Paco López: "Más allá de un jugador como Samu, lo más importante será nuestro trabajo"

El entrenador del Granada, Paco López, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la cita de este viernes frente al Alavés, un encuentro "importantísimo", a tenor del técnico. "Necesitamos ganar, lo sé, pero no podemos pensar en hacerlo como sea, porque no me vale eso. Hay que pensar que debemos seguir haciendo las cosas bien y darlo todo como lo estamos haciendo", ha puntualizado el preparador granadinista, que ha descartado para el partido a Miguel Rubio, a Bryan Zaragoza y, por sorpresa, a Jesús Vallejo. "Los servicios médicos nos dicen que no está disponible", ha argumentado, escueto, antes de lamentar que el de este jueves "va a ser el primer y único entrenamiento con el equipo de Álvaro Carreras, Weissman y Uzuni".

"Es algo que ya sabemos. El calendario está hecho así. A los que tenemos internacionales por diferentes países ya sabemos lo que nos toca", se ha encogido el técnico rojiblanco, que más adelante sí ha considerado que "si se le puede dar una vuelta a los parones, sería muchísimo mejor para que estos casos se produzcan menos". "Los futbolistas no son máquinas. Entiendo que están los intereses del club y ahora mismo todos vivimos de las televisiones, las competiciones… Pero les pasa factura", ha ahondado, después de subrayar que, ante la ausencia de Bryan Zaragoza, cuenta con "diferentes alternativas". "Afortunadamente, este equipo estamos acostumbrados a jugar en diferentes estructuras durante los partidos. Su baja ya sabemos que es importante por el desequilibrio que tiene. Tenemos otros jugadores. Nos abre abanico para jugar otro tipo de fútbol", ha expuesto.

"Lo importante -ha proseguido- es que el equipo dé su máximo nivel. Dándolo, estaremos más cerca de la victoria. Queremos conseguirla ya", ha incidido. Recupera a Raúl Fernández, que abre la disputa en la portería. "Tenemos claro qué portero jugará", ha aseverado, sin dar pistas al respecto. Su rival, el Alavés, "está ahora mismo con mucha energía positiva", a su juicio. "Viene de hacer un gran partido contra el Barça y de ganar su último encuentro en casa contra el Almería. Sus sensaciones están siendo positivas. Se ha reforzado muy bien. La banda derecha es prácticamente nueva y está rindiendo muy bien. Los mediocentros están dando muy buen nivel también", ha escrutado. "A nivel emocional están con la flecha para arriba. Sabiendo todo esto, entendemos que nuestro equipo está preparado para ganar en cualquier campo", ha zanjado.

El análisis ha desembocado en la delantera babazorra. "Tienen a Kike y a un jugador que era nuestro, que es Samu Omorodion", ha advertido. Cuestionado sobre cómo frenar al exrojiblanco, Paco López ha hecho hincapié en que se trata de "una cuestión colectiva". "Que el equipo juegue juntito, deje pocos espacios… Cuando el equipo esté alto, tratar de juntarnos y que la pelota no salga limpia ahí para que, sea Samu o Kike el que juegue, no le llegue con ventaja. Tenemos la 'ventaja' de que le conocemos bien. Le hemos tenido aquí y nuestros jugadores se han enfrentado cien mil veces a él en los entrenamientos. Más allá de un jugador, lo más importante va a ser nuestro trabajo en el campo", ha defendido.

En este sentido, el técnico granadinista considera que sus pupilos están "cada vez más cerca de ganar". "Tiene que llegar. El vestuario lo merece, por cómo trabaja y se deja la vida en cada partido. debe tener su recompensa. Pero sabemos que no basta con eso. Tiene que haber acierto tanto en un área como en la otra", ha señalado, a lo que ha agregado que esta lucidez "también se trabaja".

El curso pasado, el choque entre Alavés y Granada marcó un punto de inflexión en el ascenso rojiblanco, algo que Paco López considera que "puede suponer una referencia", ya que los babazorros continúan "con el mismo entrenador y la mitad del equipo inicial". "Hay determinados automatismos que son muy similares", ha reconocido, si bien ha apuntado que "son dos contextos muy diferentes". "Para nosotros, la motivación solamente está en que queremos darle ya una alegría a la afición. Es el deseo de victoria, la ilusión de conseguirla ya, que haya una alegría en el vestuario y en nuestra afición El equipo está preparado y capacitado para poder hacerlo", ha incidido.

Por último, cuestionado por el arbitraje y la reunión que mantuvieron los entrenadores de LaLiga con el colectivo de árbitros, Paco López ha subrayado que los rojiblancos han "tenido mala suerte este año". También ha afirmado que pudo dialogar con Del Cerro Grande, principal señalado en las protestas granadinistas de las últimas semanas. "Estuve hablando con él, pero son conversaciones que quedan ahí. No hace falta desvelarla. Tuve la oportunidad de mostrarle que nos sentimos muy molestos por esas decisiones. Esa conversación queda ahí. Me alegré de que sirvió para poder vernos las caras y decirnos las cosas que cada uno siente".

Los internacionales, de vuelta

El conjunto rojiblanco realiza este jueves su último entrenamiento antes del encuentro frente al Alavés, el único en el que participan los internacionales del equipo, de vuelta este jueves tras competir con sus selecciones. "En principio, no tienen ninguna molestia más allá del típico cansancio. Nos queda el entrenamiento de ahora, pero, si no hay ningún contratiempo, van a estar preparados para el partido de mañana por la noche", ha aclarado el técnico nazarí.

Uzuni disputó una hora en tan solo uno de los dos compromisos que jugó Albania, en concreto ante Islas Feroe, y celebró una histórica clasificación para la próxima Eurocopa ocho años después. Álvaro Carreras, con España sub-21, ha jugado completos los dos partidos comprendidos en esta ventana, frente a Hungría y contra Bélgica, ambos correspondientes a la clasificación para el Europeo sub-21. En el primero, venció por 2-0, mientras que el segundo se saldó con un empate a uno, con gol de Samu Omorodion. Weissman, por último, ha sumado 25 minutos en dos de los cuatro duelos disputados por Israel, castigado por celebrar un gol ante la República Checa mandando a callar aparentemente al cuerpo técnico.