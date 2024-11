Un matojo rodante cruza de un lado a otro el otrora Estadio de los Juegos del Mediterráneo. A un fondo, Luis Suárez estira los dedos sobre la empuñadura del revólver; al otro, Myrto Uzuni acomoda la palma completa en el arma, listo para desenfundar. A la espalda del colombiano, un Almería en estado de gracia; tras el albanés, el Granada, reanimado nuevamente tras un pequeño bache. Son los equipos más goleadores de LaLiga Hypermotion, los que tienen en sus filas a los mejores artilleros de la categoría. Dos aspirantes a todo de gatillo fácil que se baten en duelo este sábado (16:15 horas) por dar un golpe sobre la mesa de la competición e inocular el temor en el resto de adversarios. La segunda plaza, en la que puede dormir el que gane, no es lo suficientemente grande para alojar a los dos.

El Granada comienza con este encuentro en las alturas un mes extenuante, en el que se medirá a varios de los candidatos al ascenso. Sin tiempo para recuperarse de lo que suceda este sábado en Almería, visitará al Zaragoza en Copa entre semana y recibirá al sorprendente líder de la categoría, el Racing de Santander. Condicionantes que Fran Escribá tiene muy presentes, así como el poderío del conjunto indálico, que atraviesa su mejor momento y, como suele suceder en estos casos, tiene a sus hombres enchufados. El adalid del cuadro dirigido por Rubi es Luis Suárez, un exgranadinista que no esconde cierto rencor al equipo nazarí. La última vez que se cruzó en partido oficial con el escudo que defendió en Europa, le hizo tres goles antes de lesionarse de gravedad. Los celebró eufórico, como ahora amenaza con hacer nuevamente.

En aquella cita, Almería y Granada eran candidatos claros al descenso. Esta vez, en cambio, aspiran a regresar por la vía rápida a Primera División. Los de Rubi llevan ventaja, aun lastrados también por un comienzo titubeante. No hay ya ni un atisbo de duda en el conjunto indálico, que en sus filas cuenta con otros dos exnazaríes a los que, seguro, se les inyectarán los ojos en sangre al ver al equipo de las franjas horizontales delante. Maximiano apunta a conservar la titularidad, como hizo en la goleada al Córdoba, y Álex Pozo a percutir como lateral con recorrido por la derecha. Al otro costado, Bruno Langa parece inamovible, con Chumi y Kaiky en el centro de la zaga. Sin Iddrisu Baba, Dion Lopy y Edgar componen una medular rocosa, que afina Sergio Arribas con su tacto aterciopelado, no exento de filo desde segunda línea. A una orilla, Arnau Puigmal, carrilero convertido. A la otra, el veterano Léo Baptistão, que guarda alguna bala en la recámara. Aunque la pólvora la ponen ‘El Bisonte’ y sus 11 goles.

Ocho suma Uzuni, que presumiblemente regresará ya fresco tras descansar en el empate a cero frente al Cádiz. Fue la única cita en la que el Granada no vio puerta, aunque con la excusa de que sus máximos anotadores no estaban en plena forma. Lucas Boyé ni siquiera se vistió de corto, aunque como el albanés apunta a recuperar su sitio en el once. Está por aclarar la distribución con la que Escribá afrontará la cita, abierta la posibilidad de que vuelva a dibujar una zaga impar por el peligro almeriense al contragolpe. Aun con Loïc Williams ya listo para competir, parecen mejor postulados para formarla Miguel Rubio, Oscar Naasei y Pablo Insua, erigido en líder desde su vuelta. Por los carriles galoparían Ricard y Miguel Ángel Brau.

En la franja ancha brotan dudas. Hongla también llama a la puerta de la titularidad tras jugar con su selección, si bien mover a Sergio Ruiz y Gonzalo Villar se antoja complejo. Pueden, incluso, insertarse juntos en el equipo, aunque Reinier oposita a ejercer de enganche. Si finalmente el técnico se decantara por un esquema más ofensivo, Tsitaishvili y Rodelas lideran la terna de demandantes por las bandas. Arriba, vuelven los estandartes del gol granadinista, aunque no aseguran que la pólvora no esté mojada. Uzuni también marcó en aquel último partido en Almería, siempre famélico. Su mirada se cruza con la de Luis Suárez. El más rápido puede llevarse el gato al agua.

Alineaciones probables:

UD Almería: Luís Maximiano; Álex Pozo, Kaiky, Chumi, Bruno Langa; Dion Lopy, Iddrisu Baba; Arnau Puigmal, Sergio Arribas, Léo Baptistão; y Luis Suárez.

Granada CF: Diego Mariño; Ricard, Miguel Rubio, Pablo Insua, Oscar Naasei, Miguel Ángel Brau; Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Reinier; Lucas Boyé y Uzuni.

Árbitro: Eder Mallo Fernández, del comité vasco.