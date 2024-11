Ricard Sánchez y Pablo Insua han analizado en zona mixta el empate entre el Granada y el Cádiz, con una compartida sensación de que les "toca hacer bueno este punto la semana que viene". Ambos han resaltado las llegadas del conjunto rojiblanco y han lamentado "que no haya podido entrar el gol esta vez".

"La verdad es que hemos tenido muchas ocasiones. Hemos salido a por la victoria en todo momento", ha expuesto el lateral catalán, quien considera que los rojiblancos han "hecho muy buen partido". "Hay encuentros en los que metes 20 centros y no rematas. Luego hay otros en los que metes uno y entra. Es fútbol", ha simplificado el zaguero, quien también ha advertido del potencial del Cádiz. "Todos estos equipos que tienen estas grandes plantillas estarán arriba, y más con el gran entrenador que tienen", ha vaticinado, a lo que ha agregado que Brian Ocampo y Ontiveros, los extremos amarillos, "son jugadores de altísimo nivel, que tienen un uno contra uno muy desequilibrante". "Tanto en la izquierda como en la derecha, Brau y yo hemos estado muy bien en los duelos", ha valorado, además de subrayar que "todo el mundo quiere mucho a Paco López". "Ha hecho historia en este club. Ha sido un reencuentro a la altura", ha alargado.

Ricard se ha quedado cerca de marcar, con un disparo que se fue al lateral de la red y ha levantado al público de su asiento. "Es la típica jugada en la que ves que va cayendo y tienes que ir cada vez más rápido, he llegado un poco forzado, pero ha tocado el palo y se ha ido fuera. Esperemos que la próxima toque el palo y vaya dentro", ha deseado, antes de reparar en su situación de apercibimiento, con la que lleva compitiendo varias semanas, a una tarjeta amarilla de la suspensión. "Yo juego y si se tiene que dar, se dará. Yo estoy jugando y no estoy pensando si me la sacan", se ha encogido.

Con vista a los encuentros que le vienen al Granada de aquí al final del año, Ricard ha asegurado que "estos son los partidos más bonitos de ver y jugar también". "Lo afrontamos todo el equipo con muchas ganas de demostrar lo que valemos y defender a este club", ha señalado. Contra el Almería, próximo rival nazarí, espera un gran respaldo de la hinchada. "La afición es increíble. Con el recibimiento que nos han hecho hoy, no me cabe ninguna duda de que nos vendrán a apoyar todos. Siempre nos está apoyando", ha elogiado, tras recordar, cuestionado por la competitividad de la categoría, que "esto es Segunda División y todos los años es igual". "Del primero al octavo estamos muy apretados. Tenemos que ganar, conseguir una racha e intentar escaparnos", ha indicado.

Insua estaba "mareado"

Pablo Insua, por su parte, ha aclarado que su sustitución se ha debido a que estaba "mareado". "Llevaba unos días con malestar, con gripe. En el primer tiempo me estaba encontrando bien, pero en el descanso sí me bajó, no sé si la tensión, estaba un poquito mareado y pensé que era mejor pedir el cambio porque me estaba costando", ha tranquilizado el central gallego, quien asegura marcharse del encuentro con "un sabor agridulce". "El partido fue muy bueno y lo normal es que hubiéramos ganado", ha asegurado. "Estábamos siendo muy certeros de cara a la portería rival. Si hacemos estos encuentros, lo normal es que consigamos los tres puntos. Nos vamos muy contentos por lo que generamos", ha agregado.

Enlaza dos titularidades consecutivas y lo hace con una sensación "buena". "Creo que estaba haciendo buen partido. El equipo estaba también en una línea muy buena", ha valorado, antes de redundar nuevamente en la ausencia del gol. "Llegamos muchas veces a portería, finalizamos muchas veces. Nos faltó acierto", ha lamentado, si bien ha recordado que el conjunto rojiblanco se ha enfrentado a "un gran rival que luchará hasta el final por estar arriba". El siguiente encuentro le enfrenta a otro hueso duro, el Almería. "Es un partido grande. Si no es el más gallo, uno de los más gallos de la categoría. Tenemos nuestras armas, estamos demostrando ser un equipo muy fuerte y vamos a ir a competirle de tú a tú", ha sostenido.