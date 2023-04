Paco López: "Estamos buscando una mezcla con la que seamos un equipo equilibrado"

El entrenador del Granada, Paco López, ha explicado este jueves, en una rueda de prensa cargada de análisis deportivo, sus decisiones en el centro del campo rojiblanco. "Estamos tratando de buscar una mezcla con la que seamos un equipo equilibrado", ha sintetizado el técnico nazarí en su rueda de prensa previa al encuentro entre su equipo y el Zaragoza, en el que espera ciertas similitudes con respecto a la visita al Sporting. "Estuvimos analizando y una de las cosas que dijimos en la primera charla, en el análisis del partido de Gijón, es que posiblemente los primeros minutos sean muy parecidos en cuanto a intensidad, agresividad, al empuje de su público… Por lo tanto, experiencia tenemos de este partido anterior", ha expuesto el preparador granadinista.

"En cualquier orden de la vida, y en este caso un partido, hay que tratar de llegar al término medio de las cosas. Ni todo fue un desastre ni todo está bien y no pasada nada por que hayamos perdido un partido. En el término medio está la virtud", ha resuelto Paco López, cuestionado sobre la derrota del Granada en El Molinón. "Nos hemos centrado mucho en todo lo que pasó en los primeros minutos, en por qué no salió el plan que teníamos, por qué no supimos interpretar esos momentos del partido en los que el Sporting nos apretó", ha afirmado el entrenador rojiblanco, quien, no obstante, ha sostenido que "la ilusión sigue intacta". "Eso no va a cambiar por la sencilla razón de que estamos luchando por algo muy bonito", ha indicado, para seguidamente recordar que "o hay nadie que esté para tirar cohetes".

En este sentido, ha incidido en que "sigue habiendo cosas en las que hay que mejorar", aunque también ha resaltado los aspectos positivos. "Si no los hubiera, no estaríamos como estamos. Venimos desde el 10 de noviembre, que llegamos nosotros, de estar octavos en la clasificación, a una distancia considerable con muchos equipos por delante, a estar ahora mismo con posibilidades de absolutamente todo", ha puntualizado. "Hay que poner en valor todo lo que está haciendo este equipo, de dónde venimos. Nos quedan objetivos muy bonitos que cumplir, y esto es lo que nos tiene que dar energía y la ilusión que tenemos absolutamente todos los que queremos al Granada", ha zanjado en esta línea.

Sobre su rival de este fin de semana, el Zaragoza, ha reconocido que "está en un buen momento". "Le ha ido cogiendo el hilo a la temporada desde que llegó Fran Escribá. Es una plantilla muy joven, pero con muchísimas ganas y hambre. Le meten un ritmo a los partidos tremendo. Son muy rápidos y dinámicos. Incluso hay jugadores que están sonando para equipos de Primera División importantes. Últimamente le ha plantado cara a todo el mundo", ha analizado al conjunto maño, para concluir que "o haces las cosas tremendamente bien, o te equivocas menos que en los primeros 30 minutos contra el Sporting, o eres muy fiable en todos los sentidos, o cada vez lo tienes más difícil para ganar, sea contra quien sea".

Bodiger y Meseguer

Todo ello, antes de detallar sus decisiones en cuanto a la disposición de jugadores en la medular. Cuestionado, en concreto, sobre la presencia habitual de Yann Bodiger, Paco López ha argumentado que "es un jugador que no es vistoso", pese a su trabajo. "Pongo el ejemplo de la segunda parte del otro día, en la que creo que el equipo estuvo muy bien en general, con un asedio increíble en los últimos 30 o 35 minutos. ¿Quién había en el campo en ese momento? Bryan, Perea, Melendo, Puertas, Famara… Todo gente con balón, ofensiva y que muchas veces les cuesta ir para atrás. ¿Quién sostuvo todo eso, aparte de los dos centrales? El perfil que más se acerca es Yann Bodiger", ha hecho hincapié, a lo que ha sumado la importancia que tiene "en la pelota parada", al ser uno de los pocos futbolistas de centro del campo en adelante "que superan los 1,80 metros".

"Como entrenadores, nuestra obligación es analizar muchas cosas que el resto no puede analizar. ¿Eso significa que yo acierte siempre en mis decisiones? No, en absoluto. Pasa muchas veces que después de los partidos pienso que a lo mejor podría haber hecho otra cosa. El problema es que no pueden jugar todos. En el análisis es donde tratamos de encontrar ese equilibrio, ser un equipo que tenga una identidad clara en lo que queremos cuando tiene la pelota y que, cuando no la tengamos, sea también potente", ha profundizado en este sentido.

El técnico también fue preguntado por Meseguer, con quien asegura estar "contentísimo". "Evidentemente, hay cosas que no se pueden decir públicamente. Por la forma que tenemos de trabajar como cuerpo técnico, prácticamente el 99% de los jugadores tienen unos objetivos individuales. Ponemos el foco siempre en ellos, en una mejora individual, y todos tienen sus objetivos individuales, donde tienen trabajo durante el entrenamiento y después. Meseguer ahora mismo está en un buen momento de forma", ha destacado, a lo que ha añadido que, tras su lesión, le costó el regreso "en algunas cosas". "Sabe perfectamente dónde tiene que poner el foco en su mejor. Sigo confiando mucho en él", ha concluido, del mismo modo, asevera, que lo hace con Petrovic. "Aquí el problema lo tengo yo para decidir", se ha encogido.

Myrto Uzuni, listo para La Romareda

Con relación a este respecto, ha adelantado que "cambios va a haber" en la alineación, como es costumbre, aunque no está previsto que entre las permutas se vea implicado Myrto Uzuni. El albanés se retiró este martes del entrenamiento a puerta abierta del equipo tras sufrir un golpe en el hombro, pero, tal y como ha revelado Paco López, este jueves "ha entrenado ya con normalidad". "Ayer estuvo entrenando aparte por precaución, pero hubiese podido entrenar. También lo hicimos por la acumulación de minutos, de entrenamientos y de selección. Nos vino sensacional para darle descanso", ha aclarado.

En su comparecencia, el entrenador rojiblanco también ha abierto un paréntesis para dedicar unas palabras al aniversario de la entidad. "Se cumplen 92 años del nacimiento de este club. Quiero felicitar a todos los granadinistas, a toda la familia de este club, a todos los que queremos al Granada CF. Hoy es un día de celebración", ha lanzado a la hinchada, para más tarde reconocer su grata sorpresa al conocer a fondo el granadinismo. "Hasta que no he estado aquí dentro, no he llegado a entender la magnitud de lo que significa el Granada para los aficionados. En el aspecto individual y personal, solamente por hacer feliz a la gente, me encantaría que se cumplieran los objetivos que tenemos marcados. Tenemos la ilusión, pero también la responsabilidad por esta gente, los que sienten estos colores. Ojalá nos lleve a buen puerto esa comunión entre todos que ahora mismo detecto", ha concluido.