El Málaga conquista Los Cármenes y deja al Recreativo a la deriva (0-2)

El Málaga ha conquistado este sábado Los Cármenes y ha dejado al Recreativo a la deriva, último en la clasificación y con la posibilidad de que el corte de la permanencia se le aleje un poco más. Ha sido una fiesta malacitana ante alrededor de 6.000 hinchas visitantes que han convertido el feudo nazarí en una suerte de pequeña Rosaleda. Marcaron sus máximos artilleros, Dioni en el primer acto y Roberto tras el descanso, para tumbar a un filial granadinista que está crítico.

No hay, por el momento, reacción en el cuadro dirigido por Germán Crespo, que sigue sin ganar y a cada jornada que pasa se le complica más la salvación. Los rojiblancos firmaron un buen comienzo, sin complejos para hostigar la meta de Alfonso Herrero. Probaron suerte Carlos Pérez, Nils Mortimer y Pablo Sáenz, pero sin la pólvora que convierte los goles. Perdonaron y no lo hizo el Málaga, que mandó a la red su primer acercamiento realmente peligroso. Combó Víctor García desde el perfil izquierdo y la camiseta de Dioni martilleó para abrir la lata y deshacer al Recreativo como una tarta que no ha cuajado bien.

Eghosa, jugador del Granada C y goleador de la pasada jornada, refrescó el ataque rojiblanco en el intermedio, en busca los nazaríes del mismo impacto que tuvo el futbolista ante el Intercity. Pero este Málaga es un hueso mucho más duro y su armazón, reforzado por una necesidad de ascender que, en ocasiones, estimula más que el calor del farolillo rojo, férreo. Los de Pellicer se protegieron ante los envites rojiblancos y solventaron el trámite con oficio.

Se escapó en una carrera Dani Lorenzo y Roberto firmó con templanza su octava diana, puñal envenenado para los de casa. No pudieron responder los de Germán Crespo pese a que lo intentaron. La alegría y los puntos se va a Málaga a bordo de los numerosos autobuses en que se ha desplazado la hinchada blanquiazul. En la ciudad de la Alhambra se queda un filial que no levanta la cabeza.