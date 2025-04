Pablo Pin recupera a Ubal para el duelo ante el Barcelona

Al fin una buena noticia para el Covirán Granada. Después de varias semanas en la que la lista de lesionados parecía no moverse lo más mínimo, los rojinegros contará para el partido de esta jornada 27 con un efectivo más en su rotación. Tal y como ha informado Pablo Pin en la mañana de este viernes en rueda de prensa, Agustín Ubal ya ha podido entrenar con total normalidad esta semana, por lo que su vuelta a las pistas está confirmada para enfrentarse al Barcelona. Con esta noticia tan positiva, los rojinegros afrontan un último duelo de altos vuelos ante un Barcelona que vendrá de jugarse su presencia en los playoffs de la Euroliga. Un equipo también castigado por las lesiones al que se tratará de dar la "sorpresa" como ya han hecho otros rivales directos por la permanencia.

Pablo Pin ha detallado en rueda de prensa las fortalezas de su próximo rival al que destaca especialmente su nivel físico. Así mismo, ha vuelto a hablar sobre el estado anímico de una plantilla que sigue trabajando al 100% y que ha vivido una semana más fructífera al contar con una mejor adaptación de los recién llegados.

Semana de entrenamientos: "Me ha gustado mucho la semana. Creo que vamos sumando entrenamientos a los jugadores que tenemos disponibles y se va notando. Vamos teniendo más automatismos, más mecanismos. Contra Tenerife hicimos un buen partido y veo que los nuevo están entrando ya en la dinámica y comprendiendo todo a buen nivel. Todavía faltan cosas, pero creo que el equipo cada vez está más maduro dentro de las circunstancias que ya tenemos".

Enfermería: "En cuanto a los jugadores que tenemos disponibles, Agustín ya ha entrado durante toda la semana con normalidad. Es muy buena noticia para nosotros porque siempre viene bien el recuperar a un jugador para nosotros tan importante como Agus. Sergi no ha entrado en toda la semana y no estará disponibles. Scott tampoco lo estará. Está haciendo cosas a nivel individual para ir recuperando el ritmo. A ver si para finales de la próxima semana pudiera hacer algo, pero no lo sabemos aun. En el caso de Gian Clavell, ya ha comenzado a hacer actividad física fuera de lo que es el baloncesto. Tira un rato y eso, pero ya está haciendo gimnasio y piscina, pero todavía le queda mucho por delante. El resto de jugadores está disponibles. En esta semana hemos dado algo de descanso a algunos jugadores que llevan muchos minutos como Jonathan Rousselle, Amine Noua y Elías Valtonen".

Un Barcelona más irregular que otros años: "Este año con este nuevo entrenador y el cambio de muchos jugadores, todo tiene su periodo de construcción. Han tenido un equipo con altos y bajos, pero que creo que ahora están encontrando una buena línea de juego. También es cierto que es un equipo que ha tenido y tiene muchísimas bajas. Juan Núñez se lesiona durante la temporada, Kevin Punter está lesionado, ha estado lesionado hace mucho tiempo, un jugador súper importante como es Vesely que también ha estado lesionado. A cualquier equipo eso le afecta. Yo lo sé en propia persona, pero a los equipos grandes también le afecta. Por plantilla lógicamente, van a estar luchando por todo. Pero creo que ahora están encontrando una línea mucho más regular. Los últimos partidos que han hecho son muy serios, tanto en la Euroliga como en la Liga ACB. Ellos tienen un partido muy importante, lo juegan en casa y creo que lo normal creo es que ganen y se clasifiquen para los Playoffs. Como he dicho muchas veces, este tipo de equipos no tienen ese cansancio. Son jugadores que están acostumbrados a jugar, son jugadores del máximo nivel, son jugadores, muchos de ellos, de NBA, con lo cual están acostumbrados a jugar un día así y otro, y otro, y otro".

