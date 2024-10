La complejidad de competir en un terreno de juego encharcado y ante un rival guiado por la ilusión no ha pasado desapercibida para los jugadores del Granada, a pesar de su victoria ante el Cortes. Lo han expresado Pablo Sáenz, Manu Lama y Sergio Rodelas ante los medios de comunicación tras certificar su presencia en la siguiente eliminatoria de Copa del Rey. En esto último es en lo que han incidido los rojiblancos, que reconocen que "no es fácil venir a campos así".

"El Cortes es un equipo que estaba ilusionado, se le veía motivado y con ganas de jugar contra un club profesional", ha argumentado Pablo Sáenz, satisfecho por reencontrarse con viejos conocidos. "He jugado con varios de sus jugadores, con Moratalla y Dani, y conocía a Zubiri porque jugué con un primo suyo en otro equipo. Me ha alegrado que me tocase el Cortes por verles en el campo", ha admitido.

Manu Lama, que ha debutado como futbolista del Granada, ha señalado que a los rojiblancos les ha "sorprendido bastante el planteamiento de juego del Cortes". "Han hecho un muy buen partido. Los jugadores estaban muy metidos y el ritmo no creo que sea el de la categoría. Feliz por pasar. Los chavales estarán muy contentos por el partido que han hecho", ha ahondado el central, quien ha asegurado estar "muy feliz por sumar estos primeros minutos". "Se ha hecho largo, pero el equipo me ha apoyado mucho. Estoy muy feliz de sumar minutos, de dejar la portería a cero y pasar de ronda", ha insistido. "Los compañeros me han apoyado y en el juego me he sentido muy bien. Ahora, a esperar a tener más minutos y tratar de dar el máximo para tratar de ayudar al equipo", ha apostillado.

Rodelas, que llevaba sin jugar con el primer equipo desde la pretemporada, ha confesado que "tenía muchas ganas" de regresar. Lo ha hecho con asistencia incluida, aunque se queda con el avance en Copa del Rey. "Dar un pase de gol siempre está bien, pero lo positivo es la victoria del equipo y pasar a la siguiente ronda", ha incidido, encantado porque "se ha vivido un ambiente profesional". "Venir a estos sitios, como el campo del Cortes aunque sea el del Tudelano, está chulo porque les das la experiencia de vivir un ambiente chulo. La Copa así está mucho mejor", ha exteriorizado.