El Granada ha presentado este miércoles a su nuevo centrocampista. Se trata de Pol Lozano, que viene procedente del Espanyol en calidad de cedido sin opción de compra. Nada más llegar al seno granadinista, se ha mostrado feliz y sorprendido por el buen ambiente del personal y las instalaciones del club. El catalán, arropado por el director deportivo Nico Rodríguez, ha agradecido la confianza que se le ha dado y asegura que quiere disfrutar del día a día en el conjunto nazarí -se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia-.

Después de la rueda de prensa, Lozano se ha vestido con la equipación del Granada, ha lucido por primera vez el dorsal número 3 con el que jugará y ha saltado del túnel del vestuarios para dar unos toques. La presentación se ha realizado a puerta cerrada y Lozano no ha podido tener contacto con los aficionados, pero sí ha conocido el feudo y las camisetas de su nuevo equipo.

La llegada de un centrocampista era otra de las necesidades del equipo de Paco López. Esta posición ha sido uno de los quebraderos de cabeza para el entrenador desde que llegó debido a las lesiones y sanciones que se han ido acumulando. Sin embargo, la llegada de Pol Lozano da al Granada una nueva alternativa en la medular.

Sobre el club. "Estoy muy contento de poder estar aquí. Creo que lo poco que he visto, es un club que en cuanto a gente es 'top'. Me he quedado alucinando con lo que he visto. Estoy muy agradecido por la confianza que me ha dado Nico y mi agente".

La elección del Granada. "Cuando supe que el Granada podría ser una opción, no me lo pensé. Es la primera vez que salgo realmente lejos de casa, así que vengo con toda la ilusión del mundo".

Bajo las órdenes de Diego Martínez en el Espanyol. "Ahí estaba con Diego y él me ha dado buenas referencias, además de resolverme las dudas que tenía".

Su posición en el campo. "Me puedo adaptar a cualquier posición del centro del campo. Quiero intentar aportar y en lo poco que he visto veo que hay una competencia muy alta. Es normal, porque tiene una plantilla de mucho nivel".

Las capacidades del equipo. "El Granada está capacitado para ganar cada fin de semana. Es una plantilla amplia y si se siguen haciendo las cosas bien, cada fin de semana se buscará la victoria".

Su relación con Melendo. "Lo conozco desde hace muchos años. Me llevo muy bien con él y tener una persona dentro del club se agradece y siempre ayude. Nos entenderemos muy bien, como hemos hecho siempre en estos últimos años".

La duración de su cesión. "Mi cabeza no piensa en lo que va a pasar. La única duda a final de temporada será mi rendimiento, pero en mi cabeza no hay nada más que el día a día con este equipo".

Nico Rodríguez, satisfecho por el trabajo en este mercado invernal

Tras las primeras palabras de Pol Lozano como granadinista, ha llegado el turno de las respuestas de Nico Rodríguez. El director deportivo ha cerrado este mercado de fichajes con tres nuevas incorporaciones y ha analizado en la rueda de prensa el trabajo realizado por su equipo.

Sobre el mercado de fichajes del Granada. "Estoy satisfecho por el trabajo en equipo que se ha hecho desde el club. Es un trabajo de meses. Hemos tenido que poner la maquinaria a funcionar y todo el mundo se ha arremangado".

Los refuerzos del resto de equipos. "No es mi valoración mirar lo de otros equipos. No quiero desgastarme en compararnos, las comparaciones las hacemos cada fin de semana y ahí si que demostramos que somos buenos y que queremos ser mejores".

La posible salida de Luis Abram. "Estamos es un proceso de negociación y en los próximos días sabremos cuál es el destino que tomaremos con él".

Su equipo de ensueño. "Vivo un sueño desde que llegué aquí. Más allá de los nombres, la calidad que queremos inculcar y que cada día nos transmiten es lo que quiero destacar. Pongamos en valor eso".

La operación de Pol. "Esto se viene trabajando desde hace meses. Es un plan que teníamos desde hace tiempo pero no ha sido fácil. Se ha trabajado la opción de compra y se seguirá trabajando. Pero como ha dicho él, hay que disfrutar de su día a día.

Ánimos a Rochina. "Desde aquí quiero mandar ánimos a Rochina, que ha salido de una operación. Toda la fuerza desde aquí".