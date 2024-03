La permanencia del Granada en Primera División requiere poco menos que un milagro, pero matemáticamente aún es posible. Lo es porque sus rivales directos, en un curso casi tan lúgubre como el rojiblanco, no se han distanciado y mantienen con un fino hilo de vida tanto al cuadro nazarí como al Cádiz e, incluso, al Almería, aunque las posibilidades son remotísimas para los tres. Todo pasa por no fallar en determinadas fechas clave que el calendario depara en las once jornadas que restan de competición, doce para los del Cacique Medina al tener pendiente el encuentro aplazado contra el Valencia. Además de esta cita, son las que corresponden a sus cruces directos o aquellas en las que sus rivales visitan estadios complejos. La primera, este mismo fin de semana, en el que los de franjas horizontales reciben a la Real Sociedad en Los Cármenes.

Apenas un par de horas antes de que comience el fútbol en el Zaidín, el Cádiz se enfrentará al Atlético de Madrid, en plena pugna por el segundo puesto del campeonato, si bien los colchoneros vienen acusando cierta irregularidad. Ya el domingo, el Celta de Vigo, el equipo que marca el corte de la permanencia, visitará el Santiago Bernabéu, hogar del líder, que solo ha concedido dos empates en su estadio. Además, se enfrentan entre sí Alavés y Rayo, conjuntos también en la pomada, mientras que el Mallorca, otro de los que de manera lejana permanecen implicados, visita Montjuic. Sobre el papel, el Granada dispondría por tanto de una primera oportunidad para tratar de recortar los diez puntos que ahora mismo le separan del umbral.

La segunda sería en la jornada inmediatamente posterior, en la que el conjunto rojiblanco viaja a Mallorca mientras que Celta y Cádiz actúan en casa del Sevilla y de la Real Sociedad, respectivamente. Cabe recordar que el primero de los dos triunfos que hasta ahora ha celebrado el cuadro nazarí fue precisamente ante el cuadro bermellón, al comienzo del curso. Ganar cobra en esta ocasión una mayor importancia porque seguidamente el Granada visitará al Cádiz en un duelo que puede resultar crucial. Estarán pendientes de lo que ocurra en Vigo, donde reciben al Rayo Vallecano en lo que también puede llegar a ser un cruce directo por la salvación.

La principal baza del conjunto rojiblanco, no obstante, es ese encuentro por disputar correspondiente a la jornada 25, que se jugará el 4 de abril. El Granada-Valencia es la oportunidad que tienen los nazaríes de rebajar la distancia de manera inmediata, puesto que ningún rival más jugará. Ahora bien, para que este partido adquiera la relevancia que puede llegar a tener en las aspiraciones granadinistas, el equipo debe evitar que, para entonces, la diferencia con el primer plantel fuera del farolillo rojo sea ya insalvable.

El Granada-Alavés de la jornada 31 también puede cobrar importancia vital para el conjunto rojiblanco porque en ese mismo fin de semana el Cádiz recibe al Barça y el Celta visita a un Betis que tratará de certificar su presencia en competición europea. Después hay un salto hasta la siguiente fecha clave, en el viaje nazarí al Sánchez Pizjuán. Coincide este partido con que el Real Madrid recibe al cuadro gaditano y Balaídos acoge al Villarreal, eficaz como forastero.

Y, si el Granada continúa con vida para entonces, la madre de todas las batallas por la permanencia puede ser el encuentro entre el conjunto rojiblanco y el Celta de Vigo en la jornada 37. A un partido del final de la Liga, el choque de ambos contendientes resultaría determinante hasta evocar las sensaciones de aquel playoff de ascenso a Primera División de 2011. El Cádiz, mientras, recibiría a Las Palmas.

Una carambola histórica

Con 33 puntos en juego, 36 en el caso del Granada, las cábalas todavía otorgan una mínima esperanza al conjunto rojiblanco, aunque la probabilidad matemática no cuenta con la realidad futbolística del equipo. Nadie ha logrado salvarse con los puntos que suma actualmente el cuadro nazarí, obligado a una carambola histórica para permanecer en Primera División. El conjunto dirigido por el Cacique Medina tendría un 7% de posibilidades de mantenerse, a tenor de la predicción realizada por el portal estadístico BeSoccer. Un minúsculo resquicio por el que el más optimista de sus aficionados puede rellenar la fe. El Almería, según dicho cálculo, tendría solamente un 1%, mientras que el Cádiz, aun siendo el más cercano al umbral, dispondría únicamente de un 18%.

Tampoco el Granada ha sacado demasiado partido hasta ahora de las fechas clave que el campeonato ha ido poniendo en su camino. Ganó contra Mallorca y Cádiz en la primera vuelta, pero perdió ante Rayo Vallecano, Alavés, Celta y Sevilla. Contra el Almería, no ha pasado del empate en ninguno de sus dos duelos. Un bagaje que acentúa aún más la proeza que supondría la salvación rojiblanca.