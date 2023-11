"Madre mía", se le escapó a Paco López nada más entrar a la sala de prensa, al descubrirla abarrotada. Arropado por los jugadores de la primera plantilla -se ausentaron solamente Bryan Zaragoza y Vallejo-, su cuerpo técnico y empleados en diversas parcelas del club, el valenciano se ha despedido este lunes en rueda de prensa tras ser destituido como entrenador del Granada. "La palabra que le da todo el significado a esta rueda de prensa es gracias", ha sintetizado el hasta ahora preparador rojiblanco, en una comparecencia con mucha carga emocional, lágrimas y abrazos. El de Silla no ha abundado en el análisis, pues "no es un día para hacerlo", aunque sí ha exteriorizado su punto de vista en pinceladas. "Voy a ser sincero: nuestro principal objetivo cuando estábamos en pretemporada era llegar al mercado de invierno. Tenemos que ser realistas. Esa era nuestra obsesión. Entendíamos que el equipo necesitaba reforzarse. Es una realidad", se ha encogido.

"Siento que me voy de un sitio donde he recibido muchísimo cariño. Es lo que siento ahora mismo, más allá de lo futbolístico. Queda en un segundo plano. nos hemos dejado el alma para que esto fuese bien. los resultados no han salido. Por un lado, el sentimiento es de rabia; por otro, de agradecimiento al cariño que nos ha dado tanta gente", ha incidido el preparador valenciano, que al inicio de su comparecencia ha reconocido que "no esperaba ver a tanta gente aquí". "Más allá de los resultados, evidentemente, seguramente signifique esto que ha habido feeling a nivel personal. Es de lo que uno se siente más orgulloso", ha expuesto Paco López, quien asegura marcharse "con la sensación de haber estado muchísimos años" en el equipo.

El técnico se ha deshecho en elogios hacia la hinchada. "Nos ha hecho sentirnos como si fuera nuestra casa de verdad. Nos ha alentado y empujado, nos llevó a conseguir el ascenso a Primera División. Es lo más preciado que tiene este club. Gracias en mayúscula a toda la afición", se ha dirigido a la grada. Ha extendido esta gratitud a los distintos estratos del club con los que ha trabajado en esta etapa en Granada. Entretanto, quienes han sido sus futbolistas, pasaban el mal trago entre sollozos en las primeras filas de la sala de prensa. "Gracias por vuestro compromiso, vuestra implicación, vuestra dedicación, con más o menos acierto, con vuestras ideas. Habéis aguantado mi vena cuando se me subía", ha bromeado, antes de ensalzar la figura de Víctor Díaz en el vestuario. "Lo he dicho en privado, pero también en público. Tenemos el mejor capitán que puede tener un equipo de fútbol, por cómo ayuda a los compañeros, a todos", ha elogiado.

"Ojalá este cambio sirva para que el Granada se quede en Primera División"

El técnico también ha tenido palabras para el director deportivo rojiblanco, Matteo Tognozzi, en última instancia el encargado de decidir su destitución. "Lleva tres semanas con nosotros y creo que hemos coincidido en muchas cosas. Como responsable del club ahora mismo, entiendo la decisión, la situación. Soy el primero que quiere lo mejor para este club. Ojalá este cambio sirva para que el Granada se quede en Primera División, que es lo que queremos todos", se ha despedido del italiano, con semblante serio el directivo al fondo de la sala.

A preguntas de los periodistas, Paco López ha recordado que en el banquillo de Los Cármenes ha vivido "momentos difíciles". "No se nos puede olvidar que, como los primeros meses el equipo estaba a una cierta distancia del ascenso directo, vivimos cada día de forma tan intensa. No se me va a olvidar jamás el momento del final del partido del Leganés. Esa imagen a mí no se me va a olvidar. La cantidad de gente que había cuando fuimos a la Fuente de las Batallas, verla tan feliz… Lo que más reconforta a un profesional es ver que estás haciendo feliz a tanta y tanta gente", ha expresado.

