calmado con respecto a las decisiones arbitrales. "Me han comentado que no hay penal. Son decisiones del árbitro. Para él lo fue. Lamentablemente, esos pequeños detalles no están cayendo de nuestro lado", se ha encogido.

"Estamos manejando mal los detalles y lo estamos sufriendo caro", ha indicado el atacante. "Ojalá empiece a cambiar, levantemos la cabeza y empecemos a sumar de tres en tres, que es lo que necesitamos", ha zanjado.