Importancia del regreso de Ubal a nivel defensivo: "Agus es un jugador que, con su crecimiento durante la temporada, se había convertido lógicamente para nosotros en un jugador muy importante, por su capacidad física y su capacidad para defender a jugadores grandes, pequeños y de todo tipo. Quizás nos faltaba otra vez ese buen defensor que era él. Lógicamente, contra un equipo tan grande como el Barça, que al final te pone quintetos muy grandes, el tener a Agus, Satoraski y Kevin Punter tienen ahí un reto. Punter, por ejemplo, es un jugador que necesita estar defendido por alguien de tamaño grande para poder puntearlo tiros. Satoraski, que al final saca también ventaja jugando en poste bajo.

El regreso de Clavell obligaría a descartes: "Ojalá tenga ese problema en algún momento. Si tengo el problema de tener que hacer descartes quedando tres partidos, pues fíjate, después de lo que hemos pasado de tener ocho jugadores, o nueve durante tres meses, pues sería un grandísimo problema, bendito problema. Creo que hay que tener paciencia y cuando llegue y si está en condiciones de jugar, valoraremos su situación y la nuestra también porque tendremos que elegir a jugadores que estén en forma. Hay jugadores que han hecho una apuesta por venir aquí con nosotros. Si están jugando bien, quitarlos para meter a un jugador que a lo mejor no está en forma... Eso ya lo veremos en su momento. Por ahora, lo que necesitamos es que vaya paso a paso, que vaya mejorando, está haciendo gimnasio, está haciendo piscina, está haciendo un poco de balón, todavía le queda mucho para entrenar con el equipo y cuando llegue ese momento, pues ya veremos".

Ausencia de una sorpresa ante los grandes: "Ahí es donde este año todavía nos ha faltado esa victoria, el Breogán le ganó al Barça. Girona ganó a Unicaja en su campo, por ejemplo. Creo que es algo que nosotros hemos estado casi pero no lo hemos culminado. Quizá todavía nos falta ese paso, que es un paso muy difícil, porque ganarle a un equipo grande... también esto lo tenemos que entender, creo yo, que lo tenemos que ver desde el punto de vista que para nosotros ganarle a un Joventut, ganarle a un grande, ganarle a un Gran Canaria a lo mejor. Sería un paso importante y necesario el ser capaces, lógicamente, de dar una sorpresa de este tipo".

Fortalezas del Barcelona: "Este tipo de equipos tienen tantísimas armas. Cuando te pones a estudiar y a analizarlo, tienes muchas opciones. Lo que más nos interesa, por un lado, es el nivel físico. Porque, claro, las bajas de, por ejemplo, Núñez, hace que juegue Punter de base. A lo mejor no tienen esa dirección que tiene Núñez, pero tienen el físico. Entonces, es un equipo muy grande. Si sus cinco son Billy, Fall y Vesely son gente de un nivel físico grandísimo, muy alto. Debemos igualar el nivel físico. A partir de ahí, lógicamente, es un equipo con muchísimas armas, pero lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en competir físicamente contra ellos".

Situación anímica del equipo: "En el día a día que me estoy encontrando, lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, es un equipo súper comprometido, súper trabajador. En el día a día lo hacen extraordinario. Da igual si ganamos, perdemos, si estamos en Primera Nacional, en EBA, en Plata, en LEB o en ACB. Nosotros trabajamos igual, nos da igual. Nosotros lo que nos tenemos que centrar es en el siguiente partido. Nosotros tenemos también muy claro que ahora, lógicamente, la situación es difícil, es complicada, pero si somos capaces de dar una sorpresa, a partir de ahora vamos a tener rivales de nuestra liga, de nuestro nivel, que estamos cerca, que no estamos tan lejos y que lo mismo que puedes perder o tienes opciones de ganar. Seguir siendo serio en el día a día. La gente que ha venido nueva, seguir aprovechando su oportunidad y nosotros seguir haciendo nuestro trabajo al 100% hasta el último día, como hemos hecho siempre. No tenemos ninguna duda. Como decía Óscar el otro día, hay algo que compartimos y que tampoco yo voy a permitir que nadie, o voy a intentar no permitir que nadie, deje de hacerlo, porque entonces sería un poco el faltarnos a nosotros mismos, al respeto. Ya no se trata de los demás, se trata también de nosotros".

