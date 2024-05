Carlos Neva: "Ha sido uno de los partidos más duros que hemos jugado"

El defensa del Granada Carlos Neva ha comparecido ante los micrófonos de DAZN LaLiga tras la certificación del descenso matemático y caer goleado contra el Real Madrid. "Salir al campo ya descendidos hace uno de los partidos más duros que hemos jugado. Ha sido un día duro", ha reconocido el capitán rojiblanco este sábado.

"Gracias por estar junto a nosotros pese al año tan malo que hemos hecho. Y perdón", se ha dirigido a la afición el defensa granadinista, quien ha admitido que un día así "te lo puedes esperar". "No hay que olvidarlo. Hay que recordarlo para que no nos pase otra vez. El que tenga la suerte de volver a jugar en Primera División que lo disfrute y que luche como no lo hemos hecho este año", ha agregado el gaditano.

El lateral ha señalado que a sus compañeros les ha dicho que "había que terminar con la cabeza alta, que se disfrute, porque no se sabe cuándo se va a volver a jugar en Primera División". "Había que intentar que el día de hoy fuera lo más corto posible y pensar en el Rayo", ha concluido.