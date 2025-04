Los chocolates más esperados por los pequeños llegan a Mercadona

Abril no solo trae lluvia. Este mes viene repleto de fechas muy especiales y no son pocos los que ya se están preparando para celebrarlas. Los supermercados también están listos para acoger estas fechas y se preparan para la ocasión. En este caso, la cadena de supermercados española, Mercadona, recuerda en una nota de prensa sus productos más especiales para esta ocasión. En menos de dos semanas llega Pascua junto a sus tradicionales huevos de chocolate de Pascua, pero eso no es todo. Es que Mercadona trae aún más sorpresas.

En la comunicación, la tienda expresa que dispone de todo un surtido, como es habitual, listo para estas fechas. Recomiendan algunas opciones muy especiales. Empiezan su listados con los clásicos huevos rellenos. Distinguen dos tipos de dulces: los 'huevos disquitos' y los 'mini huevos rellenos'. El primero, es uno de los clásicos de la Pascua. Una combinación de chocolate blanco y chocolate con leche, es un dulce irresistible para cualquiera. En su interior contiene una sorpresa, disquitos de diferentes colores. Después viene los 'mini huevos rellenos', unos pedacitos con dos tipos de rellenos en el que es imposible elegir cuál es mejor. Uno de los huevos vienen rellenos de crema de avellana y cereales crujientes mientras que el otro viene relleno de leche y cereales crujientes. Ambos envueltos en una deliciosa capa de chocolate con leche.

El listado más dulce de esta temporada continúa con un artículo encantador. Empiezan resaltando un surtido de figuras y huevos pequeños de chocolate con leche pero esto no acaba aquí. Además, exponen tres piruletas de chocolate que vienen con diseños diferentes a escoger: el de pollo, el del conejo o el del huevo de Pascua.

Las recomendaciones de Mercadona no han acabado aún y seguro que a más de uno se le hace ya la boca agua. Es normal, estos chocolates con diferentes diseños son capaces de sacar nuestro lado más goloso. Por si todo esto fuera poco, la tienda ofrece unos conejos de chocolate con leche o de chocolate blanco para escoger.

El premio viene al final con el chocolate más grande y con la mayor sorpresa. Es que Mercadona trae unos huevos de 120 gramos de chocolate con leche que incluye una sorpresa en su interior. La cadena de supermercados destaca por su gran variedad. Estos huevos están hechos para los fans de Harry Potter, Bluey o Pokemon. Son las tres ediciones de dulces 'gigantes' que ha sacado Mercadona. Cada huevo contiene una figurita sorpresa para los más fieles seguidores.

Por último, pero no menos importante, Mercadona trae una opción -igual de dulce- pero fuera del chocolate. Se trata del mix de golosinas de Pascua. Este paquete repleto de chucherías blandas de diferentes colores, sabores y figuras, será el picoteo ideal para cualquiera en estas fechas. La selección de Mercadona, a la altura de estas fechas tan dulces.