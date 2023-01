Paco López: "Ha pasado tiempo sin competir, pero no sin entrenar y eso nos da confianza"

El entrenador del Granada, Paco López, ha asegurado este sábado, durante la rueda de prensa previa al choque frente al Cartagena, que solamente cuenta con las bajas por lesión de André Ferreira y Meseguer para dicho encuentro, además de las de los sancionados Miguel Rubio y Víctor Díaz. "Recuperamos a Bodiger, que ya jugó algunos minutos en el último partido de Copa, y seguimos teniendo a Petrovic", ha argumentado, antes de subrayar que Antonio Puertas ya está recuperado y disponible de la fractura costal que sufrió. Espera este domingo un duelo "difícil" en el que sus pupilos deberán "tener paciencia para atacar bien". Además, cuestionado sobre la situación de Matías Arezo, ha reconocido que el uruguayo "busca tener minutos".

Disponibilidad: "Nos fastidia cualquier lesión, pero precisamente Meseguer estaba dando un gran nivel en los últimos partidos. Sobre todo, lo sentimos por él. Afortunadamente, dentro de lo que es esa lesión, no es tan grave como parecía. Se ha quedado en un esguince fuerte. No está Meseguer, pero recuperamos a Bodiger, que ya jugó algunos minutos en el último partido de Copa. Seguimos teniendo a Petrovic y en esa posición hay jugadores que pueden participar, como Melendo o Rochina. Fuera tenemos a André, Meseguer y los sancionados, que ya sabemos que no pueden estar. Del resto, en principio, los tenemos a todos".

Raúl Torrente: "Ya está disponible, trabajando con normalidad. Lo único que le falta ahora es ritmo, y eso se consigue a base de entrenar. Cuando entendamos que está para ayudarnos, lo meteremos. Lo importante es que ya está para entrenar con normalidad".

Antonio Puertas: "Estará disponible. Hoy ha entrenado con normalidad".

Encuentro con el Cartagena: "Un partido contra un gran equipo, que está haciendo una gran temporada, con un buen entrenador. Tiene las cosas muy claras, tanto con balón como sin balón. Un partido, como no podía ser de otra forma, difícil. Tenemos que hacer las cosas muy bien y tener paciencia para atacar bien, hacer las cosas bien con balón. Nos enfrentamos a un equipo que también utiliza diferentes recursos, que juega bien a la contra y en estático. Tratar de encontrar nuestra mejor versión. El equipo ha ido en clara progresión. En ese sentido, nos da confianza el hecho de que vamos progresando en nuestro trabajo, en nuestra forma de hacer las cosas".

Preocupación por el tiempo de parón: "No porque, realmente, nosotros apenas hemos tenido seis días de vacaciones, no ha llegado a una semana. El equipo ha continuado trabajando y entrenando fenomenal. Los jugadores han demostrado su gran compromiso y responsabilidad, su forma de hacer las cosas cada día. Ha pasado tiempo sin competir, pero no sin entrenar y eso nos da muchísima confianza".

Mercado: "Afortunadamente, tenemos muy buena comunicación con la dirección deportiva y hablamos todos los días. Mi cabeza está centrada en el partido de mañana, es mi cometido. Las conversaciones internas quedan ahí. Ahora mismo, lo único que me preocupa es Cartagena, el partido de mañana, que hagamos un buen partido para que nuestra gente se vaya contenta, que es lo que queremos conseguir mañana".

Posible salida de Matías Arezo: "Lo que es una evidencia es que es un jugador que está participando poco y un jugador de su categoría con su edad lo que busca es tener minutos y jugar. A partir de ahí, poco más puedo decir yo porque no es mi cometido. Es un chico al que se le quiere mucho a nivel personal. A nivel profesional, lo que queremos todos es que demuestre su nivel, pero es cierto que aquí, por determinadas razones, no está teniendo los minutos que desearía".

Qué pide al equipo este domingo: "Muchísimas cosas. El equipo tiene que tener la agresividad que está teniendo en cada partido, sobre todo en los de aquí, y seguir siendo efectivo en área contraria, que aquí en casa lo estamos haciendo. Mantener ese nivel, ser un equipo muy constante, equilibrado, que demuestre la personalidad que está mostrando en cada partido. Eso no lo tenemos que perder y mañana tenemos que seguir dándole continuidad".

Reencuentro especial: "En todos los equipos en los que he estado, tanto como jugador como de entrenador, siempre te queda un recuerdo cariñoso, independientemente de cómo sea la situación deportiva. He dejado muchos amigos allí, mucha gente que me tiene cariño y a la que le tengo cariño. Siempre es especial".

Afición: "El miércoles lo volvieron a demostrar. Ese apoyo, ese ánimo, ese cariño y ese empuje el futbolista lo nota. Siempre digo que es un plus de energía, de motivación. Mañana estoy convencido de que van a seguir empujando y alentando al equipo".