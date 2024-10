Escribá: "La pelea hasta el último minuto es una de las claves de esta competición"

A Fran Escribá, que continúa sin ahondar en elogios, le convence "la actitud" que ha ido adquiriendo el Granada en las últimas jornadas. "Hay que darle valor a que este equipo ha ganado dos partidos ya en el descuento, y eso demuestra que el equipo no deja de pelear hasta el último momento, y creo que la gente sabe apreciarlo", ha subrayado el técnico rojiblanco en la previa de su encuentro frente al Levante, rival al que considera "peligroso". "Esa pelea, esa lucha desde el minuto uno hasta el último es una de las claves de esta competición", ha apostillado, tras afirmar que, a pesar del cansancio acumulado "el grupo está bien" físicamente.

"Siempre hay alguno que arrastra alguna molestia, pero nada importante. Salvo Marc Martínez, Neva, Loïc Williams e Ignasi Miquel, los demás están todos disponibles", ha aclarado el preparador granadinista, quien ha explicado que lo que realmente ha trastocado sus planes ha sido "que se lesionara Loïc". "Al igual que algún jugador que dejamos fuera, estaban todos disponibles. El caso de Brau fue un ejemplo de ello. No queríamos que jugara porque queríamos que actuara ahí Loïc", ha matizado, en la víspera de una fecha en la que deberá hacer encaje de bolillos para conformar una defensa. "Sinceramente, a estas alturas, casi ninguna jornada, en algunas tengo el once claro y en otras no tanto. Queda una sesión. Tengo que darle alguna vuelta. Todavía no hemos decidido exactamente quién, pero estamos convencidos de que cualquiera puede hacerlo", ha reconocido.

El técnico valenciano sí ha descartado la reubicación de Hongla. "Lo de Martin no me convence. Me gusta en medio campo. Hay medios que se adaptan muy bien a la posición de central. Pudiéndolo hacer, y en un momento de urgencia lo puedo hacer, prefiero poner a un central", ha expuesto, pues, a su modo de ver, el camerunés aporta "mucho más en el medio que en la defensa". También ha rechazado la posibilidad de que Mariño juegue todos los partidos que le restan a esta secuencia maratoniana de encuentros, a pesar de que hasta ahora se ha mantenido en el once. "Luca va a jugar seguro durante estas semanas, en estos tres partidos que nos vienen ahora", ha avanzado. "Siempre he cambiado los porteros, no he sido inmovilista. Hay algunos entrenadores que tienen sus porteros y no lo tocan, pero no es mi caso", ha profundizado, aun reconocerse "contento con el rendimiento de Diego".

A quien, en cambio, otorga opciones de pugnar por un puesto es a Oscar Naasei. "Está totalmente preparado. Entrena con nosotros y en la Copa va a estar seguro. Además, sin Ignasi y en el momento en el que está, tiene opciones", ha destacado, tras lo que ha desvelado que ha llegado a valorar "incluso la posibilidad de ponerle de lateral derecho". "Hablo de memoria, pero es, si no el más rápido en plantilla, el segundo o tercero", ha argumentado.

Cuestionado por la formación en rombo que aplicó en Castellón, Fran Escribá ha admitido que le "gustó". "Nos acoplábamos bien porque en la salida del Castellón no había superioridad dentro, que era lo que buscábamos. Generamos además que Reinier llegara en situación como la del gol. Tenemos la suerte de tener tipos de delanteros que fijan mucho a los futbolistas, jugadores que pueden hacerlo muy bien en esa situación", ha ahondado a este respecto, antes de precisar que, bajo su tutela, "Manu Trigueros ha jugado con ese sistema en Villarreal y se desenvolvía muy bien". "Es un dibujo que con la plantilla que tenemos se va a poder repetir y estoy convencido de que lo podremos repetir más veces", ha resuelto.

"Tenemos que estar en una evolución constante. El partido de Castellón me deja cosas buenas, cosas que hicimos bien, pero otras que no tanto. No creo que haya variado mucho. El equipo jugó otro sistema y demostró que puede adaptarse", ha ejemplificado. "Tenemos mucho que mejorar. Mañana es un partido muy difícil. Jugamos contra un rival de muchísimo nivel que nos va a complicar muchísimo", ha señalado, antes de recordar que "de las cuatro victorias, tres han sido por la mínima y sufriendo".

El Levante, adversario que visita Los Cármenes, "corre muy bien", a su modo de ver. "Tiene muchos jugadores que corren bien hacia adelante, ha advertido, tras puntualizar que Julián Calero "es uno de esos entrenadores en cuyo trabajo uno se fija mucho. "Sus equipos juegan bien, con muchos registros", ha exteriorizado, para seguidamente incidir nuevamente en sus pupilos. "Le dije a los futbolistas algo en lo que creo, y es que en esta categoría hay que pensar en ganar todos los partidos. Lo que pasa es que la igualdad es tan grande que eres consciente de que también los puedes perder todos", ha hecho hincapié, sin reparar demasiado en su histórico inicio al frente del Granada. "Nunca te planteas como entrenador ganar los primeros partidos. Yo quiero ganarlos todos. Lo que me interesa es que en mayo estemos donde queremos estar. Vamos a intentar competir", ha alargado.

En este sentido, ha resaltado el triunfo en Castalia. "En el momento en el que más nos estaban achuchando, fuimos capaces de ganarlo", ha enfatizado. "Hay que pensar en lo que viene sin quedarse con nada especial, pero estoy satisfecho con la actitud. Lógicamente, el grupo se siente más fuerte", ha zanjado.