La cuenta atrás ha llegado a su fin. Granada se convierte desde este jueves, y hasta mañana viernes, en la capital política de Europa y, a buen seguro, también en el mayor foco de atención mediática y de seguridad del planeta. No es para menos. A eso de las 11:30 horas, un total de 52 mandatarios del más alto más nivel en la UE desfilarán por los 44 peldaños de la escalinata que da acceso al hall exterior del Palacio de Congresos. Previamente, el actual presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, les estrechará la mano uno a uno como máximo mandatario del país anfitrión en la presidencia rotatoria de la Unión.

Por delante, dos jornadas cargadas de eventos y reuniones y una extensa agenda con dos puntos neurálgicos de la capital: el propio Palacio de Congresos y la Alhambra. En el primero, se celebrarán las reuniones principales y todos los eventos satélite de la Cumbre de la Comunidad Política Europea, el jueves 5 de octubre, y el Consejo Europeo informal, el viernes 6. El monumento, por su parte, estará reservado para la parte más distendida y amable de ambos cónclaves. Allí se hará una de las dos fotos de familia, la de los 47 que forman la Comunidad Política Europea, y se celebrará el primer día una cena inspirada en la gastronomía andalusí a la que acudirán los Reyes de España, Felipe VI y Letizia. El lugar elegido para la foto aún no ha sido desvelado, mas todo apunta al Patio de los Leones. Previo a la cena, concierto en los Jardines del Partal.

Nunca Granada estuvo tan en el escaparate del mundo entero. Ni siquiera con las visitas oficiales de Evita Perón (1947), Yasir Arafat y Shimon Peres (1993), Bill Clinton (1997) o Silvio Berlusconi (2001). Tampoco con la de Michelle Obama, las de las decenas de mandatarios que informalmente se han dejado ver por la ciudad desde hace siglos o, por sacarlo de la política, las del Papa Juan Pablo II en 1982 o Diego Armando Maradona en 1987. Nada es comparable al volumen y cantidad de delegaciones que estarán estos dos días en Granada, donde aterrizarán algunos de los hombres más poderosos del orbe en la actualidad como el primer ministro británico, Rishi Sunak; su homóloga italiana, Giorgia Meloni; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el canciller de Alemania, Olaf Scholz. También muy probablemente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque por razones de seguridad más que evidentes se mantendrá la incógnita hasta última hora.

La duda sí está despejada en el caso de la presidenta de la Comisión Europea y líder más destacada de la comunidad política de la UE, Ursula Von der Leyen, quien también estará en Granada. Como Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, cuya sesión extraordinaria informal tendrá lugar el viernes; Roberta Metsola, presidenta del Europarlamento; el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; los ya mencionados Pedro Sánchez y Felipe de Borbón, en representación de España, y el resto de dirigentes nacionales hasta llegar a 50 de los distintos países de Europa, lo que excede las fronteras de la Unión. La lista completa puede consultarla en el siguiente enlace. Dicho de otro modo, la capital concentrará durante más de 48 horas a los líderes de todas las potencias mundiales a excepción de Joe Biden, Vladímir Putin, Xi Jinping, Kin Jong-un y Fumio Kishida.

Un dispositivo de seguridad sin precedentes

El despliegue de seguridad para la Cumbre Europea de Granada tampoco tiene parangón con nada de lo visto anteriormente en la ciudad. Un total de 5.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velarán por el correcto desarrollo de las dos jornadas. De ellos, aproximadamente unos 3.500 son policías nacionales y alrededor de 1.400 agentes de la Guardia Civil. También habrá unos 850 miembros de la Policía Local de Granada, así como unidades de la de Armilla, donde estará el tercer gran nodo de la cumbre, pues Fermasa será el punto de llegada de las comitivas europeas durante los dos días que dure la cita europea. Para el cónclave se ha acordado que habrá un dispositivo del Centro de Coordinación Policial (CECOP), dependiente del Ayuntamiento de Granada, disponible las 24 horas para atender cualquier necesidad que pueda surgir de competencia local. Además, hay confirmadas 2.000 acreditaciones de periodistas locales, nacionales e internacionales y otras 2.000 personas de las delegaciones de los distintos países. También habrá que contar con los servicios de escolta privada de cada líder europeo.

Cortes, restricciones y permisos para residentes

El dispositivo especial diseñado por el Consistorio para garantizar la seguridad y el rotundo éxito de la celebración estos dos días contempla fuertes restricciones en las zonas delimitadas del Palacio de Congresos y el conjunto monumental de la Alhambra, que sufrirán alteraciones considerables para el tránsito de la ciudadanía, el tráfico rodado y el estacionamiento. Puntualizar que tanto la Alhambra como el Aeropuerto Federico García Lorca permanecen cerrados desde este pasado miércoles hasta el este viernes 6 de octubre. Todo el perímetro del recinto de congresos donde se desarrollará la cumbre está cerrado al tráfico desde horas antes de que comience la cumbre y hasta horas después de que termine. También Acera del Darro (entre Humilladero y Paseo del Violón), Paseo del Violón, Profesor Tierno Galván, Sos del Rey Católico, Pablo Picasso, Poeta Manuel de Góngora y las calles delimitadas por este perímetro de seguridad. Todas las afecciones, así como los cambios en los itinerarios de los buses urbanos e interurbanos, puede consultarlos en el siguiente enlace. Además, también los residentes del entorno de la Alhambra necesitarán acreditación para poder acceder a sus viviendas. Además, tampoco estará permitido tirar la basura antes de las 22:00 horas y después de las 23:00 horas en el entorno del Palacio de Congresos.