No obstante, el valenciano ha puntualizado que, realmente, hubo más obstáculos tras el ascenso. "Estaba claro que en Primera División, lo normal es que pierdas más partidos que en Segunda. Aun habiendo momentos difíciles, trato de quedarme siempre con lo bueno. Se pasan para analizar, aprender y mejorar. Uno trata de quedarse con los momentos buenos. Todo lo que he vivido en esta ciudad ha sido positivo. Todo lo que he vivido con estos jugadores ha sido fantástico", ha resuelto. En este sentido, ha subrayado que "lo que cambiaría" de esta faceta del fútbol es "cuando se empieza a cuestionar semanas antes". "Creo que son las peores para una plantilla o un equipo de fútbol, porque, aunque quieras aislarte y aislar a los jugadores, es muy difícil. Pero no se va a cambiar. Eso muchas veces está en manos de los dirigentes", ha indicado.

A este respecto, ha admitido percibir en el encuentro ante el Alavés la complejidad de su tesitura. "Mientras no haya de verdad un refuerzo y se diga que el entrenador continúa hasta el final, evidentemente, sabes que tienes fecha de caducidad. Lo sentía así después del partido de Vitoria y se ha confirmado. Si se hubiese producido esto que estoy diciendo, que sucedió en Pamplona con Arrasate, estoy convencido de que este equipo se salvaba. aunque mi convencimiento no significa que no estuviera equivocado", ha afirmado. Pese a ello, también se ha mostrado seguro "de que los futbolistas van a pelearlo hasta el final". "Que los aficionados crean que tienen unos jugadores muy comprometidos, muy implicados, que dan su máximo", ha indicado a la hinchada.

"Mi sensación es que todo el mundo intenta que esto funcione"

El técnico ha ahondado en las carencias que tuvo la plantilla desde la pretemporada, aunque también ha argumentado que no quiso exteriorizar su parecer para no perjudicar al club. "Siempre en lo privado voy a hacer las cosas. Todo lo que considere que puede perjudicar a mi club no lo iba a hacer público. Jamás. Creo que lo sabíamos todos. Nos podemos equivocar, cada uno desde su parcela, pero mi obligación como entrenador no era decirlo públicamente. Puede parecer una excusa. Sí que lo teníamos en mente, porque es así. El equipo lo necesitaba, lo necesita. Es una realidad. Hasta los mismos jugadores lo saben. Ellos son los primeros que quieren ganar. Me lo han demostrado a mí", ha profundizado. En la misma línea, cuestionado sobre su percepción de la estructura interna de la entidad, que ha cambiado de director deportivo y entrenador en apenas un mes, ha esgrimido que su "sensación es que todo el mundo, desde su rol, intenta que esto funcione".

"A todo el mundo le interesa que esto vaya bien. No me corresponde valorar, pero puedo garantizar que lo que yo siento es que todo el mundo quiere que funcione esto. Podemos estar más acertados en determinadas decisiones o no, pero todo el mundo quiere que el Granada se quede este año en Primera División. Todos salen beneficiados de esto", ha insistido, después de reconocer que le "gustaría que se analizara mucho más el trabajo que el resultado". "Para mí, lo más importante para que los resultados sean positivos es hacer un equipo, que crea, que tenga implicación, compromiso. Cuando lo consigues, si a los que les toca analizar son capaces de llegar ahí, siempre es mucho más difícil cesar a un entrenador. Entiendo que es mucho más difícil cambiarlo", ha lamentado.

Logró contener las lágrimas, e incluso animar a los jugadores que, frente a él, no pudieron. Uzuni ha sido uno de los más afectados. "Disfrutad del fútbol", se despidió para concluir, antes de, al otro lado de la puerta, ya en los túneles del estadio, fundirse en un abrazo con cada uno de los allí presentes. Futbolistas, empleados e, incluso, prensa. "Se me ha olvidado decir que no es un adiós, sino un hasta pronto", se ha marchado.