Alexander Medina, ya tras haber podido trabajar algo más con sus pupilos, tiene confianza en el Granada. "Creemos y estamos convencidos de que, a medida que pasen el tiempo y los partidos, el equipo va a ir a más", ha sostenido el entrenador rojiblanco en su rueda de prensa previa a la visita del Athletic, que será su segundo duelo al frente del cuadro nazarí. "Diez días son mejores que cinco. Esta semana pudimos seguir acentuando cosas positivas que nos dejó el partido anterior. También, mejorando otras facetas", ha expuesto el técnico, quien ha confirmado la recuperación tanto de Miguel Rubio como de Gonzalo Villar, aunque el central, tras una baja larga, "no va a estar en el inicio".

"Esta semana trabajaron con normalidad. Van a estar a disposición para el partido si no hay contratiempo. Entrenaron bien, les vi bien, y más a Miguel, que venía de un tiempo importante de inactividad", ha ahondado el Cacique, quien más adelante se ha detenido en la situación del zaguero. "Su caso no es el mismo que el de Gonzalo (Villar) por la inactividad que trae. Tiene que sumar todavía minutos de entrenamientos. Le falta algún entrenamiento para poder estar de inicio", ha matizado. En el caso del mediocampista sí contempla su alineación. "Vamos a verle en el entrenamiento de este sábado, a ver cómo se comporta. Decidiremos si va desde el inicio o si lo hace durante el transcurso del partido", ha indicado.

Cuestionado sobre el encaje que tiene Villar, Medina le ha definido como "un volante con muy buen manejo de balón que se adapta a jugar de forma centralizada". "Tiene mucha conducción, tanto con la primera línea de salida, que son los defensas, como con la última línea de ataque, que son los delanteros. Tiene llegada al área, buen pase corto, buenos pases filtrados… Es un jugador bastante versátil", ha analizado, tras lo que ha concluido que "aporta algo diferente". "Lo veo más jugando por dentro. No quiere decir esto que durante algún momento del partido no pueda jugar por dentro y tapar espacios por fuera", ha exteriorizado, después de verle en una semana "larga de trabajo" que agradece.

Tiempo para trabajar en su estilo

"Tocamos varios conceptos, tanto ofensivos como defensivos, posicionamientos. Tratamos de automatizar movimientos, tanto en ataque como en defensa, para mejorar", ha detallado sobre la adaptación del conjunto rojiblanco a su estilo de fútbol, antes de sostener que el encuentro frente al Athletic tendrá "connotaciones muy diferentes al del otro día". "Por el rival que jugamos, por el momento en el que estábamos nosotros, que teníamos cinco entrenamientos, y por la información que teníamos nosotros, optamos por hacer esa planificación. Perdimos el partido, pero hubo cosas positivas en el juego. Me gustó el bloque del equipo, cómo jugamos juntos. Elegimos hacer una presión media baja el otro día. Mañana no vamos a estar tanto tiempo en esa distancia de bloque. En algún momento del partido nos van a llevar al bloque medio bajo, pero vamos a intentar que el equipo tenga otro comportamiento", ha remarcado.

Entre las diferencias que espera, desea ver a un equipo más proactivo con la pelota. "Vamos a tratar de jugar, de tener buenos posicionamientos para jugar, de atacarlos, de tener buenas asociaciones y conexiones. Esperemos que sea un partido favorable a nosotros por lo que planificamos", ha revelado acerca de su plan para vencer a un Athletic "que viene pasando un muy buen momento de forma". "Es un rival muy físico, con mucha intensidad. Basa tambiuén el juego en su presión alta. Los hermanos Williams lo están haciendo muy bien. Tiene desequilibrio individual por izquierda, superioridad numérica por derecha… Es un equipo que sabe a lo que juega, tiene mucho gol y, como todos los equipos, sus situaciones a atacar", ha analizado.

Medina hubiera preferido, no obstante, "tener un partido oficial en la semana, un partido de Copa del Rey". "Siempre nos gusta jugar, y más cuando recién llegas a un club, para tratar de ver comportamientos y jugadores diferentes", se ha encogido, deseoso también de encontrarse con Los Cármenes. "Tenemos referencias. Hemos visto partidos del Granada jugando como local. Sé lo que influye la afición en el equipo. No tengo dudas de que nos va a acompañar desde el minuto cero. Ojalá sea un partido redondo para nosotros, tengamos el empuje de la gente, de la afición, como siempre lo ha tenido el equipo de local, y nosotros tengamos un buen partido para tratar de tener una sinergia importante", ha deseado, consciente también de que "cuando se inicia un proyecto nuevo, los resultados son importantes de inicio, para que la gente crea, se convenza".

También considera relevante el aspecto mental. "Es una parte muy importante que, ante una situación negativa como puede ser un gol del rival, sigamos teniendo un plan de juego claro y bien marcado, por más que vayamos perdiendo", ha incidido en este sentido. Salió satisfecho del Bernabéu en este aspecto. "Con el 1-0 y el 2-0, mantuvimos una línea, seguimos jugando a lo que nos habíamos planteado. No nos dio para descontar, si bien tuvimos alguna opción para poder hacerlo que no se culminó bien, pero en líneas generales el equipo respetó un plan de juego", ha subrayado.

La venta de Bryan

El técnico no ha esquivado la cuestión sobre la venta de Bryan Zaragoza al Bayern de Múnich. "No es poca cosa, sobre todo para él y para sus compañeros. Debutó aquí. Lo ayudaron a crecer. Para su familia, ni qué hablar. Es un momento muy especial para un jugador de fútbol, en este caso para Byran. Me deja muy feliz por él, porque era uno de los sueños que tenía por delante, fichar por una gran institución tanto a nivel deportivo como profesional, es un salto muy importante. Espero que sirvan estos meses que le quedan para seguir acentuando cosas positivas que él tiene, por eso le ficharon", ha felicitado al extremo malagueño, "sin descuidar el objetivo del presente, que es el Granada". "Él le tiene mucho cariño", ha apostillado, seguro de que el jugador "va a querer dejar lo mejor de él para que el equipo cumpla su objetivo".

Menos ha ahondado sobre los movimientos del club rojiblanco en el mercado. "A ver si en el mercado, en todas las posiciones, podemos tener la posibilidad de tener algún refuerzo", ha indicado, preguntado sobre la baja de Raúl Fernández, aunque prefiere analizar esta cuestión "después del último partido, con el Sevilla el día 19". "No me quiero detener en eso. Mi energía está puesta en nuestro equipo, en la mejora individual y colectiva, que los jugadores entiendan qué queremos en cada posición y qué queremos de ellos", ha resuelto, para seguidamente desviar su atención hacia el compromiso frente al Athletic nuevamente. "Debemos ser mucho más completos, tanto en defensa como en ataque", ha zanjado.