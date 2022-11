El defensa y goleador por segundo encuentro consecutivo del Granada, Ricard Sánchez, ha comparecido ante los medios de comunicación del club muy satisfecho. "La verdad es que estoy supercontento. El equipo ha dado la cara, hemos jugado muy bien y hemos competido. Eso es lo que tenemos que hacer, competir todos los partidos. Creo que el equipo ha dado muy buena imagen", ha sostenido el zaguero, quien ha deseado que "pueda meter muchos más goles, sobre todo aquí, en este estadio".

"Para mí, meter gol aquí es una felicidad inmensa", ha expuesto el defensa, quien, no obstante, ya piensa en el próximo reto. "Como siempre, con trabajo, con humildad y a preparar desde mañana ya el partido del próximo domingo", ha indicado. En la misma línea se ha expresado Callejón, otro de los goleadores de la jornada. "Estamos felices, muy contentos por el resultado y porque de nuevo hemos ganado en casa, ante nuestra afición", ha señalado el motrileño.

"Importante, hay que seguir. Es verdad que se nos ha puesto el partido de cara con esas dos expulsiones, pero lo hemos trabajado bien, lo hemos madurado hasta la segunda parte y, al final, los tres puntos se han quedado en casa", ha analizado el veterano atacante rojiblanco, quien espera que los nazaríes empiecen también "a meter fuera" de Los Cármenes. "Aquí me encuentro bien con la gente, me siento muy querido y eso me da un plus de motivación. A ver si fuera de casa empezamos a tener más suerte de cara a gol, empezamos a meter goles y a ganar", ha expuesto.

También mira al futuro, tras salir "con mucha tranquilidad y confianza" de la cita ante el Albacete. "Los buenos resultados siempre dan confianza al trabajo que se ha hecho durante la semana. Afrontamos la que viene con mucha motivación, con mucho compromiso, y a preparar el partido del domingo", ha concluido.