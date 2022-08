Vídeo | Víctor Meseguer: "Han sido unas semanas complicadas para mí"

Víctor Meseguer ya disfruta, como un niño con zapatillas nuevas, al vestir la elástica del Granada. Con un entusiasmo que a su rostro le resultó imposible ocultar, el mediocentro, el último fichaje del club, ha sido presentado como nuevo jugador rojiblanco y ha conocido Los Cármenes apenas un par de días antes del inicio de Liga, para el que se siente "preparado" -se puede apreciar en el vídeo que acompaña a esta noticia-. "He estado haciendo pretemporada con el Mirandés, aunque jugar el domingo es cosa del míster. Él sabe que he estado entrenando", ha expuesto el futbolista, que se considera "un jugador muy completo". "Creo que lo mejor es que tengo muchas facetas. Me gusta mucho estar en contacto con la pelota, dar equilibrio y estar bien posicionado", se ha definido, sonriente después de haberlo pasado mal durante las gestiones que le han llevado a ser granadinista.

Meseguer se ha expresado "muy ilusionado" y "agradecido" por la "oportunidad" que le ha brindado el Granada, que, como ha revelado Pepe Macanás, le quiso incorporar hace cuatro temporadas. La operación, no obstante, ha sido compleja. "El interés fue temprano. Creo que a principio del verano ya sabía que había interés del conjunto rojiblanco. Han sido unas negociaciones difíciles. Lo importante es que estoy aquí", ha señalado. "Han sido unas semanas complicadas para mí", ha expresado en la misma línea, aunque ahora, una vez cerrado su traspaso, tiene "muchas ganas de empezar esta nueva etapa".

Durante la misma, considera que el ambicioso objetivo nazarí le permite dar "un pasito hacia adelante" en su carrera, y no se achanta por la competencia. "Tenemos un gran equipo y eso es bueno para todos. Así, iremos a mejor", ha sostenido el futbolista, que ve a los rojiblancos "lo suficientemente preparados para competir y conseguir el objetivo". "Hay muchos jugadores con experiencia", ha resaltado.

"El míster me ha pedido que sea yo mismo, que esté tranquilo", ha afirmado Meseguer, que supo de Granada y la ciudad tanto por compañeros murcianos en la entidad nazarí como por jugadores con los que compartió vestuario en Murcia. "Espero disfrutar mucho. Conoceré la ciudad cuando tenga tiempo", ha indicado, para más adelante asegurar que conserva "la ilusión" de cuando se enfrentó con el conjunto grana al filial rojiblanco. "Las aspiraciones van a más. Vine en Segunda B aquí y fue un momento muy bonito en mi carrera", ha apuntado.

Nico Rodríguez

El director deportivo del Granada, Nico Rodríguez, ha reincidido en la complejidad de su fichaje. "No ha sido una operación fácil, pero ha puesto mucho de su parte. Se ha hecho un gran trabajo en equipo. Es el perfil que estábamos buscando. Nos identificamos plenamente con su forma de ser", ha expresado el principal encargado de la confección de la plantilla rojiblanca. En lo que respecta a la actividad nazarí en el mercado durante los próximos días, ha pedido "tranquilidad". "Ya toca estar centrados en el partido del fin de semana. A corto plazo, no tenemos ninguna novedad que reseñar. No tenemos nada previsto que sea inminente", ha subrayado.