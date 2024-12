En Los Cármenes manda un rey que, aunque no domina la magia ni se pasea en camello, sí deja regalos semana tras semana. Es el monarca del gol en la Liga de la hipertensión, se llama Myrto y aparece cuando dicen mucho su nombre para echarse al Granada a la espalda. Tres veces gritó la grada Uzuni ante el Cartagena, tres rugidos del albanés, como los del dragón que tanto le gusta a Saiko, para seguir creyendo. Los dos primeros remontaron con furia y en un santiamén el tanto de Gastón Valles, que adelantó a los albinegros tras un error grosero. El que completó su hat-trick y le puso la corona de máximo goleador llegó ya en el segundo acto, después de que Rodelas explotara eufórico antes de lesionarse. Fue la nota negativa entre los villancicos de la afición. Despedida dulce hasta el año que viene.

Todo empezó torcido y a decir verdad no fue el mejor encuentro del cuadro nazarí, pero tiene un delantero insaciable que siempre acude al rescate. Los rojiblancos abrieron la puerta y el Cartagena no les dio siquiera a elegir entre truco o trato. Susto para empezar y montar en el imaginario granadinista toda una pesadilla antes de Navidad. Y no es que el planteamiento de Jandro pillara por sorpresa al anfitrión, sino que los de franjas horizontales saltaron atolondrados, como si el frío les hubiera congelado las ideas y entumecido las extremidades. Se adueñaron del encuentro al son de Gonzalo Villar, que ofreció una master class, pero titubearon en un arranque anodino y empezaron a conceder. Al primer aviso respondió Luca Zidane, vehemente el golpeo de Luis Muñoz y extraña la trayectoria del esférico. Lo siguiente fue un regalo de Tsitaishvili que tornó en córner en el intento del georgiano por enmendar el fallo. Ríos Reina lo puso a volar y Gastón Valles lo hizo aterrizar en la red con un frentazo incontestable. Corrió un murmullo inquietante.

El Granada, sin embargo, encajó el golpe con buena mandíbula y el sosiego que en otras citas le ha lastrado. Más que eso, entró en cólera. "¿Todo eso por una gota de sangre?", debió de pasar por la cabeza de Uzuni, que se ajustó el guantelete y chasqueó los dedos. Sergio Ruiz bajó las pulsaciones y enroscó un envío por delante de la zaga del Efesé. El albanés se zafó del pegajoso marcaje de Kiko Olivas y ¡zas! Rugió liberado, reclamando su corona. Porque en Los Cármenes sigue siendo el que manda. Y ya había cazado al ‘Bisonte’ en la tabla de goleadores.

En un pestañeo el partido había comenzado de nuevo, pero ya no había quien aplacara al conjunto rojiblanco, en pleno brote de ira. Villar empezó a mover la batuta y a sus órdenes se desplegaba el pelotón nazarí, en lo que a Sergio Ruiz le crecían tentáculos que capturaban todo objeto esférico que entrara en su campo de gravedad. Por el flanco izquierdo penetraba Rodelas, con su bota de seda, aunque sin aliados que quitaran el lazo a sus entregas. Por el diestro, Ricard, que en un centro largo casi asiste al de Alhendín. Y entretanto, el guion se empezaba a edulcorar como en una comedia navideña. En estas, una acción se aturulló en el balcón del área de Pablo Campos. El lateral granadinista se decidió a deshacer el lío y prolongó al área, donde Uzuni, ojo avizor, anduvo más rápido que nadie. Retó con la mirada al guardameta y, con pulso de cirujano, soltó otro alarido, ya como máximo goleador de Segunda.

El mal sueño ya era fiesta granadinista y quien quería que sonara el despertador era el Cartagena, que no veía por dónde le llegaban los golpes. Los de Jandro se acularon y trataron de protegerse con la sábana, pero el conjunto rojiblanco se la arrebató de un tirón. Rodelas continuaba asaeteando el área albinegra, sin atino Uzuni en una volea ni Tsitaishvili, en plancha. En un giro, el canterano se escapó de Jorge More como una centella y soltó él mismo el latigazo, por poco arriba. Le quemaba la espinita de no haber marcado aún, pero se la quitó de inmediato. Sergio Ruiz se apropió de un balón sin dueño y dejó en la cuneta a Sergio Guerrero con un autopase. Lo sostuvo hasta que le pasó como un avión el joven de Alhendín, que controló y la inyectó abajo, inalcanzable para la estirada de Pablo Campos. Otro talento granadino encumbrado por fin en Los Cármenes

Cambió la sonrisa por rabia al borde del descanso, lesionado cuando el cuarto árbitro levantaba la tablilla del descuento y reemplazado finalmente por Pablo Sáenz. Con él en el campo, el Granada aplacó su furia a la vuelta de los vestuarios, aun así dominador frente a un Cartagena inerte. Gonzalo Villar, que vio su quinta amarilla, golpeó arriba al poco de la reanudación, mismo destino que encontró un tiro de Tsitaishvili antes de ser sustituido. Entró Reinier en su lugar, que no tuvo más acierto en el primer balón que tocó. En el siguiente conectó con Siren Diao, que también acababa de entrar, pero al punta se le atravesó el control. Uzuni, que llegaba desde atrás con los ojos inyectados en sangre, lo convirtió en asistencia, voraz el albanés. No hay quien le ronque en Los Cármenes, que acabó cantando villancicos. A ver quién dice que este rey no existe.

Ficha técnica:

Granada CF: Luca Zidane; Ricard, Pablo Insua, Loïc Williams, Miguel Ángel Brau; Tsitaishvili (Reinier, 67’), Sergio Ruiz (Manu Trigueros, 80’), Gonzalo Villar, Rodelas (Pablo Sáenz, 45+2); Weissman (Siren Diao, 67’) y Myrto Uzuni (Theo Corbeanu, 80’).

FC Cartagena: Pablo Campos; Jorge More, Pedro Alcalá, Kiko Olivas, Ríos Reina (Vukcevic, 63’); Damián Musto, Sergio Guerrero (Hugo González, 78’); Pocho Román, Luis Muñoz, Dani Escriche (Carmelo, 78’); y Gastón Valles (Ortuño, 63’).

Goles: 0-1: Gastón Valles, min. 12; 1-1: Uzuni, min. 14; 2-1: Uzuni, min. 27; 3-1: Rodelas, min. 35; 4-1: Uzuni, min. 73.

Árbitro: Óliver de la Fuente Ramos, del comité castellanoleonés. Amonestó al local Gonzalo Villar, así como a los visitantes Dani Escriche, Sergio Guerrero y Pocho Román.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 20ª jornada de Liga en Segunda División, disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes, ante 12.536 espectadores.