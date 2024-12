Escribá: "No me ha gustado oír pitos en el minuto 10 contra el equipo"

A Fran Escribá, comedido como acostumbra pese a la goleada del Granada al Cartagena, le ha disgustado la bronca de la afición al conjunto rojiblanco tras el tanto visitante. "No me ha gustado oír pitos en el minuto 10 contra el equipo", ha lamentado el técnico nazarí, quien ha defendido que "el equipo salió bien" al terreno de juego pese al tempranero gol de Gastón Valles. "No es que entráramos mal, pero generamos situaciones peligrosas de la nada y pagamos las consecuencias. Hay que darle mérito al plantel. No se puso nervioso y el ambiente sí, y eso es algo que no me gusta. Era momento de estar todos tranquilos, no para pitar", ha esgrimido en rueda de prensa el valenciano, quien ha sostenido que el cuadro nazarí ha cosechado "una victoria justa".

"El equipo ha demostrado enseguida que tenía ganas de darle la vuelta. Lo ha hecho muy bien y ha trabajado muy bien hasta el final", ha sintetizado, tras lamentar que sus pupilos habían "concedido tres córners y curiosamente de errores de gente de ataque". "Sabíamos que el Cartagena era muy peligroso a balón parado y nosotros no somos un conjunto fuerte en estas acciones", ha analizado Fran Escribá. "Hicimos lo difícil, que era darle la vuelta al marcador en pocos minuto y al descanso llegamos con una buena ventaja. La idea era que el partido no se volviera loco y, por ir a por el cuarto gol, encajar", ha continuado, para finalmente resaltar que incluso pudo "gestionar minutos con algunos jugadores". "Sumamos tres puntos importantes y pensamos ya en lo que nos queda antes de irnos al parón", ha resumido.

El entrenador rojiblanco ha asegurado no haber pensado tras el gol del Cartagena que su equipo podía perder. "No pienso en el resultado, pienso en qué hacer. Sabía que si hacíamos bien las cosas, íbamos a generar oportunidades, y así fue. Además, el tipo de oportunidades que se dieron las habíamos trabajado", ha puntualizado el preparador nazarí, que además ha querido destacar que el Granada "está muy bien a nivel físico y el futbolista está preparado para este tipo de esfuerzos". "Lo vemos en equipos de más nivel que juegan más competiciones cada 72 horas. Cuando he mirado la alineación de ellos, que era la que esperábamos, repetían siete u ocho del otro día. Sabía que a nivel físico no iba a haber ningún problema. Cuando el partido ya daba sensación de estar resuelto, hemos quitado minutos a Sergio Ruiz, a Myrto (Uzuni) y jugadores que en condiciones normales tendrán que jugar el próximo día. Además, ahora tenemos cuatro días, así que seguro que va a recuperar todo el mundo perfectamente", ha ahondado en este sentido.

Quien presumiblemente no jugará en Ipurua es Rodelas, que tuvo que ser sustituido tras sentir un dolor en la parte posterior de la pierna. "Es pronto para decir. Como cualquiera, he pensado que era una rotura de fibras, que es lo que te viene por el gesto, pero me están diciendo que no, que ha sentido como que se le subía algo. Vamos a ser optimistas. Si pensamos solo en Liga, obviamente al sábado no puede llegar, pero a lo mejor para el Burgos, que es sobre el 10 de enero, si es una rotura de fibras sin más, hay tiempo de sobra para que se recupere", ha precisado sobre el estado del joven de Alhendín, con quien ha terminado "muy contento". "Está en un buen momento de forma, está muy bien, muy desequilibrante. Estaba rondando el gol, era cuestión de tiempo que llegara. Ha sido hoy", ha añadido.

Después ha destacado la labor de Weissman, aunque "a nivel de acierto no ha estado bien". "Siempre estoy muy contento con Shon. Es un jugador de los que trabajan", ha agregado, para seguidamente detenerse en Sergio Ruiz. "Ha sido muy determinante mientras estaba en el campo, tanto por el gol como por lo que estaba generando", ha subrayado, antes de afirmar que el cántabro "es de los que no se equivocan". "En su día malo es un seis", ha ejemplificado. Otra novedad en el once ha sido Ricard Sánchez, que "es un jugador que siempre da mucho y en casa más, porque normalmente atacas más". "Tiene mucha profundidad y sabíamos que nos la iba a dar", ha alargado. Pero el héroe granadinista ha sido Uzuni. "Myrto es un jugador que, aparte de lo que él se busca, siempre tiene el instinto especial que le caen balones", ha elogiado.

"Habíamos pensado en rotar también a un central, pero ellos tienen delanteros poderosos y hemos preferido mantener", ha reconocido, para más tarde abordar la ausencia de Gonzalo Villar la próxima jornada, ante el Eibar, por cumplir ciclo de tarjetas. "Manu Trigueros es un jugador que se le parece en cuanto a repartir juego, pero es cierto que Gonzalo está en un momento que es difícil sustituirle. Tenemos a Martin y Sergio ha estado muy bien otra vez", ha enumerado. "Tenemos jugadores de sobra. También teníamos hoy a Juanma. No me preocupa en exceso aunque Gonzalo sea un jugador muy importante", ha concluido.

Jandro

El entrenador del Cartagena, Jandro, ha hecho por su parte una "lectura negativa". "Siempre que se pierde, y más de esta manera, es negativa. Dos partidos seguidos, ocho goles. Así es difícil. Encajando tantos goles va a ser complicado. Tenemos que parar ya con la sangría. Tenemos que dejar la portería a cero y encajar mucho menos", ha lamentado, antes de incidir en los errores de su equipo en Los Cármenes. "Marcas, te pones por delante, en un estadio y ante un rival tan difíciles como estos, y te marcan un gol con algo que sabíamos que no podía suceder, que es un centro al área. Te marcan muy pronto y nos hizo daño", se ha encogido.