Las restricciones del tráfico rodado se extienden también a Armilla, dado que Fermasa será el punto de llegada de las comitivas europeas. Se cortará el tráfico en la rotonda de la Avenida Fernando de los Ríos, así como en la Avenida San Rafael, la vía de servicio que discurre desde el Parque Tecnológico de la Salud hacia Granada y la Avenida Fernando de los Ríos en dirección hacia Armilla. Las alteraciones al tráfico se producirán de 7:00 horas a 13:00 horas y desde las 16:30 horas y hasta las 19:00 horas del día 5 de octubre, mientras que el día 6 de octubre, las restricciones estarán vigentes desde las 7:00 horas hasta las 11:00 horas de la mañana y de 13:00 horas a 18:00 horas de la tarde.

Manifestaciones contra la Cumbre

La Cumbre Europea de Granada no estará exenta de polémica o, al menos, de reivindicaciones. Para los próximos días se prevén cuatro concentraciones que discurrirán por las calles de la ciudad en señal de protesta, unas reclamando nuevas políticas europeas y, otras, centradas en problemas de determinados colectivos.

La primera que tendrá lugar este jueves 5 de octubre está la convocada por la plataforma de guardias civiles y policías que reclaman una plena equiparación salarial y una jubilación digna. Esta concentración arrancará a las 11:15 horas en el Auditorio Federico García Lorca del Palacio de Congresos. La siguiente, convocada para las 12:00 horas, tendrá lugar en la Plaza de la Trinidad y está organizada por el movimiento Europeans for Artsakh. La manifestación se engloba bajo el lema 'Detengamos la política genocida de Arzerbaiyán'. La jornada de protestas y reivindicaciones continuará con los funcionarios de Justicia quienes marcharán a partir de las 17:30 horas. Por último, la llamada Cumbre Social de Granada, formada por una treintena de organizaciones, partirán desde la Avenida García Lorca a las 19:00 horas hasta la Caleta bajo el lema 'Granada no es una foto'. También se prevén varias concentraciones más para el 6 de octubre, una en la plaza Bib-Rambla y otra en Camino de Ronda, a la altura de la iglesia de San Francisco; esta última en protesta por los cortes de luz.

La agenda de los 52 mandatarios en Granada

Con todo el operativo dispuesto y controlado no habrá ya ningún impedimento para que la Cumbre Europea eche a andar. Será entre las 11.30 y las 12.15 horas de este jueves, si todo transcurre con normalidad y según la agenda prevista por la Oficina de la Presidencia Española de la Unión Europea, cuando los máximos mandatarios europeos suban por la escalinata del Palacio de Congresos de Granada para recibir el saludo de Pedro Sánchez. ¿Todos? No, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no llegará a Granada hasta la tarde-noche por la apertura del curso político en el parlamento de su país. Sí lo hará su homóloga kosovar pese a que este país no está reconocido por España. La bandera de esta república tampoco ondeará en el cielo de Granada. Ya a las 12.30 horas, será la puesta de largo de la Cumbre de la Comunidad Política Europea presidida por el propio Sánchez junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Charles Michel. Sobre las 12.45 comenzarán una serie de clústeres, o encuentros de grupo, que versarán sobre digitalización e inteligencia artificial; energía, aunque no se hablará del acelerador de partículas IFMIF-Dones, medio ambiente y transición ecológica; y un último sobre geoestrategia y multilateralismo para el horizonte de la UE en el que participará Pedro Sánchez.

A continuación se celebrarán reuniones bilaterales, entre las 15:00 y las 17:00 horas, como la que mantendrán los líderes de Armenia y Azerbaiyán en un nuevo intento de alcanzar un tratado de paz que ponga fin al conflicto en Nagorno Karabaj. Cuando terminen las reuniones bilaterales, y mientras una parte de la expedición, la formada sobre todo por los medios gráficos, se esté trasladando a la Alhambra, Pedro Sánchez ofrecerá una rueda de prensa conjunto con Maia Sandu, presidenta de Moldavia, anterior país que acogió la reunión de la Comunidad Política, el primer ministro británico Rishi Sunak, pues Reino Unido acogerá la siguiente pese a no ser socio de la Unión Europea. Al día siguiente, el viernes, la agenda de los 27 en el Consejo Europeo informal será más laxa. La recepción será más breve y a primera hora de la tarde debería haber acabado el cónclave granadino. Sin embargo, habrá un último momento álgido y el de la aprobación de la llamada Declaración de Granada. Se trata de un manifiesto cargado de contenido político que sintetizará las principales conclusiones de la cumbre, pero que sobre todo abordará la necesidad de ampliar la UE y también los retos futuros en materia de inmigración.

Hoteles de cuatro y cinco estrellas al completo

Desde que el 19 de julio se conoció que Pedro Sánchez había elegido Granada como escenario de la gran Cumbre Europea que organizaría España en el marco de la presidencia rotatoria, el horizonte de las instituciones viró hacia esa fecha. También el de los hosteleros y comerciantes. Y es que el cónclave asegura unas cifras de ocupación inusuales para un mes de octubre, con los hoteles de cuatro y cinco estrellas al completo. No se puede obviar el considerable incremento de establecimientos de esta categoría que han proliferado en la ciudad durante los últimos años, así como los que están por venir. Tampoco el hecho de que muchos, muy posiblemente, hayan acelerado su proceso constructivo con el objetivo de estar disponibles para estos dos días. La cita, que no puede calificarse de otra forma más que de 'histórica' por mucho que se quiera evitar la hipérbole propia del momento, bien lo merece.