El inicio del Festival de Jazz de Granada reluce en la agenda cultural

En un fin de semana marcado por Halloween con fiestas temáticas y eventos de horror, el protagonismo es compartido con el Festival de Jazz de Granada. Su cuadragésimo cuarta edición comienza este viernes de la mano del trompetista Theo Croker. Más allá del miedo, la agenda cultural de la provincia ofrecerá un amplio abanico de opciones para satisfacer todos los gustos.

Theo Croker. Teatro municipal Isabel La Católica (viernes 1 de noviembre, 21:00 horas)

Theo Croker se rebela contra cualquier calificación estilística. Lo mismo se inspira en Chet Baker que rinde homenaje a la fusión años 70, al r&b o al hip hop. Su peculiar estilo con influencias electrónicas sedujo a DeeDee Bridgwater. Compositor, docente, productor y un extraordinario trompetista, comparado con Miles Davis, es un convencido de que con su sonido fresco también se puede transmitir valores. Y lo consigue porque gana GRAMMYs, atrae cada vez más audiencias que aprecia sus conexiones del hip hop o el funk y aparece en titulares de The New York Times, Jazz Times, Financial Times, Jazz Wise o en The Wall Street Journal.

Nacido en 1985 en Leesburg (Florida), con apenas 11 años asistió en Nueva York a un concierto de su abuelo, Doc Cheatman, alumno aventajado de Louis Armstrong y sideman de Benny Goodman, enseguida supo cuál sería su camino. Se formó en las mejores escuelas de música y tuvo como mentor al legendario trompetista Donald Byrd. Ganó el premio de la Presser Music Foundation, que financió su álbum de debut y tras graduarse se trasladó a China, donde residió en el House of Blues de Shanghai, nutriéndose, durante casi siete años, de todo tipo de ritmos y géneros musicales y tocando en las mejores venues de la ciudad.

De vuelta a Estados Unidos, su peculiar estilo con influencias electrónicas sedujo a DeeDee Bridgwater que decidió producir 'AfroPhysicist', disco en el que ella misma participa, y que ganó una Nominación al Grammy. Sería el punto de partida de una trayectoria profesional que siempre ha reflejado un compromiso con la innovación y una vital amalgama de sonidos que, tal vez sea reflejo de lo que Donald Byrd ya hizo en aquellos 70, donde sus álbumes mezclaban con maestría funk y jazz.

Reclamado constantemente por los escenarios más exigentes de Estados Unidos, donde goza de éxito, sus visitas a España han sido muy contadas. Será una inauguración de lujo para un festival que también es innovación y que mira también para el futuro con esta banda que rompe clichés y estiran hasta el límite cualquier definición estilística.

Antoñito Molina. Palacio de Congresos (viernes 1 de noviembre, 22:00 horas)

Antonio Molina fue una figura indiscutible de la copla y el flamenco. Antoñito Molina coincide casi en el nombre pero su estilo difiere al del malagueño. Está basado en el flamenco, eso sí es verdad, pero tiene una sonoridad más cercana al pop, en una línea similar a la de gente como El Arrebato, El Barrio o Alejandro Sanz (uno de sus referentes, según confiesa), pero también con una personalidad propia. Y además, se nota que ha mamado desde pequeño el Carnaval de Cádiz.

Nacido en la localidad gaditana de Rota, se dio a conocer cuando formaba parte del dúo El tren de los sueños. Pero en 2016, después de grabar tres discos con su amigo Álex y otros tantos con la cantante que le sustituyó, Mara, decidió probar suerte en solitario y las cosas le han ido francamente bien.

Antoñito Molina es el autor de sus canciones. En ellas habla “de las cosas de la vida” y de lo bonito que es soñar, tener ilusiones. También canta sobre cosas más desagradables, pero siempre con un espíritu positivo, con la esperanza de que lo malo pase cuanto antes.

Debutó en solitario en 2017 con ‘Déjame que te cuente’, editado por Adriático Records. Con esa misma compañía grabó en 2022, justo cuando el mundo empezaba a salir de la pandemia, otro álbum con toques autobiográficos titulado ‘La ley de mi naturaleza’. Y en 2023 sale su tercer trabajo, que viene precedido de un single, ‘El club de los soñadores’ en el que ya advierte por dónde pueden ir los tiros. El mundo, sostiene, es de las personas que saben ver más allá, las que no se rinden. Las que sueñan despiertas pero también trabajan lo indecible para que esos sueños se hagan realidad.

Mamita Records Party. JJ Taberna (sábado 2 de noviembre, 20:30 horas)

La Taberna JJ acoge este sábado una rica mezcla de artistas con Amparo Sánchez, Malena D'Alessio, Suzanna, Dingo y La Liada. La brillante rapera argentina y la polifacética artista líder de Amparanoia son las principales atracciones del cartel, que adereza su atractivo con un toque de escena local, algo que siempre gusta.

Jueves 31 de Octubre

11:00 y 12:30 horas: Taller del ciclo Mayores en Sinfonía de Fundación Caja Rural Granada

20:00 horas: Blackbird + Espeso. Planta Baja (10 euros)

21:00 horas: Ulcerate. Sala Riff en Armilla (20/24 euros)

21:00 horas: Antonio Álvarez + Mario Ojeda + Juan Trova. JJ Taberna (12 euros)

21:00 horas: Eva y Adán. Teatro CajaGranada (15 euros)

21:30 horas: Dark Libra + Gazelle Thomson. Lemon Rock (3 euros)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo (5 euros)

22:00 horas: Lépoka + Salduie. Sala El Tren (22 euros)

22:00 horas: Halloween Mugriento. Born Destroy Die + Doom in Hell + Mügre. Rocknrolla.

22:30 horas: Darash. Sala Víbora (5/6 euros con cerveza incluida)

Viernes 1 de noviembre

20:00 horas: Jon Sande Eguskiza. Alquería de Los Lentos en Nigüelas

21:00 horas: Belako + Ghostwoman. Planta Baja (15 euros)

21:00 horas: Theo Croker. Teatro Isabel la Católica

21:30 horas: Las Ninyas del Corro. Sala El Tren (20 euros)

21:30 horas: Marchica Lemon Rock (10/12 euros)

22:00 horas: Hot Jazz Jam. Ool Ya Koo (5 euros)

22:00 horas: Antoñito Molina. Palacio de Congresos

22:30 Hiranya + Astter. Rocknrolla (12/15 euros)

Sábado 2 de noviembre

14:00 horas: Will Shackleton. Alquería de Los Lentos en Nigüelas

20:30 horas: Mamita Records Party con Amparo Sánchez + Malena DAlessio + Suzanna + Dingo + La Liada. JJ Taberna (9,5 euros)

21:00 horas: Sôber + Savia + Skizoo. Sala El Tren (28 euros)

21:00 horas: Cyrille Aimée. Teatro Isabel la Católica

22:00 horas: María Peláe. Palacio de Congresos.

22:00 horas:Eskóbula + Knibal. Rocknrolla (10 euros)

22:00 horas: Eliminator. El Silo en Montefrío (5 euros)

Domingo 3 de noviembre

18:00 horas: Le Gatto Swing. JJ Taberna (8 euros)

19:00 horas: Serpiente Negra. Planta Baja (10/13 euros)

20:30 horas:The Stik Cook Quartet. La Chistera en Monachil (5 euros)